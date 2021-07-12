Вчера, 11 июля, прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу между Англией и Италией, где Италия одержала победу.

Pxhere.com Фанат сборной Англии

Если бы Англия одержала победу, она была бы первой за последние 55 лет. Перед матчем страна готовилась к шоу, десятки миллионов зрителей поддерживали команду на стадионе, дома и в пабах. Капитан команды Гарри Кейн сказал о том, что поддержка болельщиков действительно важна в финале, и команда сделает всё возможное, чтобы оправдать их ожидания.

В комментариях предупредили английских футболистов о том, что итальянцы могут играть нечестно и подставлять других, и пожелали удачного матча.

«Всё в руках рефери! Остерегайтесь итальянцев, которые падают, будто в них стреляли, задирают футболки, что сопровождается выражением лица по типу «Что!». Катающихся по полю и держащихся за лицо, хотя это было не в лицо, итальянцев, которые пытаются выкинуть чужих игроков из игры. Итальянцы называют это страстью», — предупредил @Clivedwilson.

«Несмотря на то, что я из Уэльса, я реально надеюсь, что Англия победит сегодня. Я всегда поддерживаю британскую команду, если Уэльс не играет», — прокомментировал @LucyRV.

«Я думаю, нормально для английской команды выигрывать раз в тысячелетие», — прокомментировал @VersiEisenmann.

Некоторые пользователи сказали, что они будут поддерживать английскую команду, даже если они не победят, и поблагодарили главного тренера Гарета Саутгейта за работу с командой.

«Саутгейт ведет нас по правильной тропе вне зависимости от сегодняшнего результата. У него правильная культура и командный дух», — написал @phil_world88.

Цитата из видео на YouTube Сборная Англии во время серии пенальти

В комментариях придумали своеобразные молитвы для победы Англии.

«Дорогой босс, который живет в Уэмбли, Саутгейт будет твоим именем. Кубок придет, работа Кейна будет сделана, в Лондоне как в Риме. Дай нам сегодня нашу ежедневную пинту и прости стерлинга за правонарушения, как мы прощаем тех, кто не за нас! Приведи нас к победе. Доставь нам титул. Историю и славу. Всегда и навсегда, наши люди», — написал @madamlegray.

Не все англичане поддерживали свою команду, многие из них поддерживали Италию из-за отвратительного поведения своих болельщиков после матча с Данией в полуфинале.

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«После поведения английских фанатов в матче против Дании я могу сказать лишь одно: «Вперед, Италия!» — написал @BenjaminMarker.

Как сообщали журналисты ВВС, болельщики собирались рядом со стадионом Уэмбли и в пабах задолго до начала матча. Но не у всех поведение было адекватным.

«Собирались? Собирались? Они буквально похитили автобус», — написал @Harry__Harlow.

В комментариях предположили, что ситуация с COVID-19 скоро ухудшится из-за большого скопления болельщиков, которые не соблюдают элементарные правила.

«Ожидайте локдауна в понедельник», — написал @citizendark30.

Издание также сообщило, что поезда лондонского метро не должны были ходить до станции Уэмбли Сентрал с 19:00 (начало матча в 20:00) из-за нехватки персонала в период самоизоляции, но представители метро смогли справиться с ситуацией.

Пользователи отметили, что из-за сообщения о том, что поезда перестанут ходить, автобусы в направлении стадиона были переполнены.

«Это не так уж и полезно было. Теперь все собрались в автобусах», — отметил @JoPSmith25.

Цитата из видео на YouTube Фанаты сборной Англии. Лондон

Ряд комментаторов отметили, что они надеялись на победу Англии, потому что ее поддерживает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я не футбольный фанат, но я знаю некоторых высокопоставленных представителей футбольной ассоциации. Они все говорили мне, что премьер-министр поддерживает команду Англии. Команда изменилась, настрой никогда не был выше. «Давайте победим для Бориса» — это частый возглас в раздевалке», — рассказал @CeoOutspoken.

В честь матча небоскреб «Осколок» (The Shard) в Лондоне светился цветами английского флага, пользователи нашли это ироничным, потому что спроектировали высотку итальянцы.

«Спроектирована итальянцами, в собственности у катарцев», — отметил @JoshMainka.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон отправили письма поддержки команде Англии, а принц Уильям в официальном Instagram-аккаунте записал видео с пожеланиями.