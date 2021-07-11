«Это какой-то заговор»

В Тюмени произошёл прискорбный случай, когда родственников умершей в стенах больницы пенсионерки сотрудники медучреждения оповестили о смерти пациентки через 22 дня после летального исхода. Вспыхнул скандал, который вылился в массовые жалобы тюменцев в социальных сетях на то, что они случайно узнают о смерти родных людей.

Оноре Домье. Два врача и смерть. 1869

«Халатность или умышленная махинация?»

Начало скандалу положил пост Екатерины М. в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» о том, что её 86-летнюю бабушку забрали из дома врачи скорой помощи 7 мая 2021 года в тяжёлом состоянии. Во второй областной клинической больнице (ОКБ) №2 пожилой женщине поставили диагноз «мозговая температура», поместив в реанимационное отделение до 17 мая, когда в связи с улучшением, пациентка была переведена в отделение сосудистой хирургии и кардиологии. На 21 мая была назначена выписка женщины домой, но, как сказали врачи, у неё наступило ухудшение состояния, она вновь была переведена в реанимацию.

Екатерина М. акцентирует внимание на том, что её бабушка в больницу поступила с копиями документов, среди которых был приказ об опеке, где крупными цифрами был написан номер телефона опекуна — дочери пациентки.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

«Конечно же, никого в реанимационное отделение не пускают, поэтому опекун стабильно звонила и справлялась о ее самочувствии по телефону «горячей линии» и приезжала в больницу, «в справочную», где ей отвечали о здоровье бабушки: «Стабильно тяжелая», «Если будут какие-то изменения, мы сами позвоним. У нас есть ваш номер телефона, — пишет Екатерина. — Так шли дни, недели … Очередной звонок в справочную и ответ — «Её выписали». «Как? Когда? Куда?» — «Ждите, сейчас узнаю». В результате узнаём, что бабушка умерла ещё 15 июня, 22 дня назад!»

«Что это было?» — задаётся вопросом Екатерина. Халатность врачей, медицинских сестёр или умышленная махинация ритуальных услуг, работающая в ладу с органами здравоохранения?

«Ведь по закону «невостребованное тело» может храниться в морге 30 дней. А после ритуальные агентства самостоятельно хоронят и присылают огромные счета родственникам умерших», — полагает тюменка.

Екатерина М. пригрозила сотрудникам ОКБ №2 вероятностью уголовных последствий — детализацию звонков, все сопутствующие документы, она незамедлительно отправит по всем инстанциям сразу после похорон.

В комментариях, которых набралось свыше трёх сотен, звучат в адрес Екатерины слова соболезнования и понимания. А также возмущения — «прямо за гранью что-то». И масса претензий к действиям сотрудников ОКБ №2.

«Это какой-то заговор»

В первую очередь тюменцы жалуются на невозможность узнать достоверную информацию о пациенте в сложный период ковидного карантина. И хотя родственникам разрешено посещение реанимации, коронавирус ввёл свои коррективы.

«Так и есть. По телефону ответа не добиться, к пациентам не пускают, говоря о том, что у них карантин. Я лично сейчас только этим и занимаюсь целыми днями, пытаясь дозвониться и узнать хоть какую-либо информацию о своём пациенте», — пишет одна из комментаторов.

«У меня дед, которому 85 лет, лежал в реанимации, и врачи, а также медсёстры наотрез отказывались говорить о состоянии, ссылаясь на лечащего врача, — «звоните ему». По трём номерам, которые дала медсестра, два недоступны, один не берёт. Мы приезжали в больницу, но уезжали каждый раз ни с чем, потому что коронавирус, карантин — до свидания», — жалуется на ОКБ №2 другая жительница Тюмени.

Тюменцы также приводят в пример несколько похожих случаев поисков скончавшихся в больнице родственников.

В комментариях Оксана Б. рассказала историю, как она искала своего супруга, поступившего в реанимацию ОКБ №2. Сперва ей сказали, что муж в тяжёлом состоянии, а через два дня — что его нет в реанимационном отделении. И женщине пришлось искать супруга по отделениям через справочную… пока не дошли до морга.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

У Алексея М.«брат так же умер». «Его уже чуть не похоронили как невостребованного, вовремя за день успел», — сообщает тюменец.

«Мой папа умер 7 июня прошлого года. Утром мы звонили узнать о состоянии здоровья. Нам сообщили, что всё хорошо. И тишина… Только мой брат, не зная, что мы уже звонили справиться о состоянии здоровья, позвонил, и ему удивлённо сообщили о смерти папы: «Разве вас не известили?» — сообщает ещё одна тюменка.

Несколько случаев — это уже тенденция, и очень плохая.

«Это какой-то заговор», — возмущаются пользователи соцсетей. У кого всё-таки справляться о состоянии здоровья близкого человека в больнице — в реанимации, справочной, у лечащего врача? Знающие люди пишут, что на уровне федерального законодательства данный вопрос никак не урегулирован — трактует всяк по-своему. Он может быть регламентирован на уровне субъектов РФ, либо локальным документом медицинского учреждения.

В ОКБ№2 Тюмени есть локальный документ, который называется «Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента». И там сказано, что «информация предоставляется пациенту в доступной, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим, дежурным врачом, оперирующим хирургом, заведующим отделением, врачом-анестезиологом-реаниматологом (при нахождении пациента в отделении анестезиологии-реанимации)». Кроме того, сообщается, что «запрещается передача информации о здоровье пациента по телефону», как и запрещено посещать пациента во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Цитата мф Вовка в Тридевятом царстве, реж. Борис Степанцев, СССР, 1965 И так сойдёт!

«Врачи хотели скрыть ошибки?»

Немалая часть комментаторов случая с бабушкой Екатерины отмечает, что, прежде чем предъявлять иск к больнице, нужно разобраться детально в происшествии. Свои «пять копеек» вставили и ритуальщики, которых разрисовали хтоническими существами, набивающими карманы на горе людском.

«Работникам больницы и тем более морга не выгодно хоронить невостребованные трупы. По каждому из умерших в больницу приезжает работник полиции, которому потом надо будет кучу документов писать. А ритуальные агентства в принципе не могут выставить никакой счёт, поскольку погребения невостребованных проходят за счёт муниципального образования, на территории которого состоялось захоронение», — пояснили Екатерине.

Скорее всего, врачи хотели скрыть какие-то свои ошибки и недочёты в лечении пациентки, гадают тюменцы.

«Медицина работает в авральном режиме, до обычных больных просто не доходят руки, штат поликлиник урезан, все силы брошены на борьбу с ковидом», — считают одни.

«Мало врачей, суета, и на одном человеке лежит куча обязанностей. Они просто не справляются, забывают, не успевают. Конвейер больных, все это тяжело, в общем, не думаю, что замученные работой врачи что-то хотели скрыть», — полагают другие.

Можно сколько угодно гадать о причинах произошедшего. А департамент здравоохранения Тюменской области до сих пор хранит молчание.