Прошло восемь месяцев после принятия Заявления президента Российской Федерации, премьер-министра Республики Армения и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 г., в котором было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года и развертывания миротворческого контингента Российской Федерации вдоль линии соприкосновения в Нагорной Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Мне уже приходилось писать, что ввод российского контингента предотвратил геноцид армянского населения Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика — ред.). Не единожды приходилось констатировать, что союзническая, братская Россия ещё за месяц до окончания войны выступила с предложением о вводе миротворцев в Нагорный Карабах. Напомним читателям, что 9 октября 2020 г. в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, по итогам которой было объявлено, что с 10 октября 2020 г. действует перемирие, однако противоборствующие стороны продолжали военные действия. Премьер-министр Армении Н. Пашинян своим фактическим бездействием не воспользовался этой возможностью, чтобы остановить войну и кровь, пролитую не менее чем двумя тысячами воинов, погибших после 10 октября, а также спасти от ранений многие тысячи человек в период с 10 октября по 9 ноября 2020 г., что также на совести Пашиняна и его приспешников. Уже не приходится говорить о потере 75% территории Республики Арцах. Степень преступной неадекватности действий пашиняновской клики, приведшей к катастрофе в ходе Карабахской (сентябрь — ноябрь 2020 г.) войны, определит неизбежное судебное разбирательство о преступлениях Пашиняна и КО, начиная с государственного переворота апреля — мая 2018 года в Армении и последовавших за этим преднамеренного провоцирования Карабахской (сентябрь — ноябрь 2020 г.) войны и других антигосударственных деяний, приведших Республику Армения к угрозе саморазрушения.

Alexanyan Флаги Армении и России

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Однако, уважаемый читатель, в этой статье я не стану на конкретных фактах в очередной раз обосновывать действия антинационального режима Пашиняна. Ограничусь лишь констатацией очевидного факта, как то: технологи цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона не без участия своих воинственных турецко-азербайджанских выкормышей привели к власти в РА антинациональный режим Пашиняна, мобилизовав многие десятки так называемых общественных организаций, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения», в которые были вовлечены многие тысячи наших сограждан, ставших со временем соросовским отребьем Армении. Уже не приходится говорить о многотысячных членах тоталитарных религиозных сект (в авангарде которых была и есть тоталитарная религиозная секта «Слово жизни»), а также о сотнях активистов ЛГБТ-сообщества. В данной статье внимание читателей я обращу на высказывания отдельных российских политологов-державников, которым небезразлична судьба Армении и армянского народа, а также сошлюсь на аналитические программы на патриотических интернет-каналах и интернет-изданиях России. Убежден, что осмысление критических оценок патриотов России в адрес Армении поможет армянским политикам, кому по-настоящему дорога судьба армянской государственности, без обид и претензий понять степень своей персональной ответственности за тревожное положение дел в современной Армении. При этом считаю важным подчеркнуть, что осознание вашим покорным слугой, уважаемый читатель, автором этих строк своей личной персональной ответственности [Арташес Гегамян бывший мэр г. Еревана, депутат Национального Собрания РА пяти созывов, руководитель парламентской делегации в НС РА (2012−2017 гг.) в ПА ОБСЕ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и НС РА (2017−2018 гг. — ред.)] за положение дел в Армении, что вне всякого сомнения, должно иметь место.

Итак, руководитель центра Каспийских исследований, известный российский политолог-державник Сергей Михеев заявил : «Переизбрание Никола Пашиняна показывает, что армяне согласны со всем, что с ними произошло. Всё это произошло исключительно по вине Никола Пашиняна. И армяне не имеют права жаловаться на внешние силы в том, что произошло. Чего вы хотите от других стран, если вы не можете решить свои проблемы внутри своей страны, оставив виновных у власти? В результате этих выборов Армения станет более слабой, более разделенной. Что касается позиций Российской Федерации на Южном Кавказе, то они находятся под угрозой. Никол Пашинян — фигура для нас подозрительная» (28 июня 2021 года).

