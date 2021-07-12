Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о легализации оборота марихуаны в медицинских целях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

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«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», — сообщил он.

Депутат также опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу. В обращении говорится, что, кроме легализации марихуаны, украинский президент просит рассмотреть еще четыре документа. Речь идет о законопроекте об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, о криминализации контрабанды, а также недостоверного декларирования товаров. Также должны быть рассмотрены проекты законов об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины.

Новость о том, что на внеочередной сессии украинского парламента должен быть рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса, обсудили в социальной сети Facebook, на страницах депутата Рады Николая Скорика, а также на страницах украинского политолога Михаила Чаплыги. Некоторые отметили, что марихуана поможет тяжело больным пациентам справиться с болями. Иные указали на то, что данный законопроект — не самый важный для внеочередного рассмотрения и, вероятно, политиками движет вовсе не забота о больных людях.

«А как иначе накурить всю страну, чтобы народ не заметил всего остального?» — поинтересовалась Евгения П.

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«Наверное, это условие МВФ для подтверждения очередного транша», — предположила Елена Г.

«Следующим шагом, скорее всего, будет внеочередное заседание по легализации проституции. Обратите внимание, что никто уже не удивляется и мало кто смеётся», — отметила Танюша Д.

«Когда он (Зеленский. — О.П.) обещал, что с ним народ Украины будет смеяться (в ходе своей речи по случаю инаугурации Зеленский пообещал сделать все, чтобы «украинцы не плакали». — О.П.), никто не знал, что именно он имел ввиду…» — отметила Оксана П.

«Надо понимать, следующий сбор — для легализации проституции?» — спросила Екатерина К.

«Может, кому-то приспичило на свежекупленной земельке выращивать сию культуру? Так, чтобы легально», — предположила Елена П.

«Теперь и не надо забор от других стран делать — эти страны и сами от Украины заборы построят, да ещё и все границы перекроют! Ещё и беженцев с Афганистана завезите и полный порядок!» — с сарказмом написала Любовь М.

«Вакцины, лекарства для онкобольных — это «ерунда». Главное — конопля. Наверное, чудодейственное средство широкого действия!» — отметила Инна К.

«Ради тяжелобольных легализуют коноплю? Да кому они нужны, несчастные люди, дни которых сочтены и протекают в муках? Уж точно не медикам и не правительству. Только родные бьются как рыба об лёд, чтобы хоть как могут облегчить страдания больного. У медиков ответ один: ну вы же знаете диагноз, мы бессильны. И всё! Просто кто-то хорошо нагреет руки на конопле — а больше не на чем, все развалили и продали», — пишет Людмила З.

«Заокеанские дядьки дали шпане страну, чтобы те поиграли в монополию. А как наиграются, разорвут на части. Многих к тому времени уже не станет, а выжившие будут завидовать мёртвым», — отреагировала Александр Л.

«Скажите, пожалуйста, неужели этот вопрос, особенно сейчас, так важен в нашей стране?» — поинтересовался Сергей Федорович.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ на Донбассе

«Геноцид народа. Продолжение следует!!!» — отреагировала Зоя О.

«Эта тема давно актуальна, но никто не хотел ее подымать. У нас почему-то думают, мол, «вы наркоманы», а за тяжелобольных, кто не может вытерпеть без этих сильнодействующих, по сути, обезболивающих, не думают. Пока сами в их шкуре не окажутся. Я презираю СН (фракцию «Слуга народа». — О.П.), но, если судить с точки зрения тяжелобольного, это ради малого процента населения — таки да», — считает Ярослав С.

«Земля, казино, конопля… Вы слышали, чтобы Зеленский внёс хоть один законопроект о наведении порядка в ЖКХ, о снижении тарифов? Нет?» — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Мать-перемать. Сделать внеочередное заседание парламента, чтобы легализовать марихуану!!! Это полный треш. Про дно ещё расскажите. Кто там ещё туда не стучал? Ужас и кошмар», — подытожил депутат Рады Николай Скорик на своей странице в социальной сети Facebook.

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