Заявление полпреда главы Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Самокиш. Разгон демонстрации в Киеве в Шевченковские дни 1914 года. 1939

»Всё правильно! Знаю многих из нынешних казаков. Очень смелые, достойные люди, которые заслужили все свои многочисленные награды. Многие прошли военные конфликты и имеют боевой опыт. Если Росгвардия пополнится такими доблестными людьми, думаю, все будут только в выигрыше», — поделился своим мнением Владимир Г.

Многие пользователи так же, как и президент России, поддержали данную идею. По их видению, казачество, по большей своей части, состоит из крайне достойных людей, которые искренне желают помочь в охране своего государства. Но нашлись также и те, кто предполагает, что данная инициатива является лишь средством борьбы против безработицы.

«Раз в России уничтожены производства, нет соответствующей работы, правительство Российской Федерации больше не знает, чем занять безработных мужиков», — отмечает Александр С.

Дарья Драй ИА REGNUM Других казаков у меня для вас нет

Некоторые комментаторы убеждены, что казаки должны быть народными защитниками, охранять школы и детские сады, участвовать в соблюдении порядка на массовых акциях, быть полезными для всего общества в целом.

«На тушение пожаров их привлекать надо, для охраны школ, детских садов и больниц наряду с Росгвардией. Они должны нам служить — народу, а не конкретному человеку», — указывает Виталий П.

Часть людей считает, что казаки могут быть применены властями для своих чёрных дел, которыми не стали бы заниматься сотрудники Росгвардии. Наделённые правом на насилие, такие казаки могут избивать несогласных.

«Эти подразделения создаются специально против народа. Когда народ начнёт массово бунтовать из-за нищеты, именно казаки, различные ЧОПы, футбольные болельщики, бойцы из всяких спортивных клубов и другие черносотенцы встанут на защиту олигархов», — предполагает Лесник Н.

Ряд пользователей указывает на то, что казаки должны участвовать в различных митингах и уличных акциях, но только в качестве представителей охраны правопорядка. Данные личности не должны быть задействованы в разгонах демонстраций.

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«Их надо на охрану границ отправлять. Там, где слабая охрана наших погранвойск, нужно строить станицы и там селить казаков. Сделать им военную повинность и льготы. Тогда будет хорошо», — пишет Dobryi B.

Нашлись и те, кто уверен, что местные власти обязательно воспользуются казаками, чтобы подавлять народные бунты, в результате чего народ начнёт задумываться об альтернативе.

«Они там с дуба рухнули? Ряженых собрались нанимать, чтобы нагайками голодный народ разгоняли? Народу останется только создавать народную милицию, чтобы защищаться!» — считает Константин Х.

Напомним, 10 июля полпред главы Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021», что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.