Marcin Konsek Здание парламента Армении

Приведем и высказывание известного русского политолога-эксперта из Харькова Михаила Онуфриенко под заглавием «Это не позор — это Армения. Армяне проголосовали против Карабаха», опубликованное 21 июня 2021 года на интернет-портале.

Вот как сформулировал М. Онуфриенко итоги прошедших 20 июня т. г. внеочередных выборов в НС РА: «Прошедшее в Армении голосование подтвердило: абсолютное большинство армян — за курс, проводимый Николом Пашиняном и его партией «Гражданский договор». Это означает две вещи. Первая — поражение в недавней войне в Нагорном Карабахе, которому в решающей мере способствовало отсутствие реальной поддержки карабахских армян со стороны официальной Армении, вполне одобряется армянами метрополии. Вторая — больше половины армян связывают будущее своей страны с Западом, раз проголосовали за ставленника Сороса Никола Пашиняна. Похоже, повторяется Украина 2014 года. Вот только та, в отличие от Армении, в военно-политический блок ОДКБ не входила. Они заранее знали, что проиграют, просто потому, что этот народ был не с ними и не с Кочаряном. Как не был этот народ и с Карабахом во время войны» (под словом «они» М. Онуфриенко подразумевал пророссийские и просто патриотические силы этой страны).

А вот и высказывание совершенно неординарного профессионала, знатока глубинных процессов, разворачивающихся в регионе Большого Ближнего Востока, президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, который в интервью интернет-изданию News. am 10 июля 2121 года заявил:

«В Армении сложилась ситуация, когда страной либо руководят люди, которые не пользуются доверием ее населения, что показали последние выборы, либо страной продолжает руководить абсолютно недееспособный популист».

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении — News. am заявил президент российского Института Ближнего Востока Е. Сатановский (10.07.2021 г.), а далее продолжил: «В конечном счёте, что будет Армения собой представлять как государство? Не то, что она думает, что она представляет как государство, а то, что она будет представлять собой как государство в реальности, от этого и будет зависеть все остальное в ее судьбе. Очень печально об этом говорить, но после провала во второй карабахской войне говорить что-то более вежливое не могу, в том числе и после повторения бреда господина Пашиняна на тему его ориентации на Соединенные Штаты, на Запад, где Армения никому не интересна и не нужна. Армения никому не интересна — ни с Карабахом, ни без Карабаха. Она в принципе не представляет собой геополитического интереса, в отличие от Турции и в отличие от Азербайджана. Пока Армения продемонстрировала абсолютную недееспособность. Речь не об армянских ребятах, которые воевали, а о руководстве страны. Не обращать на это внимание было бы странно. Все зависит от того, какие выводы из всего этого сделает Армения».

A.Savin Евгений Сатановский

Можно привести с десяток других высказываний аналогичного содержания известных политологов, однако я ограничусь лишь, на первый взгляд, неожиданным выводом из вышеприведенных оценок, который был сделан российским патриотом-державником, главным редактором российского ИА REGNUMМодестом Алексеевичем Колеровым. Так, в беседе с корреспондентом News. am от 11 июля 2021 г. под заглавием «Колеров: Пашинян не готов пойти на историческое для Армении решение» Модест Алексеевич заявил:

