«Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ» («Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», временные методические рекомендации Минздрава РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всю ночь Италия не спала. Даже младенцам сунули в ручки флажки — так ликовали по поводу победы в ЧЕ по футболу. Бедолаги англичане опять остались с носом и вечным вопросом «How are you?», на который ответить с оптимизмом им вряд ли сегодня удастся. Кажется, они никогда и не побеждали в своем национальном виде спорта на таких чемпионатах. Только «мир» в далекие шестидесятые выиграли, и всё.

Мне интересно, а как дальше в Италии и вообще в Европе сложатся дела с COVID-19? Всё же инфекция хоть и поутихла в ЕС за счет вакцинации, но не ушла. Да и штаммы меняются. Однако, похоже, ни у нас, ни там люди не намерены считаться с тяжелой болезнью, которая полтора года держит мир в напряжении и страхе. Но страх долго жить в сердце не может. Те, кто прошел войну, отмечали: только первый бой страшен, дальше привыкаешь. И спать можешь под артиллерийскую канонаду, словно в люльке под колыбельную. Сегодня происходит то же самое — люди перестают не только бояться, но и думать о ковиде. И это, мне кажется, плохой симптом. Потому что враг не дремлет, а мы расслабились. Результат предсказуем на 100%. Новые волны, новые смерти. Даже несмотря на вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

О вакцинах: почему-то опять начались страсти по «КовиВаку» в Москве. Буквально на днях услышала по многим радиостанциям, что везут его в поликлиники и пункты вакцинации, не волнуйтесь, россияне и москвичи. Сразу выстроились очереди. Мы уж забыли, что такое запись на кухонный или гостиный, когда ночью отмечаешься, и утром проверяешь, не пора ли в хвост становиться. Почти такая ситуация с вакциной института Чумакова. Люди стоят по 5 часов, чтобы сделать прививку. Ажиотаж, считаю, создан искусственно.

Да, вакцины не сделали в достаточном количестве, ее не хватает. Но можно было всех через портал mos.ru распределить по пунктам и дням — полно незанятых в стране, найти рабсилу для этого не проблема. Тогда бы и волки были сыты, и овцы целы. То есть не стояли бы люди толпами, не подвергали себя риску заражения, а дело вакцинации сдвинулось бы с мертвой точки, наконец.

Хотя власти, скажем, мэр столицы рапортуют о 3 млн вакцинированных. Что такое 3 миллиона на фоне обращающихся 10−12 по Москве? Меньше трети. А надо, как мы помним, 60−70% для достижения коллективного иммунитета.

Но главное всё же в истории с «КовиВаком» — не ошибки маркетинга. Главное совсем другое. Как заявили аналитики, причина нехватки этой вакцины в том, что произвести ее в достаточном количестве не смогли — внимание — из-за устаревшего оборудования института Чумакова. Вдумайтесь, в высшей научной организации страны, в РАН, в единственном московском академическом учреждении, где смогли сделать такую насущную вещь, как вакцина от коронавирусной инфекции, нет современного оборудования!

А ведь я помню доковидные заседания президиума РАН, когда президент Академии наук и другие ученые говорили о проблеме оснащения академических институтов. Устарело, мол, оборудование, а денег на закупку современного не хватает.

Опять у меня вопрос — а где ФАНО и его бывший глава Михаил Котюков? Почему он не отвечает сегодня за то, что мы оказались перед войной с ковидом, как СССР в 1941-м перед нападением Гитлера? Тогда не с кого было спрашивать, потому что всё решал Сталин. Сам себя на кол не посадишь! Но здесь, в случае с оборудованием, — совсем другое дело. Есть конкретный человек, конкретное ведомство, а сейчас это его наследник и правопреемник — Минобразования и науки. Спросите по законам военного времени с этих учреждений и их глав, в чём дело?!

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

Хорошо, нет времени разбираться — решайте аврально проблему, дайте вакцину людям сегодня, а не через несколько недель или месяцев. Напрягите мозги и резервы, изыщите деньги, у олигархов попросите, в конце концов, пусть поделятся на благое дело.

Я постоянно слышу вопросы от подруг, желающих вакцинироваться «КовиВаком», когда и где он появится? Несмотря на то, что несколько недель я занималась исследованием этого нонсенса с вакцинами до того, как препараты «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» всё же появились в Москве, сегодня я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему Минздрав, с одной стороны, принимает очередной, уже 11-й документ, касающийся профилактики и лечения COVID-19, но самое главное — обеспечить всех желающих существующими в РФ вакцинами — не может. Или не хочет? Или что? Что мешает танцору? В данном случае — Минздраву? Нет ответа.

Буквально на днях к действующей 11-й версии лечения и профилактики коронавирусной инфекции добавился новый документ рекомендаций Минздрава, касающихся вакцинации:

«Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения, направленные на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации против COVID-19 взрослого населения, а также обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации против COVID-19 взрослого населения», — сказано в нем.

Еще одна цитата: «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

Самое актуальное на сегодня — это:

«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины, повторную вакцинацию с применением другой вакцины при согласии гражданина».

И еще — претензия к самим ученым. Выясняется, что «ЭпиВакКорона» ни в одном международном журнале не описана — речь об эффективности препарата. Сами разработчики утверждали — определить ее можно будет лишь через год, сравнив данные вакцинированных. ОК, подход научный, бесспорно. Но вы хоть что-то напишите в Nature или еще где-либо за рубежом, чтобы вакцину А) признали Б) возможно, поддержали мировым капиталом! Ведь эта вакцина вообще уникальна — она не имеет аналогов в мире!

Если «Спутник V», по сути, более совершенный вариант AstraZeneca, а «КовиВак» — традиционная вакцина по типу давно существующей от полиомиелита, то «ЭпиВакКорона» — нечто абсолютно новое. Поговаривают, что она на 100% защищает от ковида. То есть совершеннее «Супника V», которому Nature на днях пел дифирамбы как лучшей вакцине на Земле. И вот эту редкую «птицу» никак не то что до середины Днепра, до середины Москвы-реки не могут, образно говоря, донести. Не могут описать в международном журнале ее принципы и ее, что важнее для мира и потребителя, эффективность.

Знаю, что скажут ученые, — нам не дают публиковаться в таких журналах, это трудно. Да и предприятие «Вектор» — оборонное, закрытое, секретное. Но как-то решить вопрос надо. Если это супер-пупер-препарат, мир должен об этом знать. А так получается всё то же — даже не автомат Калашникова, как любят шутить про неповоротливость нашей промышленности и страны в плане технологий, а просто футбол. Да-да, получается футбол. Нас «пасуют» сначала в пункты вакцинации, а когда выясняется, что нужной человеку прививки нет — выбивают в штрафную зону или в аут, чтобы мы там посидели, постояли, помучились.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Закончился чемпионат Европы по футболу. Пора и нам, нашим чиновникам и прочим ответственным лицам уйти из зоны болельщиков, перестать и самим «забивать» в свои ворота, а заняться настоящим делом. Не футболом, а COVID-19.

А то вон уже «Пётр и Павел час убавил» — в День Петра и Павла лето поворачивает на зиму. Этого пока из-за сильной жары не видно, но законы природы неизменны. Скоро наступит осень, а за ней и зима, а мы не готовы. Надо срочно это исправлять.