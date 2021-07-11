Заявление представителей Национального центра управления обороной России о том, что в Чёрное море вошёл ракетный катер ВМС Греции «Даниолос», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою отношение 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

George E. Koronaios Флаг Греции

"Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап!» — пишет Вадим К.

Многие пользователи пришли к выводу, что греческий корабль точно не является для Российской Федерацией какой-либо угрозой. Люди убеждены, что единичные военные корабли стран НАТО не могут навредить нашей стране.

«Так, глядишь, и до албанской моторной арбалетной лодки дойдёт дело. Мельчают натовские корабли. Подобные заплывы России точно никакой угрозы не несут», — указывает Михаил А.

Некоторые комментаторы отмечают, что греческий корабль приплыл в Чёрное море лишь с учебной задачей, не противопоставляя себя Российской Федерации.

«Греции конфликты точно не нужны. Это показуха учебная. Чтобы не забывали, что у них ещё есть военный флот. А то все плавают в Чёрном море, а они нет», — поделилась своим мнением Ольга С.

K. Krallis Ракетный катер ВМС Греции

Часть людей считает, что страны НАТО, даже такие, как Греция, испытывают нервы России, постоянно курсируя вдоль её границ, оценивая оборонительные возможности, не давая при этом расслабиться российским военным.

«Это не так уж и смешно. Идёт настоящая война нервов, а Греция — член НАТО. Что ей приказали, то она и делает. Решили нас провоцировать. Авось да, может, что и получится. Видимо, такая у них сейчас стратегия», — считает Сафия М.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя воспринимать хождение кораблей по Чёрному морю лишь с точки зрения угрозы. Россия — не единоличная хозяйка в Чёрном море, напоминают граждане.

«Почему тема захода в Чёрное море любого судна, кроме российского, подаётся как вторжение? Чёрное море омывает берега не только России, но ещё пяти, насколько я помню, стран. Половина из которых, если не больше, не совсем дружны с Россией», — отмечает Александр А.

NASA Earth Observatory Чёрное море. Снимок из космоса

Нашлись и те, кто убеждён, что Греки — друзья России и необходимо встретить их так, как полагается встречать друзей.

«Да их надо было пригласить на хлеб и соль. Греки пусть приплывают. Православные же. Не путайте их с бриттами. Пустить им на встречу корабль, с транспарантом «Добро пожаловать!». Вот тогда укры поплясали бы и попрыгали по веткам спиленного в Карпатах леса», — считает Сергий Р.

Напомним, 10 июля в Национальном центре управления обороной России сообщили журналистам, что в Чёрное море вошёл ракетный катер ВМС Греции «Даниолос».