«Современная Армения не может защитить саму себя. Она не может гарантировать даже сохранение государственности. Я обратил внимание на договоренность Грузии, Турции и Азербайджана о совместных военных учениях. Если кто-то вдруг в Армении думал, что Грузия — союзник или добрый сосед, то эти учения должны полностью его разубедить. Для того чтобы защитить себя, свою территорию, Армении нужно вступать в союзное государство с Россией. Это нужно Армении. Но проблема в том, что в России уже сейчас армян живет больше, чем в Армении. Для абсолютного большинства людей в российском обществе проблемы Армении как государства не существует. Я уверен, что если состоится референдум о создании союзного государства Армении и России, то эта идея не получит большинства. Даже в самой Армении идея союзного государства маргинальна, хотя для нее как для государства — это вопрос выживания. Но Армения, которую сейчас возглавляет человек, пришедший к власти с русофобской, антироссийской программой, вынужденный сейчас получать от России помощь, постоянно прибегает к грубым и провокационным уколам: то про «Искандер», то еще про что-то. Пашинян прекрасно понимает, что он воспринимается в России исключительно как действующий руководитель Армении, а доверия к нему не было, нет и не будет. Это тоже мешает ему принимать серьезные решения. Более того, Пашинян и не собирается принимать никаких исторических решений. Он и дальше планирует перепрыгивать с кочки на кочку, получая от России защиту, помощь, перекладывая ответственность на Москву. При этом он параллельно питает надежду, что вместо России, например, в лице Франции найдется другой стратегический союзник. Те, кто в Москве следят за Арменией, это хорошо понимают. Стратегическое решение под руководством Пашиняна не созрело, и оно невозможно. Это стратегическое решение в России неизвестно и будет воспринято со скепсисом. Армянский политический класс должен понимать: союз с Россией для Армении — это единственный способ выжить как государство. Армения должна заниматься этим каждый день, объяснять, рассказывать, защищать саму себя, а не пытаться получить донорскую помощь».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Модест Колеров

Привожу эти выдержки российских патриотов-державников, которые прекрасно осознают смертельную опасность, нависшую над армянской государственностью, честно сигнализируют об этом. При этом их тревоги и предостережения о реальной угрозе потери Арменией своей государственности в лучшем случае публикуются несколькими патриотическими интернет-изданиями РА с весьма ограниченной читательской аудиторией. При этом говорить о системной подаче этих публикаций вовсе не приходится. Вместе с тем даже беглый анализ публикаций подконтрольных пашиняновской камарилье антинациональных массмедиа убедительно свидетельствует о продолжающейся системной информационной войне, ведущейся против Республики Армения.

При целостном анализе публикаций и информационных телепрограмм десятков каналов интернет-телевидения, щедро подпитываемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и подобными радетелями углубления демократии, упрочения гражданского общества и прочей пропагандистской ерунды, выступает четко выраженная антироссийская направленность, реализуемая в форме последовательно проводимых действий, а скорее информационных диверсий против Республики Армения. Причём делается это по тщательно отработанной технологии, на системной основе с учетом разных слоев населения Республики Армения. Сказать, что эта подрывающая основы армянской государности политика нова, значит погрешить против истины. Вот уже около двух десятилетий население Армении подвержено прямому воздействию тщательно отработанных технологий информационной войны со стороны спецслужб коллективного Запада. Этой войне противоставляются отдельные выступления и публикации политических деятелей РА, уже не один год отстаивающих безальтернативность углубления российско-армянского стратегического союза. Пусть уважаемый читатель не сочтет за нескромность, но автор этих строк подготовил к изданию тысячестраничный сборник статей и интервью за 2020 год под заглавием «Альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война». Пишу об этом, ясно осознавая актуальность выхода в свет этого сборника, содержание которого в полной мере созвучно оценкам руководства Республиканской партии Армении, её лидера, уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна, которые с практической заинтересованностью отнеслись к изданию моей книги. Но издание книги лишь начало работы, которую предстоит провести в будущем, чтобы как-то нейтрализовать шквал антироссийской истерики, которыми пестрят финансируемые Соросом массмедиа РА.

Уважаемый читатель может вполне ожидаемо задаться вопросом, а именно: последовательно выставляя Россию в самом что ни есть антинациональном ракурсе, всячески замалчивая судьбоносное значение союзнической России для сохранения армянской государственности, что же в этом случае соросовские массмедиа пропагандируют? Так вот всю последнюю неделю публикации антироссийской направленности сопровождались статьями и интервью, рассказывающими о планах Евросоюза в рамках программы «Восточное партнёрство» на ближайшие пять лет. Так, 3 июля 2021 года десятки информационных интернет-изданий выступили с публикациями о том, что в ближайшие пять лет Евросоюз выделит Армении более 1,5 миллиарда евро на реализацию пяти программ.

