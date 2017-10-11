Работники АО «Пермский свинокомплекс» взывают о помощи. Они обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на личный контроль кризисную ситуацию, а также к собственнику — краевой власти. Обращения обнародованы на странице «Профком ППО «Пермский свинокомплекс» в соцсети «В контакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Фермеры отметили, что весной 2021 года уже обращались к властям региона. Тогда на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение, образовались огромные долги, а кормление свиней осуществлялось нерегулярно из-за дефицита кормов. Сейчас на свиноферме возникли те же проблемы, вследствие чего работники повально увольняются.

Стоит отметить, что на предыдущее обращение власти отреагировали выделением субсидии. Она пошла на выплату зарплаты и приобретение комбикормов. Как оказалось, за май денежные средства получили не все подразделения предприятия, что спровоцировало конфликты.

«Работники свинокомплекса очень обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы знать, какое будущее у предприятия, существует ли дальнейший план развития АО «Пермский свинокомплекс», будет ли проводится модернизация на предприятии или мы идём к ликвидации. Когда будет решён вопрос с поголовьем, которое находится у АО «Пермский свинокомплекс» на ответхранении? Просим взять под контроль сложившуюся ситуацию, так как АО «Пермский свинокомплекс» является собственностью Пермского края», — говорится в обращении, адресованном губернатору Дмитрию Махонину.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

Чуть позже появилось обращение к Владимиру Путину, где фермеры указывают, что свинокомплекс находится на грани развала. Предприятие, которое строилось в 1970-х годах, нуждается в модернизации и капремонте. Работники пребывают в неведении — есть план развития свинокомплеса или он попросту будет разрушен, и тогда 1 тыс. человек останутся без работы.

«Свинокомплекс является собственностью Пермского края, ему нужна поддержка правительства до тех пор, пока предприятие не встанет на ноги. Просим взять нашу ситуацию под личный контроль», — обратились пермяки к президенту России.

Как уже сообщал ИА REGNUM, свинокомплекс расположен в поселке Майский города Краснокамск Пермского края. Ранее власти Прикамья расторгли договор с ООО «Свинокомплекс «Пермский», входившим в омскую ГК «Синергия». В 2015 году ферма была взята в аренду на 49 лет. Однако договор расторгли досрочно в 2017 году из-за нарушения условий контракта. Арендатор оказался в банкротстве. Между тем поголовье свиней продолжает принадлежать ООО «Свинокомплекс «Пермский». Пока попытки руководства АО «Пемский свинокомплекс» через суд добиться вывоза свиней остаются тщетными.

Обращение работников АО «Пермский свинокомплекс»

Напомним, пермский свинокомплекс считается крупнейшей фермой в Пермском крае. Предприятие занимается производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой. По данным на 2017 год, свинокомплекс обеспечивал край свининой на 82%. Ранее власти региона заявляли, что заинтересованы в сохранении и развитии животноводческого предприятия.