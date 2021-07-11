Турция впервые села за стол переговоров с администрацией Башара Асада





Иван Шилов ИА REGNUM

Как передает sol.org.tr, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз никогда не одобрит создание на Кипре двух независимых государств. На пресс-конференции по случаю открытия пленарного заседания ЕС в Страсбурге под председательством Словении фон дер Ляйен сообщила, что недавно провела телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых четко обозначила свою позицию перед его визитом в Турецкую Республику Северного Кипра.

Закрыто генеральное консульство Турции в афганском Мазари-Шарифе

Как сообщает NTV, в связи с ухудшением обстановки в Афганистане и захватом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многих районов региона, в Мазари-Шарифе закрыты генеральные консульства Ирана, Пакистана и Турции. Представитель группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшей под свой контроль ключевые районы провинции Кандагар, заявил, что любые иностранные войска, оставшиеся в Афганистане после крайнего срока вывода войск НАТО, будут расцениваться как оккупанты.

Политического давление связывает руки

Sözcü цитирует сообщение, опубликованное членом муниципального совета Сиваса от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), владелицей местного телеканала Хатидже Курт, в котором говорится: «Из-за транслируемых на телеканале программ на нас оказывается политическое давление. СМИ «связывают руки». Дайте нам свободу, позвольте нам делать свое дело. Людей объединяет и сплачивает то, что они говорят! Позор тем, кто считает канал ответственным за глас народа! СМИ больше не могут выполнять свою работу. Политическое давление, угрозы, что еще, что? Существует свобода СМИ! В последнее время многие журналисты столкнулись с этой проблемой. Довольно! Оставьте СМИ в покое, дайте нам заниматься своим делом. Если даже вам есть что возразить, я ответственно заявляю, что никогда ни на кого не вводила эмбарго на своем канале. Выйдите и дайте ответ. Я еще раз повторяю, то, что говорят на моем канале, объединяет не мой канал и не меня, а людей».

Эдуард Мане. пучок спаржи. 1880

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге скончался от коронавируса

Как передает турецкая редакция CNN, от коронавируса скончался генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. «С прискорбием сообщаю, что сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю искренние соболезнования семье покойного. Сил вам и терпения. Да помилует его Господь и дарует ему место в раю», — написал на своей странице в Twitter глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

МИД Киргизии вручил турецкому послу ноту протеста

Как сообщает SHaber, Бишкек сделал первое официальное заявление после похищения и доставки в Турцию киргизского гражданина Орхана Инанды. По поручению президента Садыра Жапарова МИД Киргизии вручил турецкому послу ноту протеста. Согласно сообщениям киргизских СМИ, первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нурлан Ниязалиев вызвал посла Турции в Киргизии Ахмета Садыка Догана и изложил свою позицию относительно операции спецслужб по похищению и доставке в Турцию гражданина Киргизии Орхана Инанды. Кроме того, министерство призвало турецкую сторону вернуть Орхана Инанды в Киргизию и принять все необходимые меры для обеспечения должного с ним обращения и недопущения применения к нему насильственных и уничижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права.

Садыр Жапаров. gov.kg

HRW: «Это вопиющее нарушение международного права»

Как передает TR724, одна из ведущих неправительственных правозащитных организаций Human Rights Watch (HRW) 7 июля опубликовала заявление об Орхане Инанды, согласно которому его похищение и доставка турецкими спецслужбами в Турцию является вопиющим нарушением международного и внутреннего права. «Похищение и незаконная транспортировка Орхана Инанды в Турцию еще раз демонстрирует циничное пренебрежение Анкарой верховенством закона и основными нормами международного права, — отметил Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии. — Турецкое правительство должно немедленно сообщить, где содержится Инанды, и обеспечить его немедленное освобождение».

Турция стремиться укрепить свои позиции в Афганистане

Как сообщает Ahval News со ссылкой на Financial Times, попытка Турции взять под контроль международный аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле дает шанс улучшить отношения с США. В статье особо подчеркивается важность обеспечения и поддержания функционирования аэропорта в качестве «безопасного коридора» для того, чтобы посольства оставались открытыми, а гуманитарные организации могли продолжить реализацию своей миссии в Афганистане.

