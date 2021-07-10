Датская семья описала ужас и страх, который они испытали во время нападения на них английских фанатов после матча полуфинала Евро-2020. Ева, Лейн и Генри были среди датских болельщиков на стадионе Уэмбли. По пути домой английские болельщики напали на автобус, в котором ехала семья, после того как они увидели датские футболки. Когда водитель автобуса открыл двери на остановке, человек из толпы подбежал к мужу и ударил его кулаком в живот под одобрительные возгласы фанатов, рассказала Ева.

Дарья Драй ИА REGNUM Английский фанат

«Повсюду было агрессивное настроение, которое наполняло нас страхом. Было немного похоже на фильм о зомби», — добавила она.

Ряд комментаторов отметил, что английский футбол всегда притягивал к себе такое поведение, в этом нет ничего удивительного.

«Чем футбол в Англии всегда притягивает этот элемент?» — поинтересовался @theferaltweets.

Некоторые пользователи считают, что фанаты ни при чем, во всем виноваты СМИ, они всегда раздувают из мухи слона и провоцируют.

«Это не о фанатах, это о медиа», — отметил @Daviniadavies1.

«Нет. Идиоты, которые поддерживают футбольные клубы рады устроить разгром и без освещения его в СМИ. Это все из-за них», — ответил @Eccconomics.

Пользователи отметили, что в СМИ чаще всего описываются такие выходки именно со стороны футбольных фанатов, никогда не пишут о том, что фанаты фехтования или тенниса устроили драку на улице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские фанаты

«И кажется, это враждебно для футбола. Не случается с остальными видами спорта или хотя бы не до такой степени», — написал @drmel57.

«Эта ненависть ко всему иностранному или иному не ограничивается футболом. Это устаревшая черта, возникшая в узкомыслящем островном менталитете, который не понимает или не заботится о том, что другие считают иначе. Уродливо. Стыдно. Подрывает какой-либо успех на поле», — считает @grumpzie.

Датские пользователи также комментировали новость, писали о том, что случай с Евой и ее семьей не единственный, множество схожих ситуаций произошло после матча.

«Около двадцати сообщений в датских новостях об английских фанатах, нападающих на датчан во время матча. Двое из моих друзей были на игре. Их обоих травмировали. Ах, в добавок ко всему. Нашего вратаря ослепили лазером во время пенальти», — прокомментировал датский корреспондент @TarpCPH.

Многие датские пользователи отметили, что на датчан не только нападали во время и после матча, было много других проявлений непристойного поведения со стороны английских фанатов.

«Плюс во время национального гимна Дании сторонники Англии неодобрительно свистели», — отметил @Kaut58503415.

Некоторые англичане считают такое поведение своих фанатов нормальным, по их мнению, такие поступки совершают многие и за пределами Англии.

«Боже мой, это жутко!!! Мне стыдно быть англичанином. Нет. О, и во время национального гимна Англии неодобрительно свистят все другие страны, когда мы играем, но это почему-то никогда не упоминают. Странно это», — написал @Yorkshire1889.

Среди пользователей-англичан многие стыдятся поведения своих соотечественников.

«Некоторые из моих друзей-англичан и их детей громко говорят о том, что они не поддерживают английскую команду, потому что им стыдно за хулиганское поведение фанатов. Это ужасно, как и лазер в лицо датского голкипера и недовольный свист в ответ на гимн», — написал @Archerzac1.

«Мне стыдно относиться к той же национальности, что и эти люди иногда. Наша английская команда замечательная, но ее унижает поведение фанатов», — отметил @emmalwhittaker1.

Многие комментаторы отметили, что все фанаты не могут быть такими жестокими, неуважение проявляют только хулиганы.

«Почему не написать, что его ударила шпана, вместо того чтобы позорить всех английских фанатов в заголовке?» — спросил @amz07 у ВВС.

«Потому что английские фанаты плевали на детей на стадионе, как сообщают датские медиа-отчеты. Так что может быть это в принципе английские фанаты?» — ответил @edward_greening.

Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания Английские футбольные фанаты

В преддверии матча финала Евро-2020 между Англией и Италией многие итальянцы боятся надевать футболки и толстовки с итальянским флагом.

«Я сказала своему партнеру не надевать его итальянскую футболку, когда он поедет в воскресенье смотреть игру. Оно того не стоит», — написала @Sim1Anne.

«Ох, это грустно. Я надеюсь, он решит ее надеть и повеселится с реальными болельщиками, которые просто хотят посмотреть мачт и посмеяться. (Как английский болельщик, мне отвратительно поведение некоторых хулиганских представителей)», — прокомментировал @kimmym1992.

Ряд пользователей считает, что подобное случается не только в Англии, но и в других странах, в произошедшем нет ничего необычного.

«Как будто Англия — единственная страна с хулиганским элементом. Два фаната из Лидс были убиты в Стамбуле, Портсмутский фанат стал инвалидом после нападения русских, еще один фанат из Лидс был порезан в Италии», — указал @AdrianParishUK.

Напомним, в среду, 7 июля, прошел матч полуфинала чемпионата Европы по футболу — 2020 между Англией и Данией. Англия одержала победу со счетом 2−1. Финальный матч Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе Уэмбли между Англией и Италией.