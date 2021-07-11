Вступление Украины в НАТО может привести к «непредсказуемым вещам». Запад «боится революционных потрясений» в европейской и международной безопасности. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО, Украина

«Вступление Украины в НАТО и Европейский союз полностью меняет стратегический и экономический, торговый ландшафт Европы всей. С перспективой маргинализации Западной Европы», — сказал он.

Эксперт пояснил, что нынешний президент США Джо Байден вернулся к доктрине бывшего президента США Барака Обамы, в соответствии с которой Германия должна быть ключевым партнером Соединенных Штатов в Евроатлантическом блоке и в Европейском союзе. В этой связи неясно, как будет воспринято вступление Украины в НАТО.

«И как они в этой ситуации будут смотреть на вступление Украины в НАТО? Тем более что вступление Украины в НАТО — это будет революционное потрясение для всего международного порядка. Сегодня ни Китай, ни Россия, ни Штаты при всех нюансах, различиях их национальных интересов и подходов не заинтересованы в разрушении мирового порядка…» — добавил он.

Кузьма Петров-Водкин. Хаос. 1906

По мнению Карасёва, в случае вступления Украины в НАТО, хуже может быть России, но вместе с тем Запад «боится революционных потрясений» в европейской и международной безопасности.

«Все… сейчас боятся резких движений. Например, чтоб резко «взлетел» Китай. Значит, его надо «осадить». Чтоб резко не взлетела Россия, значит, ее «надо осаждать»… Китайцы и русские не хотят… дальнейшей гегемонии США. Все в целом заинтересованы, чтоб все [оставалось], как было. И в этой заинтересованности «все, как было» добывать шансы, а не идти на потрясения. Поэтому если сейчас [примут в НАТО] какую-то большую страну и важную очень в стратегическом понимании, потому что [Украина] это Восточная Европа, это Черное море, это Азов, это Каспий, это граница с Россией… подлетные минуты. Все это может привести к каким-то очень непредсказуемым вещам…» — подытожил он.

Заявление политолога обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «НАШ». Некоторые отметили, что НАТО не интересует Украина с ее населением в 40 миллионов, альянсу более интересен был Крым, который в итоге воссоединился с Россией.

«Какие обещания можно давать «обезьяне с гранатой», т. е. Украине? Пора уже ей перестать клянчить и быть ответственной за судьбы и жизни своего народа», — отреагировала Svetlana M.

«Для получения НАТО Прибалтики как военного полигона надо кормить всего 5 млн населения. А полигон «Украина», это 40 млн. Их даже транзитный газопровод не смог прокормить. Вот принять в НАТО автономный Крым — для них было бы идеально. Но не успели. Весь майдан и укроконфликт — это просто попытка сделать из Украины военную базу НАТО против России, и ещё чтобы её содержать за счёт России и российского транзита газа», — отметил Лев Ж.

«Под шумок о вступлении в НАТО можно скупить украинские земли и оставить людей рабами на своей земле. Распродажа земли — вот, что страшнее всего сейчас. Многие этого просто не понимают, а поймут тогда, когда проснутся, а их вежливо попросят покинуть землю…» — добавил Юрий С.

«НАТО не берет в членство страны где есть военный конфликт! Это кто-то знает? Почему так много разговоров о НАТО в Украине, а в НАТО ни одного разговора об этом. И вообще, об Украине после 2016 года никто не помнит в Европе, кроме Меркель, и в Америке, кроме Байдена и его компании. Ребята, вас разводит украинская власть», — отреагировала Olena Y.

Донбасс. Май 2021 mil.gov.ua

«Если Западная Европа станет никому не нужной, то она выйдет из НАТО и ЕС, тогда посмотрим, что смогут оставшиеся, мягко говоря, небогатые страны», — написал Мухтор М.

«Польша, Украина, Литва… Вот они-то точно изменят баланс сил в НАТО… Просто тяжеловесы на мировой арене», — шутит Александр Анатолиевич.

«Это только обещания Америки. Никогда Украина не войдёт в НАТО и в Евросоюз. В Евросоюзе хватает дармоедов и без Украины. Тем более Украина на грани распада. Она нигде не нужна», — отметила Елена Б.

«Денег нет содержать восточные страны, да ещё Украину содержать! Англия вышла, большая нагрузка на Германию!» — пишет Людмила О.

«Нищие нигде не нужны! Фантазируйте. Дальше будет хуже!!!» — отреагировал Леонид В.

«Слишком большая территория Украины. Практически неуправляемая. «Гуляйполе», с нищим стареющим населением, ну кому это надо, тянуть на себе этот чемодан без ручки?» — подытожила Виктория В.

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