На этом фоне оппозиционные массмедиа Армении все еще были переполнены в основном публикациями и повторяющимися выступлениями политиков, раскрывающих в десятый раз антигосударственную деятельность пашиняновской антинациональной правящей клики, и более ни о чем другом. А какой эффект это может иметь и насколько он будет адекватен, повторюсь, ведущейся на системной основе информационной войне, под тщательным руководством закордонных информационных киллеров? Думается, что незначительный.

В свете вышеизложенного хотелось бы выразить благодарность российским политологам-державникам, которые порой, быть может, жестко, но при этом честно указывают патриотическим силам РА на их недоработки, во многом имеющие место быть из-за, повторюсь, бессистемной, неконсолидированной работы оппозиционных политических сил Республики Армения. Следствием такого положения дел явилось то, что РА переживает самые позорные дни своей новейшей истории, когда уже четвертый год у власти в стране пребывают ставленники спецслужб MI-6 и CIA Великобритании и США, которые под бдительным оком кавказского надсмотрщика НАТО в лице новоявленного неоосманского султана Реджепа Тайпа Эрдогана проводят политику по выдавливанию России с Южного Кавказа. До боли позорно и обидно, что при этом кукловодами Никола Пашиняна Армении отведена роль троянского коня в южном подбрюшье России. В этих условиях важно понять, что пресечь эти коварные замыслы коллективного Запада равносильно сохранению армянской государственности, альтернативой же этому противодействию является саморазрушение Республики Армения.

Вместо послесловия. Известный русский писатель-фантаст, палеонтолог и геолог, умнейший человек своего времени Иван Антонович Ефремов в 1969 году писал: «Все разрушения империй, государств и других политических организацией происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения. Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это, мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны». Пишу об этом и думаю, что эти строки были написаны выдающимся писателем-фантастом Иваном Антоновичем отнюдь не более полувека назад, а в наши дни. И он описывает не события, происходящие на краю Ойкумены, или любовные утехи «Таис Афинской», а похождения Никола-предателя, блудного сына Сатаны, ниспосланного свыше, как кара Небесная, на головы легковерных, податливых до дешевого популизма армян, которые ослеплены и продолжают быть в этом состоянии из-за своей близорукой ненависти к прежним властям. Они так и не осознали и не поняли ту смертельную угрозу, которая исходит от смердящего николвоваевского антинационального отребья.

Я не стану в подробностях описывать примеры сатанинских деяний Пашиняна, презрительно именуемого частью нашего народа Ноколом-предателем, направленных против Армянской апостольской святой церкви, вот уже около двух тысячелетий являющейся хранительницей основ армянской христианской цивилизации. Я не стану приводить примеры гнусных деяний николвоваевской шпаны против Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, Его Святейшества Гарегина Второго. Замечу лишь, что Пашинян был обречен на эти сатанинские действия со стороны кукловодов, приведших его в результате государственного переворота апреля — мая 2018 года к власти в Армении.

