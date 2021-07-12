Заявление бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, потому что он оказался «облаком в штанах», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Ну да, в ЕС так и не взяли, в НАТО тоже, так и осталась Украина дурно пахнущей промежностью между Россией и Европой», — считает Сергей С.

Многие пользователи оказались солидарны с такой точкой зрения. После прихода к власти Зеленский, по сути, выбросил на помойку все свои обещания, творя беспредел в своей стране.

«Нечего там раскрывать. Зеленский всех обманул, когда пообещал окончание войны в Донбассе и процветание для Украины. Получил нищету и американские военные базы против России», — указывает Дарья К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы уверены, что Зеленский отвратителен в качестве политика и ему не стоит больше занимать руководящие позиции в стране. Он катастрофически не справляется со своими обязанностями.

«Зеленский — клоун, а не политик, как и не хозяйственник. Он просто клоун и никак не может руководить страной, раз никогда не был руководителем. Это должно приходить с опытом, а любовь к Родине и народу — с воспитанием. Если он предал память своего деда, заигрывая с нацистами, то он так же легко предаст свой народ, продаст свою страну», — поделилась своим мнением Татьяна К.

Часть людей считает, что президент Украины мастерски делает лишь одну вещь — обманывает свой народ. В данном искусстве Зеленскому нет равных, пишут граждане.

«Врать и обманывать простаков и дураков — вот его настоящая профессия. Значит, раз он делает это успешно, то не такой уж он и плохой профессионал, набравший на выборах 73% голосов», — отмечает Александр О.

Ряд пользователей указывает на то, что о Зеленском в контексте Украины говорить вообще не стоит, потому что это марионетка, а не самостоятельный политик со своей программой.

«Если страна полностью находится под внешним управлением, то какой смысл вообще обсуждать личность президента?» — задаётся вопросом Сергей Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто напоминают о том, что Россия сама виновата, что признала выборы на территории Украины состоявшимися. Теперь комик на посту главы страны творит не весть что, и никто уже не может вернуть всё назад.

«А вообще, зачем в Российской Федерации признали выборы на Украине?! Не участвовали в голосования жители ЛДНР, миллионы человек, запретили участки голосования в России — это ещё минус несколько миллионов избирателей, в чём была демократичность этих выборов?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Напомним, 12 июля бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, потому что он оказался «облаком в штанах».