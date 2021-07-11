



Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

С приближением 30-летия украинской независимости, которое Киев собирается отметить 24 августа и куда в качестве почетного гостя приглашен константинопольский патриарх Варфоломей, администрация президента Украины Владимира Зеленского почему-то активизирует контакты со Святым престолом.

Напомним, что сначала в апреле Зеленский в интервью итальянской газете La Reppublika утвердительно ответил на вопрос корреспондента издания о возможности организации встречи между ним и российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане. Эту тему оперативно подхватил префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри, который курирует украинских униатов. В беседе с той же La Reppublika кардинал подчеркнул, что папа Римский Франциск, в принципе, «мог бы внести свой вклад» в мирный процесс в Донбассе. «Засветка» Сандри в этой операции намекала на то, что импульсы исходили из структур Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). А далее 30 июня Зеленский звонит папе Франциску. Он приглашает его посетить Украину с визитом и заявляет, что «украинский народ ожидает беатификации митрополита Шептицкого», известного, но крайне спорного униатского лидера, в нелюбви к которому сходятся как украинские и российские православные, так и польские католики. 8 июля тему прославления Шептицкого в разговоре с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином поднимает уже глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Citizen59 Ватикан

Анализируя активность Киева на ватиканском направлении, украинский портал Depo отмечает, что она может быть связана с тем, что «заметная доля внешнеполитических контактов администрации Зеленского сейчас сводится к тому, чтобы как минимум убедить лидеров иностранных государств направить делегацию на празднование 30-летия независимости Украины. А как максимум — приехать на празднование лично. Или согласиться принять участие в работе «Крымской платформы»… Представительная делегация Святого престола на День независимости, с точки зрения главы президентского офиса, могла бы быть неплохим дополнением к событию. Ездил же тот самый Паролин на Украину, и с Порошенко встречался — а чем Зеленский хуже? А в случае, если понтифик счастливо и полностью выздоровеет после своей операции, то и его визит на Украину, и братские объятия с патриархом Варфоломеем, который уже пообещал приехать, могли бы сыграть на пользу рейтингу Банковой (резиденция президентов Украины — С.С.)». С этой точкой зрения, в принципе, можно согласиться, но есть нюансы, которые стоит отметить. Кто бы ни приехал в Киев из Ватикана 24 августа, если, конечно, такое в принципе состоится, это будет не «братскими объятьями» с Фанаром, а наоборот.

Vpmon.ru Униаты на майдане

Ведь с Константинопольским патриархатом операцию по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) с получением политических дивидендов и поддержки от администрации президента США Дональда Трампа проводил украинский президент Пётр Порошенко, а вовсе не Зеленский. Нынешний глава государства получил ПЦУ и Фанар в наследство, но, похоже, не вполне понимает, что с этим делать и куда оно вырулит. Зеленский пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину еще 16 октября прошлого года во время встречи с ним в Стамбуле. В США тогда была в самом разгаре президентская избирательная кампания, шансы Трампа на переизбрание выглядели весомо, поэтому визит константинопольского патриарха мог иметь серьезное внешнеполитическое продолжение для Киева. Однако после победы Джо Байдена стол был перевернут. Учитывая открытую католическую самоидентификацию нового американского президента, в налаживании отношений с новой администрацией важную роль начинал играть Святой престол, а не Фанар. В украинских реалиях это подрывало вес новосозданной ПЦУ, детища Варфоломея, и выводило вперед украинских греко-католиков во главе с архиепископом Святославом Шевчуком, который позиционирует себя лидером «глобальной Церкви, которая имеет свои общины по всему миру». В отличие от Православной церкви Украины, чьи выходы во внешнее поле замкнул на себе Константинопольский патриархат.

В этой ситуации прибытие в Киев на 30-летие провозглашения украинской независимости представителя Святого престола интересно Зеленскому и его команде куда больше, чем приезд патриарха Варфоломея, поскольку оно даст возможность подать его общественности как личный проект действующего президента по повышению статусности и влияния Украины в мире. В ту же копилку — и неизменные приглашения папе Франциску посетить страну, хотя, надо полагать, на Банковой и в УГКЦ понимают, что организовать такой визит будет крайне сложно. При этом вброс в информационное пространство темы прибытия на Украину понтифика выгоден и ПЦУ, так как позволяет отвлечь внимание Украинской православной церкви Московского патриархата на фактор «католической агрессии», что отодвигает на второй план религиозную экспансию Константинопольского патриархата, в то время как Фанару желательно отойти в тень в ситуации, когда ему предстоит непростой разговор с Киевом по вопросу выполнения обещаний, данных Порошенко.

Как отмечал в январе сего года портал Eureporter, «сколько громких слов говорят — и чиновники, и иерархи — о благодарности патриарху Варфоломею, о том, как Украина ценит свои связи с Матерью-Церковью, но на самом деле все эти слова ничего не стоят». Фанар хочет получить церковную собственность, которую ему гарантировали, но Зеленский тем временем пока балансирует между Константинопольским патриархатом и Святым престолом.