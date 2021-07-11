Успешный запуск корабля Unity компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic с экипажем из четырех человек для суборбитального полёта стал поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

"Очередной богач полетел в космос, хотя на земле полно ещё нерешённых проблем, которые могли бы прекратить своё существование, направь миллиардеры свои финансовые средства на эти цели», — отмечает Дмитрий Ю.

Многие пользователи оказались не впечатлены успехами западных миллиардеров по освоению полётов на такой высоте. Другие же, наоборот, отмечают, что люди из бизнеса способны на такие достижения, а госструктуры в России до сих пор осваивают наработки прошлых поколений.

«У американцев уже космический туризм активно развивается. А в России до сих пор Рогозин строит свои грандиозные планы. Скоро США начнут заселять Марс, а Рогозин придумает ещё какую-нибудь интересную идею», — издевается Олег Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что полёт корабля Unity не представляет собой нечто выдающееся, а лишь позволяет доставить людей воздушным путём на действительно большую высоту.

Ronrosano Космический корабль Unity

«Опять народ дурят! 80 км — это не космос! Международная авиационная федерация считает границу космоса — 100 км (линия Кармана), необходима первая космическая скорость для аппарата, а НАСА — 122», — напоминает Юрий Д.

Часть людей считают, что компания Virgin Galactic стала лишь первой в череде представителей частного бизнеса, которые занимаются освоением космоса. На подходе реализация американского частного проекта SpaceX.

«Скоро ещё Илон Маск на своём Старшипе полетит. Теперь американские миллиардеры будут бороздить космос. Что в это время будут делать российские миллиардеры? Проституток на яхтах катать? Мелкие людишки», — считает Александр Б.

Ряд пользователей указывают на то, что можно порадоваться за тех счастливчиков, которым удалось попасть на корабль Unity, но большей части людей на Земле эта радость никак не коснётся.

NASA Ричард Брэнсон

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. А так, для большинства людей на этой Земле ничего интересного в данной новости нет. Простые люди ещё не скоро будут иметь возможность прикоснуться к космосу», — поделилась своим мнением Наталья В.

Нашлись и те, кто напомнил, что большие достижения частного бизнеса без соответствующего контроля со стороны государства могут привести к трагическим событиям.

«Известный разводила отправился в околокосмическое пространство. Запад, конечно, способен на безумные вещи, но если такая тенденция продолжится, то жди большой беды», — отмечает Олег Е.

Напомним, 11 июля компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона во время трансляции в Twitter успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек для суборбитального полета.