Турция впервые села за стол переговоров с администрацией Башара Асада

Как передает Karar, Турция, Россия и Иран вновь объединились, чтобы положить конец гражданской войне в Сирии. В рамках двухдневных встреч Турция впервые села за стол с руководством Сирии. Переговоры начались с двусторонних и трехсторонних технических консультаций стран-гарантов. На переговорах в Нур-Султане под председательством заместителя министра иностранных дел Сирии Аймана Сьюзана и главы военной оппозиции Ахмета Тумы турецкую делегацию возглавляет глава департамента МИД по Сирии Сельчук Унал, Россию — спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, а Иран — советник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Kremlin.ru Башар Асад

Важные факты относительно попытки государственного переворота

Как сообщает Halk TV, в своих новых видео лидер мафиозной группировки Седат Пекер, который, по его словам, участвовал во многих операциях с ведома руководства правящей Партии справедливости и развития (ПСР), утверждает, что во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на автомобиле, принадлежащем молодежному отделению ПСР, раздавал мирным жителям оружие, не состоящее на учете в государственных военизированных организациях. Он раскрывает подробную информацию о пункте отгрузки, пункте назначения и транспортном средстве, на котором перевозили автоматы Калашникова. По его словам, в той машине находились Абдульсебур Соганлы, руководитель молодежного отделения ПСР в Эсенюрте, сотрудник МВД Ахмет Онай, Таха Айхан, глава молодежных отделений ПСР в Стамбуле, и помощник Айхана Осман Томакин, ныне занимающий пост главы молодежного отделения ПСР в Стамбуле. Эти заявления помогут пролить свет на некоторые загадочные детали попытки государственного переворота в Турции.

Имидж Эрдогана и экономика Турции пошатнулись

Как передает Aktif Haber со ссылкой на The Economist, имидж Эрдогана и экономика Турции пошатнулись. Согласно результатам исследования, опубликованным The Economist, после выхода скандальных видео лидера мафиозной группировки Седата Пекера, разоблачающих главу правящей Партии справедливости и развития (ПСР), президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его отношения с уличенным в коррупции Сезгином Бараном Коркмазом, первый начал терять свою популярность среди турецкого народа, страдающего от серьезного экономического кризиса. Обвинения в причастности к контрабанде наркотиков и оружия, коррупции и убийствам, разглашенные Седатом Пекером, поставили в затруднительное положение высокопоставленных членов ПСР. Вскоре после обнародования Пекером разоблачающих видео министерство юстиции США объявило о том, что австрийская полиция арестовала турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза. Он обвиняется в отмывании преступных доходов в размере нескольких сотен миллионов долларов, принадлежащих государственной казне США, использовании мошеннической схемы по незаконному получению субсидий на производство возобновляемого топлива, разработанной и реализованной при участии членов мормонской секты в Юте и владельца топливной компании, проводке средств через Турцию и Люксембург. Кроме того, были попытки наладить отношения с Эрдоганом.

Амедео Презироси. Турецкий базар. XIX век

Ежегодно из Турции уезжает около тысячи врачей

Как сообщает Dünya Ekonomi, турецкие врачи, потерявшие надежду, уезжают из страны. Генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации профессор Ведат Булут заявил, что ежегодно из Турции уезжает около тысячи врачей. «В нацистской Германии ученые покидали страну. Сейчас в Турции наблюдается аналогичная ситуация», — сказал генеральный секретарь. Врачи, вынужденные уезжать на заработки за границу из-за тяжелых условия труда, незащищенности, насилия в отношении медиков и жесткой иерархии в системе здравоохранения, в основном предпочитают Германию. По данным Турецкой медицинской ассоциации, в период с 2012 по 2020 годы значительно увеличилось число врачей, получивших «Сертификат о безупречной репутации» (Good Standing), необходимый для работы за границей.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Музыкант Ильяс Тетик, которого считают одним из самых выдающихся скрипачей-виртуозов Турции, покончил жизнь самоубийством в своем доме в Сарыер из-за сложной финансовой ситуации. В последние время артист критиковал правительственные меры по борьбе с коронавирусом и пакет мер по поддержке экономики.

Сотрудники полиции попытались помешать охранникам тюрьмы в Синджане выпустить на свободу депутата Демократической партии народов Омера Фарука Гергерлиоглу, который по решению Конституционного суда должен был выйти из заключения не позднее 1 июля. Согласно полученной информации, были задержаны четыре человека, в том числе встречавший отца сын депутата Салих Гергерлиоглу.

Экс-президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджы заявил, что Али Биздену, который в период его президентства занимал пост советника по СМИ, запрещен въезд на территорию Турции под предлогом «угрозы национальной безопасности».

Япония приняла решение об обязательном трехдневном карантине для пассажиров из 15 стран, в число которых вошла и Турция.

Самолеты ВВС Турции и США приступили к выполнению задачи НАТО по совместному патрулированию. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сообщила, что военные самолеты осуществляли патрулирование над Исландией и Польшей.

В пятницу минздрав Турции отказался от китайской вакцины Sinovac серии B18880035A, применение которой было начато с 29 июня. Причины отказа от применения вакцины не сообщаются.