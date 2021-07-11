Заявление члена украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Дениса Казанского о том, что Киев не будет вести переговоры, пока в них участвует представительница со стороны Донецкой Народной Республики Майя Пирогова, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Что они все требуют?! Минские соглашения — это подписанный акт капитуляции Киева. А проигравшие не ставят условий, они их выполняют», — отмечает Елена С.

Многие пользователи отмечают, что поведение Украины совершенно не соответствует её статусу. Люди убеждены, что Киеву следовало бы смиренно выполнять Минские соглашения и не выкаблучиваться.

«Киев не в том положении, чтобы выдвигать ультиматумы. Ни военных побед, ни серьёзного влияния или военной мощи за их плечами не стоит. Выглядит как очередной повод для несоблюдения Минских договорённостей, не более», — указывает Сергей М.

Некоторые комментаторы уверены, что Киев саботирует Минские соглашения и всячески пытается вставлять палки в колёса процессу налаживания диалога с ДНР и ЛНР.

«Сколько можно?! Хоть один раз в жизни поступили бы честно, наконец. Просто объявили бы, что они выходят из Минских соглашений. Так нет, будут изворачиваться и врать до бесконечности, а тем временем убивать жителей Донбасса. Ну и конечно, валить свои преступления на Россию. Причина одна — это выгодно их хозяину», — считает Alexey K.

ИА Красная Весна В Донбассе

Часть людей считает, что Киев сумел переломить ситуацию таким образом, что Минские соглашения, которые были актом капитуляции страны, вдруг стали поводом затянуть мирное урегулирование в регионе.

«Нафига было останавливать ДНР и ЛНР в 2014 году?! Минские соглашения сегодня — это пустой звук. Они были нужны Украине тогда, чтобы спасти остатки своих войск. А сейчас они их выполнять не будут! Это очевидно. А руководство Российской Федерации не знает, что делать дальше!» — поделился своим мнением Василий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Минские соглашения больше не выполняют своей главной функции, поэтому стоит задуматься о стратегической целесообразности данного документа.

«Любопытно, а это ничего, что Минские соглашения по требованию президента Украины П. А. Порошенко подписали представители ДНР и ЛНР. Они не желали подписывать, но их тогда уговорили. А что сейчас?» — задаётся вопросом Лев М.

Ngu.gov.ua Украинский национальный гвардеец

Отдельные комментаторы напоминают, что Киев уже многократно нарушал мирный договор с ДНР и ЛНР, поэтому с его стороны не стоит ждать реальных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Киев очень хочет спровоцировать войну! Украина должна признать эти республики, но выполнять Соглашения она не будет, потому что, признав их власть, Киев подпишет себе приговор!» — пишет Давид О.

Напомним, 9 июля член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский заявил, что Киев не будет вести переговоры, пока в них участвует представительница со стороны Донецкой Народной Республики Майя Пирогова.