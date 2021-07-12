Заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной о том, что проведение праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось, вызвало бурную дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Доказано, что вспышку короны вызывают только антиправительственные митинги и одиночные пикеты», — шутит Дмитрий Н.

Многие пользователи оказались крайне удивлены такому заявлению, ведь ранее власти убеждали население в том, что скопления людей являются первоочередной причиной резкого роста заболеваемости в стране.

«Ну, и зачем какие-то «Спутники V» разрабатывать? Каждый день надо «Алые паруса» проводить, раз после них заболеваемость так удачно снижается», — издевается Andrey A.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускникница на празднике Алые паруса

Некоторые комментаторы отмечают, что беда заключается не в больших праздничных мероприятиях, а в тех, кто не носит маски и не хочет делать прививку от коронавируса.

«Это верно! И болеют именно сейчас отъявленные безмасочники и антипрививочники! Надо их лечить только за свой счёт, начиная с вызова скорой! Потом заставить выплатить тысяч по 500 всем пострадавшим и умершим, за вредительство!» — призывает Лариса И.

Часть людей считает, что молодые люди, которые посетили «Алые паруса», просто переболели коронавирусом в лёгкой форме, создав тем самым естественную иммунную преграду, что и повлияло на статистику в позитивном ключе.

«Возможно, что у тех, кто был на «Алых парусах», выработались антитела к «Дельта» — штамму коронавируса, и они распространили их в обществе, уменьшив количество заболевших! Какие тут ещё можно объяснения найти?» — задаётся вопросом Павел Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что после подобных праздников выглядят странными те ограничения, которые до сих пор оставляют в силе российские власти.

«А что тогда приводит к вспышке заболевания? Сидение на лавочке в парке и детские площадки? Видимо, действительно на одних мероприятия ковид может людей заражать, а на других — нет», — отмечает Сергей Я.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что раз статистика не изменилась в худшую сторону, то получается, что можно было бы не соблюдать ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Раз положительные эмоции и свежий воздух повышают иммунитет, так зачем портить людям настроение штрафами и не давать дышать полной грудью, заставляя носить намордники? Пора открыть все двери и разрешить людям развлекаться по полной!» — поделилась своим мнением Катерина Г.

Напомним, 12 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что проведение праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не вызвало вспышки коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось.