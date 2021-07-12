Заявление бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и питерского «Зенита» Андрея Аршавина, в котором он высказался о качестве футбола в финальном матче Евро-2020, отметив, что никакого удовольствия от просмотра игры он не получил, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«То, что они не оправдали его ожиданий, — это его проблемы», — указывает Николай П.

Многие пользователи решили напомнить известному российскому спортсмену о том, что ему не стоит критиковать команды, которые смогли добиться таких успехов в футболе, ведь он сам такими достижениями не располагает.

«Все же помнят, как одарённый Аршавин выкладывался по полной в финале Евро, ЧМ и Лиги чемпионов. Поэтому теперь и даёт оценку таким же финалистам. А, или стоп, не было же такого!» — издевается Арсений С.

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Некоторые комментаторы отмечают, что оценка Аршавина носит спорный характер, ведь в данном матче столкнулись действительно сильнейшие команды, в составе которых были мастера в своей области, чьи профессиональные качества никто не может поставить под сомнение.

«Это довольно спорное заявление, возможно, Сака он и превосходил чем-то, а вот взять Кейна, Стерлинга, Бареллу, Кьзу, Инсинье, Иммобиле, я группу атаки беру, там ещё Рэшфорд и Санчо, которым Саутгейт предпочёл Сака… так что и того, я думаю, он не во многом превосходил. Зазнался Андрейка», — считает Дмитрий Ж.

Часть людей считает, что сама личность Аршавина дискредитирует любое его высказывание. Граждане рекомендуют бывшему члену российской сборной не высказываться в будущем в таком ключе о футбольных матчах.

«Эксперт нашёлся. Пускай со своими бабами разберётся сначала, а потом уже действия профессионалов комментирует. Лично Аршавин профессионалом никогда не был», — поделился своим мнением Алексей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в чём-то Аршавин всё-таки прав, говоря об отсутствии интереса к подобным играм. Люди солидарны с той позицией, что это был не самый интересный финал за всю историю Евро.

«Ну, по сути, что не так Аршавин сказал? Англичане забили и поставили автобус Бердыевский. А итальянцам не хватило быстроты атак в первом тайме. Играть начали только во 2-м тайме, и то итальянцы», — напомнил Алишер Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Нашлись и те, кто убеждён, что игра между командами Италии и Англии была не столь яркой, какой её себе представляли зрители.

«Не только финал, но и всё Евро-2020 было скучное, и нудное. Но в финале приятное было только одно: финал проходил в Англии, при полном стадионе самоуверенных в победе и раскатавших губу болельщиков. Облом был роскошен», — отмечает Александр Т.

Напомним, 12 июля бывший нападающий лондонского «Арсенала» и питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о качестве футбола в финальном матче Евро-2020, отметив, что никакого удовольствия от просмотра игры он не получил.