Информация о том, что специалисты предприятия КБ «Арсенал» предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США Марс

"Ещё ракеты не разработали для полёта на Марс, а уже строят наполеоновские планы! Закрадывается у меня смутное сомнение в том, что Россия вообще собирается лететь на Марс», — пишет Юрий В.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, услышав такую смелую идею. Эти люди считают, что необходимо сначала разобраться с тем, как российские космонавты долетят до Марса, а уж затем думать над тем, где они будут получать энергию.

«Чем выше ставишь себе задачу, тем выше прыгнешь. В любом случае надо заниматься вопросами космоса. Рано или поздно это принесёт плоды», — считает Екатерина И.

Другие, наоборот, обратили внимание на то, что подобные идеи станут отличным залогом для более осознанной работы над тем, чтобы космонавты из России смогли добраться до Марса и основать там полноценную колонию.

NASA Марс

«Ну, вообще идея-то правильная. Людям будущего в любом случае понадобится иметь источник энергии на Марсе в целях колонизации. Может это вопрос не ближайшего десятилетия, но думать в эту сторону однозначно нужно», — написал Олег Е.

Часть людей считает, что идея очень интересная, и она позволит соорудить на Марсе такую базу, которая обеспечит поселенцев всем необходимым.

«Правильно! Будем там производить кислород и воду. Сделаем там купол или выроем подмарселье и построим станцию с водой, зеленью, землёй, воздухом. Будут там работать наши ученые, изучать планету и использовать её в качестве базы для дальнейшего изучения космоса. Я бы полетела работать туда!» — пишет Наталия Г.

Ряд пользователей указывает на то, что ядерный реактор — источник повышенной опасности, который может нанести вред не только людям, но и целой планете.

«О, еще и на Марсе решили «нагадить»? Планету Земля «довели до ручки», а теперь решили расширить масштабы своей деятельности?» — задаётся вопросом Ольга А.

JPL — NASA Поверхность Марса

Нашлись и те, кто убеждён, что все те средства, которые потребуются, чтобы основать на Марсе базу с АЭС, лучше направить на улучшение жизни на Земле.

«Вопрос: «Зачем?» Не лучше было бы эти деньги эффективно вложить в охрану природной среды у нас на Земле? На сохранение экологии, очистку воздуха от выбросов на предприятиях. Можно что-то придумать с гниющими и горящими мусорными полигонами. И это не только в России», — отмечает Кристина В.

Напомним, 10 июля РИА Новости опубликовало материал о том, что специалисты предприятия КБ «Арсенал» предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира.