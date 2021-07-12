Резкий рост цен на социально значимые продукты питания продолжается уже больше года, вызывая обеспокоенность правительства перед выборами в Государственную думу в сентябре 2021 года. В силу вступил проверенный механизм ручного управления экономикой. В декабре 2020 года была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары, буквально через несколько недель кабинет министров ввел целевую цену на подсолнечное масло и сахар, далее заговорили о тарифных квотах — введении плавающей экспортной пошлины на зерно, пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая и заработала с июня 2021 года. «Такой механизм не даст мировым ценам влиять на внутренний рынок», — заявил тогда замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Ручное управление экономикой и регулирование ценовой политики — политическая мера, призванная в первую очередь поддержать стабильную социально-политическую ситуацию в стране, не допустить дефицита сырья и товарной продукции на внутреннем рынке при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре. Экономисты могут спорить относительно целесообразности административного вмешательства, но ни один из них не подтвердит эффективность принимаемых мер: у всех перед глазами недавний опыт Венесуэлы. Как говорил главный герой в фильме «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта, «жизнь гораздо богаче самого пылкого воображения».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Очевидно, что сейчас агрохолдинги и торговые сети не могут продавать указанные товары выше «целевой» цены. В такой ситуации самый простой способ для аграриев компенсировать выпадающие доходы — повысить цены на другие товарные категории, которые не оказались в зоне внимания регулятора. Ровно это и происходит. Росстат зафиксировал резкий рост цен на самые популярные овощные культуры в России: картофель и морковь выросли в цене в полтора раза только за май 2021 года (!). Не вызывает никаких сомнений, что после окончания заморозки цены резко взлетят вверх и на регулируемые товары, увеличивая прибыль аграриев, и, тем самым, нивелируют эффект от периода заморозки. Также вырастет общая инфляция по всей группе продовольственных товаров. Аграрные монополии и торговые сети находят выход, выполняя финансовый план за счет российского потребителя.

Заморозка цен, напротив, резко ударит по малым фермерским хозяйствам, которые перестанут быть заинтересованными в производстве дешёвой продукции, в лучшем случае они переориентируют производство на другие виды товаров, что, конечно же, приведёт к дефициту и потере качества. Неизбежны и сопутствующие убытки малых производителей, при необходимых затратах на топливо, перевозки, хранение, энергообеспечение, закупку удобрений, стройматериалы, обслуживание и т. п. «У нас вечные проблемы из-за роста цен на те оборотные средства, что мы применяем в своем производстве. Почему никто не говорит о горючем? Дизтопливо дорожает независимо от того, падает нефть в цене или растет. У нас техника наполовину, на 60%, самортизирована, она старая. Надо обновлять парк, а мы не можем…» — говорит председатель крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Василий Лопатин.

Введение экспортных пошлин на зерновые культуры — крайне спорная мера, призванная переориентировать производителей на внутренний рынок, стимулировать развитие АПК и, опять же, сдержать цены. Пошлины частично справились с этими задачами, например, статистика агентства «СовЭкон» демонстрирует, что цены на зерно в России на пшеницу с конца мая по начало июля 2021 года снизились на 8%. Минсельхоз подтвердил эти данные «Независимой газете», сообщив, что действие тарифных квот на экспорт зерна позволило сохранить стабильную ситуацию на рынке. Так, например, с начала года снизились цены на пшеницу (3-го класса — 4,6%, 4-го класса — 4,3%) и рожь (-8,7%). Другая сторона медали — новые выпадающие доходы агрохолдингов. «Сельхозпроизводители в июне недополучили примерно 90 млн долл., которые ушли в уплату пошлины», — рассказал «Интерфаксу» вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Ни экспортеры, ни перевозчики, ни портовики цены на свои услуги не снизили, что вполне объективно. А за все последующие звенья в цепи поставок расплатилось первое звено — сельхозпроизводители», — сообщил он.

Здесь агрохолдингам тоже не нужно изобретать велосипед. Эффективный выход из этой ситуации уже давно найден — государственные субсидии и дешевые кредиты госбанков. В Минсельхозе обещают, что выплаты аграриям начнутся уже в августе 2021 года. Средства в пределах объемов, поступивших от пошлин на экспорт, будут компенсированы в виде субсидий аграриям на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур. «Такой механизм позволит не допустить снижения доходности аграриев и объемов производства продукции АПК», — указывают в Минсельхозе.

В дополнение к тому, что льготные кредиты и программа поддержки аграриев составляют более 300 млрд рублей ежегодно, налог на прибыль — 0%, а НДС — 10%, обещание компенсировать затраты на производство и продажу зерновых агрокультур по ставке на тонну реализованной продукции — неплохое подспорье.

Сельское хозяйство в России пользуется огромными льготами и государственной поддержкой, как ни одна другая отрасль экономики, но агрохолдинги хотят реализовать всю «королевскую» комбинацию: заработать на внешнем рынке, на инфляции за счет российского потребителя, за счет государства через льготы, субсидии, кредиты и за счет смежных отраслей — производителей минеральных удобрений.

Например, вышеупомянутый Александр Корбут, считает, что недополученные аграриями деньги могли быть вложены в удобрения, средства защиты растений, семена. «И это — одна из причин того, почему сельхозпроизводители так нервно и возбужденно говорят о росте цен на минудобрения. Их лишили доходов, а у остальных доходы сохраняются», — заявил Александр Кобут. «Если у тебя украли козу — укради козу и ты» — гласит один из законов Хаммурапи. Но вопреки ожиданиям, российский рынок не может регулироваться законами царя Хаммурапи, которые были написаны в XVIII веке до нашей эры. Национальный доход и благосостояние не размножается делением.

Аналитики действительно фиксируют повышение мировых цен на удобрения. Рост отмечается в ряде популярных видов, таких как карбамид, аммиак, аммиачная селитра и азофоска. Как говорится, в экономике нельзя понять ничего, не разобравшись во всем. Мировые цены на удобрения начали свой рост только в конце 2020 года, когда цены на продукты питания уже пробили пятилетние максимумы. По мнению экспертов, минеральные удобрения отыгрывают 40%-ное падение за 2020 и 2019 годы. Получается, что нынешнее повышение цен на продукты питания никак не может быть связано с минудобрениями, ведь для весенней посевной кампании аграрии закупали их по самым низким ценам за последние два года. Сегодня мировые цены на сырьевые товары, включая минудобрения, выросли, но так и не достигли прошлых пиковых значений уровней 2012−2014 годов. Причины роста цены очевидны. Центральные банки разогнали мировую инфляцию, вложив более 10 трлн долларов в финансовые рынки, аграрии, наблюдая восстановление спроса по всему миру и высокие цены на продукты питания, расширяют производство, закупая удобрения впрок, толкают цены на промышленные товары вверх.

На внутренних рынках ситуация может отличаться в пользу обеспечения продовольственной безопасности стран, защиты рынков от недобросовестной конкуренции других игроков, проблем логистики продукции, эффективности сельского хозяйства. Сегодня агрохимики полностью обеспечивают потребности аграриев в своей продукции, «добровольный дисконт» цен российских производителей удобрений достигает 30−40% от мировых на всю линейку продукции. Введение тотальной заморозки цен на промышленные товары, необходимые аграриям, не решит задачу уменьшения себестоимости производства сельхозпродукции, ведь доля минудобрений в общих затратах на производство базовых сельхозкультур составляет всего 7−15%, а в структуре цены базовых продуктов питания занимает 2%. Введение же экспортных пошлин на минеральные удобрения преследует лишь фискальную функцию, в отличие от сельхозпроизводителей, пошлину агрохимикам не вернут субсидиями.

В экономике ты не можешь понять ничего, не разобравшись во всем. Ценовая политика производителей минеральных удобрений в России уже несколько лет подряд определяется сложным межотраслевым консенсусом между аграриями и агрохимиками под контролем профильных министерств и ФАС. Механизм доказал свою эффективность и продолжает работать. И, как бы ни хотелось аграриям, не законы Хаммурапи и грубое административное вмешательство, а только непрерывный рациональный диалог участников рынка, баланс спроса и предложения способны обеспечить устойчивый экономический рост страны.