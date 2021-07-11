Информация грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» о том, что оператор Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ, был обнаружен мёртвым в собственной квартире, стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Умер в своей квартире, причина смерти неизвестна. Причём здесь «которого ранее избили»? Удивительное стечение обстоятельств», — считает Анна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что искать криминальные следы в произошедшем преждевременно, потому что человек мог скончаться по любой причине, а недавнее избиение могло стать просто неудачным стечением обстоятельств.

«Преждевременно делать провокационные выводы! Тромб может оторваться внезапно у человека, который никогда не жаловался на здоровье. А тут жара, да к тому же перенесённые побои, нервы», — отмечает Наталия А.

Скриншот facebook.com/leqso.lashqarava

Некоторые комментаторы убеждены, что смерть этого журналиста произошла по причине недавнего нападения. Значит, те, кто его избил, по сути, замарал свои руки в крови.

«Получается, что убийцы вы, граждане, — забили невинного человека. В данном случае бог не на вашей стороне. Кровь — на вас», — указывает Диана М.

Часть людей считает, что подобные события будут происходить в Грузии и дальше, потому что руководство страны упускает из своих рук бразды правления, отдавая контроль над ситуацией случайным людям на протестной улице.

«Это совершенно нормально в стране, где журналисты позволяют себе крыть матом президента другой страны в прямом эфире. На Украине, например, точно такая же ситуация. Ничего удивительного», — поделился своим мнением Vitaly B.

Ряд пользователей указывает на то, что теперь Грузия становится для сторонников либеральных и ЛГБТ-ценностей опасным для нахождения государством, ведь теперь там можно не только получить в лицо на улице от ненавистников, но и умереть в своей квартире.

jb Грузинская полиция

«Ну, западным либералам и их пропагандистам тоже надо думать, когда они в Китай, Россию, Грузию, Азербайджан или Катар лезут со своим уставом. Нужно уважать законы и традиции стран», — пишет Нина Я.

Нашлись и те, кто убеждены, что данная смерть будет использована ЛГБТ-сообществом для очернения деятельности противников нетрадиционных сексуальных ориентаций в Грузии.

«Просто была нужна сакральная жертва, своих они пожалели, а этого можно было. Теперь могут что-то начать те их друганы с Запада, опять указать на «длинную руку Путина» или обвинить традиционно Петрова с Бошировым», — предполагает Виталий Ч.

Напомним, 11 июля грузинская телекомпания «ТВ Пирвели» сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ.