Огромная очередь из пассажиров, которая возникла в аэропорту Шереметьево из-за слишком долгой проверки документов по коронавирусу, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 12 июля в социальной сети Facebook.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Аэропорт Шереметьево

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«Театр абсурда во всём. Из-за недалёких чиновников приходится сталкиваться с таким вот дурдомом», — пишет Максим К.

Многие пользователи отмечают, что ситуация выглядит крайне опасной, ведь в России до сих пор свирепствует коронавирус и скопления людей являются источником его распространения. Граждане заявляют, что в других странах такие проблемы не встречаются.

«В Анталии всё налажено чётко: очереди есть, но они проходят быстро и все проверки проходят чётко и быстро! Но особо меня порадовала посадка на автобусы: по 20−30 человек уезжало к самолёту, и тут же другой автобус подъезжал и забирал следующую партию пассажиров. Я вспомнила, как в Пулково в октябре 2020 года всего два автобуса увозили к самолёту 200 человек, люди набивались как килька в банке! Ковид! Мы инспектируем зарубежные аэропорты, выдвигаем какие-то требования, а у нас в аэропортах кошмар!» — отмечает Лариса Е.

Другие, наоборот, убеждены, что Шереметьево не один такой аэропорт и схожие очереди можно встретить в других государствах.

«Можно подумать, что такое только в Шереметьево. До пандемии я с ребёнком в рижском аэропорту стояла на контроле, спасибо, что пропустили на посадку при уже закрытых «воротах». Бардак и неорганизованность в аэропортах, а тем более сейчас, с этими тестами», — считает Ольга П.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках

Часть людей считают, что проверку документов, связанных с коронавирусом, необходимо осуществлять уже по месту прибытия, чтобы на входе в аэропорт людей не встречали огромные очереди.

«Куда вылетают, пусть там и проверяют! Зачем столько мучить людей, ведь все и так знают, что надо иметь при себе документы об отсутствии болезни или вакцинации», — указывает Naira M.

Ряд пользователей указывают на то, что лучше, покуда в мире бушует пандемия коронавируса, сидеть дома и никуда не летать.

«Боги мои, куда все эти люди летят? Долетаются, что Россия будет в списке стран красной зоны. Хотя она уже в этом списке у многих стран. Как будто конец света у них настал. Я маму свою уже 2-й год не видела, абсолютно нет никакого желания собирать в аэропорту коронавирусы. Да и зачем лишние проблемы, если, не дай бог, заразишься за границей», — поделилась своим мнением Irina Z.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Нашлись и те, кто убеждён, что COVID-19 может настигнуть свою жертву и на земле, к примеру, в метро.

«В метро каждый день так. И все с разными штаммами. Не надо свою жизнь превращать в страх, надо наслаждаться отдыхом, раз есть возможность», — написала Светлана К.

Напомним, 10 июля в аэропорту Шереметьево возникла огромная очередь из пассажиров из-за слишком долгой проверки документов по коронавирусу.