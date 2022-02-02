



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск обратился со словами признательности ко всем, кто выразил ему близость и пожелания скорейшего выздоровления после перенесенной операции, передает Vatican News (Ватикан). «Я тронут многочисленными посланиями и любовью, выраженной в эти дни. Всех благодарю за близость и молитву», — написал понтифик в своем аккаунте в Twitter. Среди прочих с заверениями в молитвах к папе обратился предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II. Он отметил: «Мы просим Небесного Владыку хранить вас и защищать Своей милостью, даровать вам долголетие и многая лета плодотворного понтификата». Свои пожелания Франциску прислали президенты Тайваня Цай Инвэнь, Палестины Махмуд Аббас и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем послании понтифику написал: «Народы как никогда нуждаются в твоей мудрости и нравственном авторитете». В молитвенной поддержке папу заверил президент Польши Анджей Дуда. Франциск также получил послания и от многочисленных иерархов.

О победе сборной Италии по футболу в финале Евро-2020 пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Экономисты утверждают, что победа в континентальном чемпионате по футболу может принести одно очко ВВП (валового внутреннего продукта) стране, выигравшей титул. Огромная цифра (от 12 до 15 миллиардов евро в случае Италии). Но реальное преимущество и реальная выгода заключается в другом. И это, конечно, сложно измерить. Потому что это чувства дружбы и солидарности, сердца и страсти. А еще достоинства и гордости. Но с уверенностью можно сказать, что есть более важный чемпионат, который нужно выиграть. Тот, на котором сражаемся с настоящим врагом — коронавирусом. Чтобы затем восстановить более сильную, справедливую и красивую Италию. А по возможности сделать ее лучше. Мы все называем это реконструкцией, как было после Второй мировой войны.

Афганистан оказался на грани, считает L'Osservatore Romano (Ватикан). Вдобавок к войне наступают голод и засуха. Европейская комиссия выделила 25 миллионов евро из своего резерва экстренной помощи и солидарности на борьбу с голодом в Афганистане. Засуха, поразившая страну, усугубляет и без того ужасную ситуацию с политической нестабильностью и конфликтами, а также третьей волной пандемии коронавирса, поясняет еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Тем временем на земле продолжается наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начавшееся после вывода сил НАТО, что привело к бегству более тысячи афганских солдат в соседний Таджикистан. Афганская армия кажется бессильной перед наступлением отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель движения заверил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не собираются вторгаться в соседние страны. Но он также предупредил, что «никакие иностранные силы, включая военных подрядчиков, не должны оставаться в Афганистане после завершения вывода» сил США и НАТО.

Солдаты НАТО в Афганистане

Израиль (и США) помогают Иордании сохранить стабильность на Ближнем Востоке, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Американцы и израильтяне пытаются укрепить свои связи с королем Иордании Абдаллой II, опасаясь, что падение хашимитской монархии может вызвать нестабильность в регионе. Согласно последним новостям, Абдалла II и новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно встретились в Аммане, чтобы обсудить проблему нехватки воды в королевстве, напряженность в королевской семье и экономический кризис. Тем временем Белый дом подтвердил готовящийся на конец июля визит в США короля. Израиль, в свою очередь, согласился увеличить поставки воды Иордании, дополнительно будет отправлено 50 миллионов кубометров воды в этом году. «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют «водный кризис» для ослабления Абдаллы II. Однако засуха — не единственная опасность для королевства. Экономический кризис и высокий уровень безработицы (на уровне 25% в конце 2020 года), усугубленные пандемией коронавируса и политическими репрессиями, подорвали стабильность в стране.

Новый закон о личном статусе египетских христиан, которого десятилетиями ждали Коптская православная церковь и другие христианские Церкви и общины, может быть принят во время следующей сессии египетского парламента, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Депутат и юрисконсульт Коптской православной церкви Монсеф Сулейман недавно сообщил о завершении пересмотра законодательного акта министерством юстиции Египта. В этой работе приняли участие эксперты, должностные лица, представители христианских конфессий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил «врагов» своей страны в попытке разжечь сопротивление католиков и расколоть Православную церковь после того, как почисление на покой православного архиепископа за критику нарушений прав человека вызвало всеобщее возмущение, рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). По словам Лукашенко, «враги» пытались «нас сломать», чтобы «мы исчезли как государство и народ». Он отметил, что «была попытка привлечь католиков, многие из которых поддались, а затем мы увидели определенные колебания среди православных, с чем Церковь и ее лидер справились».

Жертвы Волынской резни. 1943

Известный польский священник отец Тадеуш Исакович-Залеский обвинил Польшу в пассивности по вопросу Волынской резни, передает Polonia Christiana (Краков, Польша). Он выразил сомнение в том, что при нынешней политике польских властей можно будет договориться с Киевом о надлежащем поминовении геноцида на Волыни. На фоне пассивности Варшавы, отметил отец Тадеуш, на Украине формируется культ героизма виновных в убийствах поляков. «Существуют различные концепции, на мой взгляд, уже прогнившие и устаревшие, авторства Пилсудского или Гедройца, согласно которым Украина должна сыграть огромную роль в независимости Польши, — заявил священник. — Во имя этого польский политический класс сознательно и независимо от партийной принадлежности не хочет поднимать такие темы, как правда о Волынском геноциде или захоронении жертв. Для потомков наиболее болезненным является невозможность эксгумации и захоронения жертв. Более того, на Украине запрещено хоронить жертв, хотя эта страна получает от Польши огромную материальную, политическую и военную помощь». Он подчеркнул, что особенно это «болезненно» в отношении польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), потому что она «дала обещания, которые не выполнены по сей день».

