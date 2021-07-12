



Виктор Дени. Капитал

Премьер-министр Башкирии на днях выступил с предложением включить в расширенный состав правительства региона представителей крупных промышленных компаний. В первую очередь речь идет о «Башкирской содовой компании», «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салават». Подобного рода предложения высказываются премьером уже не в первый раз — осенью прошлого года приглашение войти в состав кабинета министров получили глава администрации г. Уфы, руководители администрации главы РБ, «Корпорации развития РБ» и «Центра стратегических разработок РБ».

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Выстраивание системы управления регионом

Инициатива премьера Андрея Назарова вызвала бурное обсуждение и неоднозначную реакцию в околополитических кругах. Часть наблюдателей увязывают её с возвращением к советской практике привлечения руководителей предприятий к работе министерств. Сторонники этой идеи апеллируют к усилению контроля и фактической легализации уже давно сложившейся практики. Критики ссылаются на нарушение буквы и духа закона — в правительство не должны входить представители крупного капитала, даже с существенным государственным участием, а также пересекаться разные уровни власти.

Руководитель научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ, политолог Николай Евдокимов отмечает стремление Андрея Назарова создать расширенный управленческий пул, «политбюро» по управлению регионом.

Николай Евдокимов «Конечно, формально в состав правительства эти люди не войдут, но участвовать в заседаниях и принятии решений — могут. Подобный подход укладывается в логику создания Центров управления регионом по всей стране. Данная конфигурация будет этаким ЦУРом из состава крупных региональных управленцев».

Pravitelstvorb.ru Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

Политолог Сергей Станкевич называет данный шаг правительства Башкирии своевременным и прецедентным для России.

Сергей Станкевич «На мой взгляд, инициатива может иметь успех при некоторых условиях. В состав правительства логично включать не глав компаний, а их первых замов. Компании, привлекаемые к участию в публичной власти, должны заключать с правительством соглашения о долгосрочном проектном сотрудничестве, частью которых должны быть повышенные требования к прозрачной и публичной отчётности. Вовлекать во власть необходимо не только крупнейших работодателей, но также представителей среднего и малого предпринимательства, выстраивать цивилизованное государственно-частное партнёрство».

Обратной позиции придерживается политический обозреватель издания «Пруфы.рф» Рамиль Рахматов. Он не усматривает логики и целесообразности в таком шаге республиканского премьер-министра.

Рамиль Рахматов «Во всех этих крупных компаниях («БСК», «Башнефть») и так представлены региональные чиновники в советах директоров. Но сейчас, судя по всему, они там не могут в полной мере вести такую политику, чтобы компании больше отдавали и помогали региону. Как менеджеров их роль также исключительно номинальная. Если же, наоборот, делегировать представителей компаний в управленческую вертикаль, то это никаким образом не может изменить ситуацию».

Усиление контроля и рисков

Другой ракурс ситуации придают заявления президента Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию, в которых он поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также возложил на них обязательства по инвестированию в развитие территорий, на которых работает и добывает полезные ископаемые промышленный объект.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию

Оглядываясь на них, в позиции Андрея Назарова прослеживается желание усилить и централизировать контроль работы крупных предприятий-налогоплательщиков. С этой позицией солидарен Николай Евдокимов.

Николай Евдокимов «В данном случае речь идет о госкомпаниях, которые платят огромные средства в качестве дивидендов, налогов и в рамках социальной программы, поэтому их мнение должно учитываться. Антикризисная политика государства направлена на инвестирование средств крупных предприятий в развитие территорий, инфраструктурные проекты, улучшение экологии. Налоги и дивиденды госкомпаний во многом формируют и бюджет региона. В этой части именно эти предприятия являются основным активом республики».

Проблема крупных промышленных активов и их экологического следа действительно широко обсуждается в Башкирии. Общество болезненно восприняло мутную приватизацию «Башнефти» и БСК, а прошлогодние события вокруг передачи «содовому гиганту» в разработку горы Куштау стали триггером для целой волны экологических протестных акций жителей региона. Результатом стал возврат БСК в федеральную и региональную собственность и придание статуса охраняемого природного объекта горе Куштау, но к топ-менеджменту компании сохранилось неприятие у широкой общественности.

Шихан Куштау

Рамиль Рахматов обращает внимание на социальные издержки данного решения.

Радия Хабирова взять для Сибая с компании 200 млн рублей, которые так и не получены. То есть всё это выглядит в глазах людей именно сращивание капитала и власти. Народ воспримет это как оскорбление после событий на Куштау». Рамиль Рахматов «Когда крупный бизнес прямо (даже не косвенно) участвует в управлении территорией, это называется олигархия. В понимании простых людей представители олигархии зарабатывают на регионе, людях, природе. Видеть в них руководителей региона никто не хочет. Тут достаточно напомнить пример УГМК, обещаниевзять для Сибая с компании 200 млн рублей, которые так и не получены. То есть всё это выглядит в глазах людей именно сращивание капитала и власти. Народ воспримет это как оскорбление после событий на Куштау».

Главным бенефициаром этой истории Рамиль Рахматов называет генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, который стремится заручиться поддержкой регионального руководства после того, как он подвёл прежних владельцев компании.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает актуальным предложение премьера Назарова.

Дмитрий Михайличенко «Так или иначе представители крупных корпораций присутствуют в составах региональных правительств. Можно говорить о высоком влиянии «Росатома» на регионы, в которых у этой корпорации есть свои интересы. В этом плане предложение башкирского премьера Назарова выглядит интересным и серьезным. Фактически республиканские власти приглашают крупных промышленных гигантов разделить ответственность за происходящие в республике социально-экономические и экологические процессы. К тому же такая синергия нужна и для решения промышленных задач, стоящих и перед компаниями, и перед руководством республики. Особенно актуальным является усиление взаимодействия с «Башнефтью».

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров (справа) и генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Хасан Татриев (слева)

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Дискуссии вокруг моделей управлений регионов в ближайшие годы мы будем видеть всё чаще. Очевидно, что и федеральный центр, и региональные власти находятся в поиске инструментов активизации социально-экономического развития страны и реформирования госаппарата. Особенно активизируются они после выборов в Государственную думу, когда у власти будут развязаны руки для принятия решений по выводу экономики из очередной волны антиковидных ограничений.