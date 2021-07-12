Информация на сайте мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице России закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», но вскоре ожидается новая поставка препарата, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане высказали свои соображения 12 июля в социальной сети Facebook.

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«Недолго музыка играла. Недолго фрайер пил коньяк», — издевается Lora H.

Многие пользователи отмечают, что не встречали возможности привиться именно этой вакциной. Граждане указывают на то, что на данный момент, по сути, не существует никакой альтернативы на российском рынке «Спутнику V».

«Эта вакцина закончилась давно… минимум месяц назад! Не получается добиться того, чтобы поставить именно её. В любом случае вакцинация происходит «Спутником V», — отмечает Victoria P.

Некоторые комментаторы убеждены, что ничего страшного не случилось, просто спрос сильно опережает возможности по производству данного препарата. Вскоре нехватка вакцины будет исключена.

«Спрос велик, предложение не успевает. Институт им. Чумакова не фабрика и не может ваять вакцину и начать готовить прививку, как блинчики. Это классическая вакцина, производить её быстро невозможно», — поделилась своим мнением Ольга П.

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Часть людей считают, что неправильно в сложившихся условиях пытаться продать российскую вакцину от коронавируса за границу. Граждане пишут, что препараты больше нужны гражданам России.

«А как власти собираются продавать российскую вакцину за рубеж — другим государствам, если даже на граждан России запаса не хватило?» — задаётся вопросом Vasyl S.

Ряд пользователей указывает на то, что «Спутник V» может прокрыть дефицит своего «конкурента» на российском рынке. Граждане не останутся без прививки от COVID-19.

«Зато «Спутника V» ещё полно. В чём проблема? Страна огромная. Это естественно. Подвезут, не парьтесь», — считает Вера Л.

Нашлись и те, кто напомнил о том, что граждане не хотят прививаться только одной вакциной. Они хотят выбирать препараты по способу их воздействия на организм человека. А в этом плане «Спутник V» и «КовиВак» действительно сильно отличаются.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

«Это, наверное, и хорошая, и не очень хорошая новость. Хорошая, потому что каждая доза вакцины нашла своего клиента, а плохая, потому что на рынке России остаётся, по сути, только одна вакцина, которой альтернативы попросту не остаётся», — указывает Евгений Ч.

Напомним, 11 июля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что в столице России закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», но вскоре ожидается новая поставка препарата.