Путина просят взять на личный контроль ситуацию в «Пермском свинокомплексе»
Работники АО «Пермский свинокомплекс» взывают о помощи. Они обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на личный контроль кризисную ситуацию, а также к собственнику — краевой власти. Обращения обнародованы на странице «Профком ППО «Пермский свинокомплекс» в соцсети «В контакте».
Фермеры отметили, что весной 2021 года уже обращались к властям региона. Тогда на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение, образовались огромные долги, а кормление свиней осуществлялось нерегулярно из-за дефицита кормов. Сейчас на свиноферме возникли те же проблемы, вследствие чего работники повально увольняются.
Стоит отметить, что на предыдущее обращение власти отреагировали выделением субсидии. Она пошла на выплату зарплаты и приобретение комбикормов. Как оказалось, за май денежные средства получили не все подразделения предприятия, что спровоцировало конфликты.
«Работники свинокомплекса очень обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы знать, какое будущее у предприятия, существует ли дальнейший план развития АО «Пермский свинокомплекс», будет ли проводится модернизация на предприятии или мы идём к ликвидации. Когда будет решён вопрос с поголовьем, которое находится у АО «Пермский свинокомплекс» на ответхранении? Просим взять под контроль сложившуюся ситуацию, так как АО «Пермский свинокомплекс» является собственностью Пермского края», — говорится в обращении, адресованном губернатору Дмитрию Махонину.
Чуть позже появилось обращение к Владимиру Путину, где фермеры указывают, что свинокомплекс находится на грани развала. Предприятие, которое строилось в 1970-х годах, нуждается в модернизации и капремонте. Работники пребывают в неведении — есть план развития свинокомплеса или он попросту будет разрушен, и тогда 1 тыс. человек останутся без работы.
«Свинокомплекс является собственностью Пермского края, ему нужна поддержка правительства до тех пор, пока предприятие не встанет на ноги. Просим взять нашу ситуацию под личный контроль», — обратились пермяки к президенту России.
Как уже сообщал ИА REGNUM, свинокомплекс расположен в поселке Майский города Краснокамск Пермского края. Ранее власти Прикамья расторгли договор с ООО «Свинокомплекс «Пермский», входившим в омскую ГК «Синергия». В 2015 году ферма была взята в аренду на 49 лет. Однако договор расторгли досрочно в 2017 году из-за нарушения условий контракта. Арендатор оказался в банкротстве. Между тем поголовье свиней продолжает принадлежать ООО «Свинокомплекс «Пермский». Пока попытки руководства АО «Пемский свинокомплекс» через суд добиться вывоза свиней остаются тщетными.
Напомним, пермский свинокомплекс считается крупнейшей фермой в Пермском крае. Предприятие занимается производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой. По данным на 2017 год, свинокомплекс обеспечивал край свининой на 82%. Ранее власти региона заявляли, что заинтересованы в сохранении и развитии животноводческого предприятия.