Manvel Гарегин II

Вся мерзкая суть пашиняновского антинародного режима, его низость с особой наглядностью проявились в сфабрикованном уголовном деле против блестящего ученого, всемирно известного травматолога-ортопеда Армена Герасимовича Чарчяна. Можно написать множество статей о спасенных Арменом Герасимовичем жизнях сотен и тысяч наших граждан, уже не приходится говорить о спасении жизни многих сотен раненых бойцов во время первой Арцахской войны (1992−1994 гг.), которые благодаря Армену Чарчяну и его коллегам вернулись на войну и освободили Арцах. Не буду долго писать о заслугах этого прекрасного специалиста и человека, директора медицинского центра «Измирлян» Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армена Герасимовича Чарчяна, а приведу лишь выдержки из заявления Первопрестольного Святого Эчмиадзина в связи с арестом профессора Армена Чарчяна: «Обвинения в адрес известного врача вызывают недоумение, решение об аресте несоразмерно, что подтверждают многие авторитетные юристы. В нынешней ситуации трудно охарактеризовать действия, предпринятые против врача, иначе, чем необоснованное преследование, что однозначно достойно осуждения. Мы призываем соответствующие органы немедленно освободить профессора Армена Чарчяна, учитывая его слабое здоровье и то обстоятельство, что на его попечении находится несовершеннолетний ребенок. Заслуженный врач Армен Чарчян спас тысячи жизней в самых тяжелых, трудных жизненных ситуациях, и сегодня, возглавляя медицинский центр «Измирлян», он продолжает неуклонно служить нашему народу, Родине. Из-за ареста его здоровье находится под угрозой, так же как исключена его помощь в защите жизни и здоровья людей. Мы уверены, что предварительное следствие по уголовному делу может быть проведено без изоляции доктора Армена Чарчяна от общества». Армену Чарчяну вменяется в вину то, что он на встрече с медперсоналом медцентра «Измирлян» говорил о необходимости идти на выборы в НС РА. Следователи посчитали, что таким образом он использовал свое служебное положение и оказал давление на сотрудников руководимого им медицинского центра. В штабе второго президента РА, лидера блока «Армения» Роберта Седраковича Кочаряна вполне справедливо заявили, что уголовное дело в отношении Армена Чарчяна и его арест являются политическим преследованием.

Не хотелось бы завершать статью на грустной ноте, поэтому смею утверждать, что благословления тысяч и тысяч наших сограждан, жизни которых были спасены профессором А. Чарчяном, да будут услышаны. Убежден, что Армен Герасимович в скором времени выйдет на свободу и продолжит спасать попавших в беду людей, а кара Небесная обрушится на сатанистов, преследующих уважаемого профессора и подвергших искушению более 25% наших избирателей, которые 20 июня т. г. на выборах в НС РА отдали свои голоса Пашиняну.

Подытожить написанное хочу словами Ивана Ефремова, при этом обратившись к тем из наших читателей, которые во время выборов в НС РА (20 июня т. г.) отдали свои голоса партии «Гражданский выбор», руководимой Николом Пашиняном. Вдумайтесь в слова великого мыслителя: «Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики». Пусть все призадумаются над этими словами Ивана Антоновича. От себя же добавлю, что нравственность и честь куда существеннее, чем молоток, которым в ходе избирательной кампании манипулировал и стращал своих оппонентов Никол-предатель. Думается, что оппозиционные патриотические силы Армении осознают судьбоносность сложившегося положения и сформируют единый полюс оппозиции с самым широким привлечением не только лидеров новоизбранной парламентской оппозиции, но и сотен и тысяч честных граждан Армении, подлым образом обманутых кукловодами Пашиняна с берегов Туманного Альбиона и Потомака. При этом хочу надеяться, нет, хочу быть уверенным, что все подлинные друзья Республики Армения и армянского народа, в первую очередь в лице России, в более полной мере примут во внимание, что против Армении, а стало быть и против России посредством Армении, ведется гибридная война. Одним из самых разрушительных инструментов этого коварного действа является уже около двух десятилетий обильно финансируемая Западом информационная война. В этих условиях до боли обидно констатировать, что даже скромный информационный ресурс, контролируемый отдельным оппозиционным альянсом, доступен лишь членам его команды, что, на практике, несомненно, является весомым подарком Николу-предателю.

Facebook.comnikol.pashinyan Никол Пашинян

Мои тревоги и раздумья хотелось бы завершить, приведя весьма актуальную выдержку из статьи Дениса Яковенчука, опубликованной от 8 июля 2021 года ИА REGNUM под заглавием «Поствыборная ситуация в Армении». Так, в последнем абзаце этой статьи читаем: «Российская ставка на Пашиняна в Закавказье видится столько же ненадежной, как и ставка на стратегическое военное и экономическое партнерство с Турцией. Россия должна в Закавказье опираться не на ситуативных союзников, а на те силы, которые сущностно настроены пророссийски. А Россия своими заявлениями как раз эти силы и парализует». Это тот случай, когда комментарии излишни. Не приходится сомневаться, что опора на сущностно пророссийские силы — условие сохранения армянской государственности. И это не есть преувеличение.