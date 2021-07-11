Информация о том, что пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода из-за духоты в салоне, когда самолёт стоял в аэропорту Шереметьево, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этом поводу 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Бедненькие неженки москвичи со своей ужасной тридцати градусной жарой. Когда на юге у нас всю неделю 36−37 градусов в тени», — отмечает Алексей К.

Многие пользователи оказались крайне удивлены подобному инциденту. Люди считают, что не должно происходить такого, чтобы какой-то случайный пассажир в самолёте имел возможность открыть аварийный люк.

«Как же такое могло произойти?! Теперь из-за одного кретина пострадало столько пассажиров, членов экипажа лайнера и служб аэропорта!» — указывает Саша К.

Цитата из видео на YouTube Аварийный люк

Некоторые комментаторы убеждены, что главным виновником инцидента является авиакомпания, которой принадлежит самолёт, в салоне которого было слишком душно.

«У компании-авиаперевозчика не получилось сэкономить на отказе от ремонта кондиционера за счёт комфорта и здоровья своих пассажиров», — поделился своим мнением Илья М.

Часть людей считает, что теперь как представители авиакомпании, так и сам аэропорт могут предъявить гражданину, устроившему внеплановую задержку рейса, требование о денежной компенсации.

«Даже не представляю теперь, во сколько обойдётся такому пассажиру его выходка в виде компенсации за задержку рейса», — написал Сергей С.

Ряд пользователей указывает на то, что экипаж лайнера должен был следить за происходящим в салоне и не допустить, чтобы внутри самолёта образовалась духота, и чтобы никто из пассажиров не дёргал никакие ручки.

Цитата из видео на YouTube Аварийный люк вид из самолета

«Кто дуралею позволил за ручки дверей в самолёте дёргать? Хорошо, что он на высоте 1000 метров из-за духоты дверку не приоткрыл. Почему в автобусе никто не пытается аварийной дверью воспользоваться? Там тоже душно бывает. Или окно разбить», — интересуется Кондрат И.

Нашлись и те, кто уверены, что нельзя допускать, чтобы пассажиры, будучи запертыми в самолёте, не имели доступа к свежему воздуху, иначе это может привести к панике среди пассажиров, что и стало причиной инцидента в аэропорту Шереметьево.

«Пусть транспортная прокуратура проверит, почему отбор воздуха не справился с кондиционированием. Почему было душно в салоне? Не все могут, да и не должны ожидать отлёта в духоте. А сейчас ещё властвует коронавирус. Так что пусть проверка покажет, кто виноват и что надо было делать пассажирам, а чего не надо», — считает Ruslan M.

Напомним, 11 июля телеканал «360» опубликовал информацию о том, что пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода из-за духоты в салоне, когда самолёт стоял в аэропорту Шереметьево.