CatholicNewsAgency (Инглвуд, США) размышляет над тем, сможет ли Венгрия найти неожиданного союзника в лице Святого престола. Речь идет о венгерском законе по борьбе с ЛГБТ-пропагандой, что уже вызвало резкую критику со стороны Еврокомиссии. Будапешту угрожают санкциями. Хотя существует явный разрыв между взглядами папы Франциска и политикой венгерского правительства, особенно по миграции, Будапешт потенциально может стать союзником Святого престола в продвижении некоторых ценностей. Ватикан сталкивается с аналогичной проблемой в Италии на фоне жаркой дискуссии вокруг законопроекта депутата Алессандро Зана, которым предлагается акты трансфобии, гомофобии и неприятии ЛГБТ квалифицировать как преступления на почве ненависти. Против принятия этого акта выступает Римская курия. Согласно источникам в государственном секретариате Святого престола, там были бы признательны за поддержку в этом деле со стороны стран, разделяющих взгляды Ватикана. Источники сообщили агентству, что ватиканская дипломатия провела неформальные переговоры с дружественными столицами, предложив создать альянс по этическим проблемам. Как это водится, Святой престол не будет занимать никакой публичной позиции по венгерскому закону или решению Конституционного трибунала Польши об абортах. Но Ватикану ясно, что он ведет ту же борьбу, что и Венгрия, Польша и некоторые другие страны Центральной и Восточной Европы в Европейском союзе. Речь идет о свободе выражения мнений, свободе совести и борьбе с «новыми правами», навязывающими странам — членам ЕС гендерную идеологию и аборты. Святой престол будет неофициально поддерживать любую столицу, которая разделит его взгляды. В конце концов, это и есть реальная ватиканская политика.

Папа Римский Франциск

«Православная церковь — та, что украинская — не имеет ничего против визита папы Римского на Украину», — заявляет CREDO (Каменец-Подольский, Украина). Православная церковь Украины не будут протестовать против возможного визита папы Франциска на Украину. Об этом во время пребывания в Ивано-Франковской области сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний. «Мы настроены положительно, так зачем нам противостоять, когда христиане должны, наоборот, объединяться в любви, встречаться, общаться, а не враждовать», — сказал он. Митрополит также напомнил, когда Украину посещал папа Иоанн Павел II, против его визита «выступил только Московский патриархат, а Украинская церковь встречала». Он подчеркнул, что «сейчас мы тоже живем в таких реалиях, когда враг противодействует, ведь находимся в состоянии гибридной войны, это не только война на востоке Украины, но и внутри информационная борьба, когда всему, что полезно для Украины, враг пытается противодействовать».

Вышла в свет книга, посвященная Католической церкви в России накануне революции 1917 года и в советский период, информирует Рускатолик.рф (Москва, Россия). Католический священник из Санкт-Петербурга отец Христофор Пожарский опубликовал работу под названием «Католические церкви, часовни и духовенство в Российской империи по состоянию на 1917 год и в советский период в Могилевской архиепархии и Тираспольской епархии. Книга памяти» со вступительным словом архиепископа Тадеуша Кондрусевича. В начале XX века в царской России поляками и людьми других национальностей было построено множество замечательных католических церквей, которыми, к сожалению, они смогли пользоваться только в течение очень недолгого времени. После «большевистского переворота» 1917 года в России началось их систематическое закрытие и уничтожение. В 1917 году Могилевская архиепархия состояла из 24 деканатов, имевших 221 приход; также в ее состав входило 9 деканатов бывшей Минской епархии, упраздненной в 1869 году. Архиепархия охватывала территорию, на которой сейчас располагается Россия (от Могилева до Владивостока), восточную часть Беларуси (Минск, Могилев, Гомель), Латвию (Двинск, Рига), Эстонию (Ревель), Финляндию (Хельсинки), а также Маньчжурию (Харбин — Китай) и Казахстан (Павлодар). На тот период в архиепархии была 331 действующая церковь, насчитывалось 1 160 546 католиков, окормлявшихся 473 священниками. Тираспольская епархия охватывала юг России (Поволжье), где жили немецкие колонисты-католики (Саратов, Волгоград), восточную Украину (Одесса, Николаев), Крымский полуостров (Ялта, Симферополь), Кавказ (Грозный, Пятигорск, Ставрополь), а также Молдавию (Кишинев), Грузию (Батуми, Тбилиси) и Азербайджан (Баку). В епархии было 11 деканатов, в которые входило 130 приходов с 391 508 католиками. Как отметил в предисловии Кондрусевич, «книга повествует о великом вкладе наших предков в строительство церквей и часовен, а также защите веры и ее передаче молодым поколениям, что, как нельзя лучше, свидетельствует об их заботе о духовном развитии Народа Божьего в Восточной Европе и российской Азии».

Последний епископ Тираспольской епархии Йозеф Кессле

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион встретился с представителем фонда Kirche in Not Петром Гуменюком, сообщает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Русской православной церкви с данной организацией, а также деятельность совместной рабочей группы РПЦ и Католической церкви, созданной после встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване в 2016 году и занимающейся проектами оказания помощи пострадавшему населению Сирии, а также совместными инициативами в области укрепления семейных ценностей в обществе, помощи женщинам в кризисной ситуации, церковным центрам по реабилитации наркозависимых и другими вопросами.

Mospat.ru Встреча митрополита Илариона с представителем фонда Kirche in Not Петром Гуменюком

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».