Не успели жители Саратовской области оправиться от информации, что больным с симптомами ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рекомендовала уходить на самоизоляцию, не дожидаясь результатов теста на коронавирус, тут еще выяснилось, что половая жизнь после вакцинации от COVID-19 небезопасна. Оказывается, повышенные нагрузки, в число которых также входит секс, не рекомендованы сразу после вакцинации. Такое заявление 8 июля прозвучало от замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

С его слов, «в принципе всем известно, что секс — очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации».

Engels-city.ru Денис Грайфер

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Это высказывание вызвало небывалый ажиотаж. Свои комментарии дал и врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он считает, что занятия сексом после полученной прививки от коронавирусной инфекции не навредят человеку, а, наоборот, могут повысить эмоциональный фон, что в свою очередь будет способствовать улучшению иммунитета.

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Не остался в стороне и глава минздрава Саратовской области Олег Костин. Он подчеркнул, что само послание прозвучало от молодого, сильного отца двоих детей (Дениса Грайфера. — прим. ИА REGNUM), который воспринимает всё усиленно.

Saratov.gov.ru Олег Костин (слева)

«Надо понимать, что когда чего-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всём. Тогда всё можно. Я думаю, что сниму ограничения после его высказывания в этом направлении со словами: «Можно, но осторожно», — отметил министр в видеообращении на странице регионального минздрава в Instagram.

Саратовцы обсуждают острую тему в соцсетях и недоумевают. Вместо того чтобы решать проблемы медицины, чиновники раздают населению рекомендации по сексуальной активности в условиях пандемии.

«У них там токсикоз, что-ли, коллективный? Который день только о сексе и думают», — высказался в сообществе «ВКонтакте» «Саратов онлайн» пользователь Сергей С.

«Министры, замы, иммунологи. Вот мне интересно, они реально думают, что кто-то в этом вопросе их советы будет слушать?» — прокомментировала Инна Н.

«Об этом нужно думать министрам?» — интересуется Иван Д.

«Дожили, нам уже начали указывать, когда нам можно, а когда нельзя сексом заниматься», — возмущается Екатерина Ю.

«Жаль, вакцина половым путем не передаётся», — сокрушается Павел П.

«Пить и есть тоже нельзя, вредно для здоровья», — считает Константин П.

«Медицину поднимите на должный уровень, а не этой ерундой занимайтесь», — написал Алексей И.

«Как они ловко придумывают всякую ерунду и обсуждают её целую неделю, лишь бы от настоящих проблем народ отвлечь, — уверен Евгений К. — Секс после прививки — очень насущная проблема, оказывается, а не полнейший развал медицины».

"Что с вакциной секса нет, что без. Всё равно», — прокомментировал Эзэкиель П.

По мнению Юрия Г.: «Секс, возможно, одно из немногого, что осталось хорошего в России».

Цитата из к/ф «История любви». Реж. Артур Хиллер. 1970. США Вместе

«Возможно, после вакцины это будет последний раз, так что вперёд граждане», — призывает Владимир Г.

«Пока одни думают, другие — делают», — считает Илья М.

В нашей стране кто бы и что бы ни рекомендовал или ни запрещал, находились те, кто нарушал навязанные ограничения. Как говорится, запретный плод всегда сладок. А может, это своеобразная тактика саратовского минздрава, глядишь, и демографическая статистика улучшится.