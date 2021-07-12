Заявление лидера партии «Альтернатива для Германии», депутата бундестага Тино Крупаллы о том, что ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создать «новое европейское пространство», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Стрёмный призыв. В последний раз такое сотрудничество плохо кончилось. В 39−45 гг. прошлого века. Любят немцы создавать свои союзы, от которых потом страдает весь мир», — напоминает Ната Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что выход из Европейского союза может оказаться для Германии крайне выгодным шагом. Это позволит её сблизиться с Россией и получить в результате этого экономические выгоды.

«Пускай Германия выходит из Евросоюза и вступает в ЕврАзЭС. Тогда она будет получать газ по льготной цене, к примеру», — отмечает Фарид М.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Германии, скорее всего, не пойдут на такой радикальный шаг. Граждане убеждены, что власти ФРГ слишком слабы для подобных политических преобразований.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

«Вопрос только в том, хватит ли у Германии сил для того, чтобы выйти из ЕС, а потом ещё и создать новый Союз. То, что на Западе, в США и ЕС будут идти такие процессы вопреки тем традициям, к которым привыкли, — это точно. Далеко ли они уйдут, и куда заведут, и смогут ли они изменить как общество и страну в США, так и общество в Европе?» — задаётся вопросами Olga P.

Часть людей считает, что данное заявление не стоит даже обсуждения, ведь оно поступило со стороны представителя незначительной немецкой политической силы.

«Всего лишь, что какой-то депутат бундестага Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией. Ну и что? Ох, любите вы выдавать желаемое за действительное!» — пишет Ирина С.

Ряд пользователей указывает на то, что подобных политиков следовало бы поддерживать со стороны России, чтобы они проводили выгодные для нашей страны преобразования в Германии.

«Очень хорошо. Теперь вы нашли партию, которую можете поддержать на выборах в бундестаг и вмешиваться в выборы в Германии, как и в выборы в Америке», — шутит Ibrahim M.

Бундестаг

Отдельные комментаторы отмечают, что такие идеи не могут воплотиться в реальности, потому что их продвигают слишком слабые политики, к которым не прислушивается большинство населения.

«Нашли кого слушать. Он вообще никт, и его слушают ещё меньше. Эта партия может говорить все что угодно, они никогда не будут у власти и ничего не смогут сделать», — написал Alexander B.

Напомним, 12 июля лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил в беседе с Welt о том, что ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создать «новое европейское пространство».