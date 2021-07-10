В соцсетях уже несколько дней обсуждают инцидент, произошедший в свердловском Новоуральске. В этом городе атомщиков пассажирка по имени Елена потребовала от других граждан, ехавших с ней одним автобусом, надеть защитные маски. В результате толпа обрушилась на неё с ругательствами.

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Видео, которое сделала сама героиня скандала, взорвало интернет 8 июля. Как следует из записи, женщина вначале обратила внимание водителя на то, что сам он без маски. На что мужчина отреагировал моментально и надел средство защиты так, как и положено. А вот пассажиры его примеру не последовали. Наоборот, они обрушились на «скандалистку» с претензиями по поводу того, что она отвлекает водителя, а затем начали поливать её грязью. В итоге женщина с ребёнком под выкрики «алкашка!» и т. д. была вынуждена вместе со своим ребёнком покинуть эту единицу общественного транспорта.

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Инцидент произошёл в автобусе 76-го маршрута. В разговоре с журналистами женщина заявила, что дойдёт до руководства транспортной организации и потребует соответствующих мер. А тем временем произошедшее активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Одни считают, что «скандалистке» досталось поделом. Другие же встают на её защиту.

«Этой неадекватной могу посоветовать ездить на своей машине или пешком ходить. А людям нечего указывать, что им делать. Неведома зверюшка, больная на всю голову, получила по заслугам», — изрекла некая Наталья на сайте Ura.news.

«Хочет носить маску — пусть носит, ее дело, только сама, без ансамбля», — вторит ей некий фуфу.

Эти комментарии, пожалуй, одни из мягких. Некоторые предлагали Елене носить две маски, если уж она так волнуется за своё здоровье, либо ездить на личном автомобиле. Пользователь Александр П. со своей стороны предположил, что авторы подобных комментариев похожи на психически нездоровых.

«Человек просил соблюдать меры предосторожности, человек просил уважать его стремление не заразиться, а свора безмозглых стебётся», — выразил этот гражданин своё негодование.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте

Консенсуса по итогам обсуждений на разных площадках не вышло, каждый остался при своём скромном мнении. Тем не менее масочный режим на территории Свердловской области продолжает действовать. Не секрет, что если все пассажиры общественного транспорта и посетители магазинов и других заведений находятся в масках, то риск заразиться коронавирусом минимален. В Свердловской области с этим, видимо, не совсем хорошо… Чем ещё можно объяснить тот факт, что за месяц с небольшим число выявляемых за сутки новых ковид-пациентов выросло почти в четыре раза?

29 июня пищу для размышлений о масочном режиме подала тележурналистка Алёна Вугельман. На своей странице в Facebook сознательная свердловчанка рассказала о том, как из-за безмасочной пассажирки потребовала остановить трамвай. Дама лет 25-ти с накрашенными губами наотрез отказывалась надевать маску. Пожилая женщина-кондуктор уже со слезами на глазах пыталась уговорить её это сделать и, видимо, в итоге отстала от нарушительницы, побоявшись гнева остальных пассажиров из-за долгой остановки трамвая. Но Алёна не побоялась.

«Я сначала пыталась вразумить её уговорами, цифрами рекордной смертности, тем фактом, что рядом сидит старый человек, которого она может заразить. Бесполезно. Остальные пассажиры кстати были в масках. Но молчали», — написала Алёна Вугельман. Когда трамвай начал тормозить, безмасочница всё же надела маску.

В комментариях к публикации люди выражают восхищение поступком тележурналистки. Также они благодарят её за неравнодушие.

«Алёна, большое спасибо Вам», — написал Денис П.

А главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев рассказал о безмасочном пассажире в самолёте. Маска у этого гражданина была, но не на лице, а на требования бортпроводниц надеть её он требовал показать документ с подписью и печатью, в котором говорится, что он должен это сделать.

«Бедные бортпроводницы и так, и эдак его увещевали — бесполезно. Бычара — он и есть бычара», — написал журналист в соцсети.

Если бы этот безмасочный пассажир был в трамвае, то Евгений бы вмешался. Но самолёт — это серьёзно, тут есть командир, регламенты… Имеет ли он право вмешиваться? Как бы самого не забрали за «дебош» на борту. Бортпроводницы в итоге отступились от нарушителя. Но Евгений не позволил ему почувствовать себя победителем. Он сфотографировал его, а затем, уже в аэропорту «Домодедово», догнал и проинформировал о том, что опубликует эту фотографию в интернете. Безмасочный пассажир не возразил, и снимок увидел свет. Реакция большинства интернет-пользователей оказалась вполне ожидаемой.

Mos.ru В общественном транспорте

«Вам респект, Евгений, правильное решение. Не стоит уподобляться быдлятине, а страна пусть знает своих «героев», — написала Светлана Н. в комментариях. И она в этом мнении оказалась совсем не одинока.

А затем журналист летел самолётом из Москвы в Курск и обнаружил, что очень многие были без масок. «У половины пассажиров их нет, и стюардессам по барабану. Хотя командир в своём предполётном обращении напомнил, что в течение всего полёта нужно находиться в масках. Ну, напомнил и напомнил, никаких действий за этим не последовало», — написал Зиновьев.

Увы-увы, но таких вот сознательных и активных граждан у нас очень мало. И в то же время радостно, что они есть. Люди, которые носят маски не потому, что так велел губернатор, а потому, что так надо. И от других они требуют того же не просто так. Вокруг эффективности масок сломано немало копий, но в то же время общеизвестно, что свою главную задачу — сдерживание распространения выделяемых при кашле, чихании, да даже при разговоре, биологических жидкостей — они выполняют вполне, сводя к минимуму риск передачи вирусов другим людям. Чихают и кашляют, конечно, далеко не все, а поговорить по телефону в автобусе любят многие. И если бы хотя бы основная часть людей носила маски в магазинах, транспорте, на вокзалах и т. д., то в России, возможно, не было бы никакого коронавируса и никаких ковид-ограничений.