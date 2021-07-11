Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал угрозу депортации граждан России из Крыма в случае его «присоединения» к Украине, о чём ранее заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — сказал политик.

Политик также отметил, что полуостров «надежно защищен» и в составе Российской Федерации навсегда. Заявление украинской стороны о «возвращении» Крыма политик назвал «пустым сотрясением воздуха».

Заявление парламентария обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что на подобные заявления с украинской стороны реагировать не стоит. Иные указали на то, что на Украине любят спекулировать на теме депортации крымских татар, но вместе с тем настаивают на выселении граждан России с полуострова.

idleformat Отчаявшийся клоун

«Давеча их барышня жалобно пела о депортации, и они с ней соглашались, что это ужас-ужас. Теперь это другое?» — поинтересовался Алексей Д.

«В вагонах, как когда-то коренных татар, будут вывозить?!» — спросил Даниил Г.

«Все прожекты политических украинцев по Крыму более всего напоминают сочинение на тему: «Как я потрачу 5 миллионов, когда выиграю в лотерею?». И самое забавное, что лотерейный билет они ещё не купили», — написал Сергей Т.

«Придёт время — с них спросят», — отреагировал Oleg F.

«А зачем всем и всегда отвечать на откровения дебилов??? Никто же не отвечает на лай мелких шавок!» — добавил Василий В.

«В этом и отличие от свидомых. Россия никого не высылала после присоединения. Под заявления таких же резниковых в 2014 году и завывания Джамалы (украинская исполнительница — О. П.). Таблетка для памяти: 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму», — пишет Ирина Т.

«Зачем вообще реагировать на бредни такого клиента дурдома, как Резников? Человек-фейк, с фейковой должностью. Пустышка и пустозвон», — написал Alex E.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и моська»

«Не, ну неужели никто не обращает на это внимание? Насколько комичная ситуация! Ладно если бы ещё его звали не Алексей Резников, а какой-нибудь Мыкола Хохолко. Я бы ещё мог понять как-то его повесть про депортации и выдворение россиян. Но нет же, это говорит АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ!!! Это тоже самое, если бы, к примеру какой-нибудь Ашот Грузинидзе говорил про то, что всех грузин надо депортировать из Батуми», — отметил Борис М.

«Бывшая УССР за 30 лет так называемой незалежности по деградации всего пробила очередное дно по дороге в ад», — отреагировал Богдан С.

«Украинская власть живёт в каком-то своём придуманном мире. Там Крым оккупирован, там они ведут войну с Россией, там экономика на подъёме и весь мир им должен… Несчастные дураки», — подытожил Максим М.

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Напомним, ранее министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма в состав Украины оттуда будут депортированы 500 тысяч граждан России.