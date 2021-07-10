До такого чиновники высокого уровня если и доходили (или, точнее, опускались), то очень давно. Разве что в 90-е годы. Закон чиновной жизни и деятельности — создать у окружающих впечатление, что «все под контролем», и ни в коем случае не позволить в этом усомниться, исключив всякие необъяснимые шараханья, мельтешню и непоследовательность в известном стиле, воспетом армейским юмористическим афоризмом: «стой там — иди сюда». Вторую заповедь Маргарет Тэтчер — «никогда не признавай своих ошибок» — отечественные начальники выучили наизусть и применяют творчески, как «объективную реальность, данную им в ощущениях». Поэтому кульбит, сделанный на днях лидером территориального списка ЕР на выборах в Госдуму и по совместительству мэром Москвы Сергеем Собяниным, завораживает и удивляет одновременно. Судите сами, читатель. Утром 9 июля, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, партийный босс и градоначальник сделал резонансное, подхваченное СМИ заявление о стабилизации ситуации в столице. По его словам, «даже наблюдается понижение уровня ежедневного прироста новых случаев инфекции», однако «прогнозировать дальнейший спад» он бы «не стал, несмотря на то, что эксперты видят определенные тенденции». Подкрепив этот нескрываемый оптимизм бравурными реляциями о достижении вакцинацией в Москве темпов в 110 тыс. человек в день, он пообещал увеличение общего числа вакцинированных до 3,5 млн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Mos.ru / В. Новиков Сергей Собянин

В тот же самый день, 9 июля, но уже не утром, а вечером, Собянин выдал в эфир диаметрально противоположную порцию сознания и эмоций, подвергнув жесточайшей критике столичных работодателей за неспособность заставить сотрудников привиться экспериментальной вакциной, подтвердив при этом «добровольность» этого действа собственноручной подписью. Чтобы те, кто к вакцинации принуждает, потом в случае чего смогли избежать моральной, финансовой и иных форм ответственности за содеянное. В интервью телеканалу «Россия 1» мэр выдал в эфир крайне нервную тираду о том, что если работодатели, на которых московская власть перекладывает собственную ответственность, сами не справятся с задачей привить более 60% сотрудников до 15 июля, до которого осталось менее недели, то он введет локдаун. И закроет всех по домам в 35-градусную жару, обрекая москвичей на фактическое заключение в температурных условиях, сопоставимых со «строгим режимом», а столичную экономику — на обвал, вслед за ресторанным бизнесом.

Маленькое отступление, иллюстрирующее суть вопроса. До этого в моем окружении не было пострадавших от вакцин, поэтому конкретных примеров привести не мог. Вчера он появился. Подруга супруги, справившей на днях день рожденья, внезапно отменила вечеринку из-за того, что ее двадцатипятилетний сын получил на коронавирус положительный ПЦР-тест через день после прививки первым компонентом богоспасаемого «Спутника». Прививаться сын не хотел, но «запрессовали» на работе, месяц держался и уступил давлению. Это к вопросу о том, распространяет ли вакцина вирус, о чем нечаянно проговаривались самые разные представители власти, включая Собянина. И о чем предупреждали крупные медицинские авторитеты, «заткнуть» которых, лишив свободы слова, предложил министр Михаил Мурашко. Итог этой истории, разумеется, неизвестен, ибо ситуация находится в динамике, которая, однако, в случае повторного положительного теста уже в ближайший понедельник посадит всю семью под собянинский домашний арест (виноват, «социальный мониторинг»). Опыты над людьми продолжаются, а их масштабы увеличиваются на радость троллям, которые в комментариях к предыдущим статьям в качестве «доказательства» пользы вакцинации повадились приводить увеличение количества привившихся. Каким грубым нажимом это достигается — сообщил сам Собянин, добавить нечего, кроме того, что если не таким же образом, то в рамках похожей логики поступали и некоторые другие исторические персонажи. И по этим эпизодам потом принимались вполне конкретные исторические международные документы, о которых сейчас наши ковидобесы стараются не вспоминать. Но о которых, когда они за‑ и доиграются, вспомнить придется.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от коронавируса. Москва

Но это к слову. Нас же больше всего интересуют мотивы нашего незаурядного градоначальника, научившегося буквально переобуваться в воздухе. Что конкретно такого «из ряда вон» произошло между утром и вечером 9 июля, что так поменялась риторика? Статистика? Хорошо. Откроем статистику с известного сайта, заезженного, как старая пластинка. 8 июля — 6,04 тыс. заболевших по Москве, 9 июля — 6,643 тыс., 10 июля — 5,694 тыс. Теоретически, конечно, можно предположить, что скачок на 600 человек с 8-го на 9-е число, данные о котором появились днем, когда собянинская бравада «стабилизацией» обстановки, как воробей, уже вылетела, мог мэра напугать. А сегодняшний обвал заболеваемости сразу на тысячу случаев, следовательно, подвигнет его сменить гнев на милость? Во-первых, посмотрим, не будем торопиться с «как бы не так». Хотя свежо предание, а верится с трудом. Просто отметим для себя, что если мэр откажется от шантажа работодателей на фоне этой новой статистики, то он борется с вирусом, а если нет — то продвигает, вольно или невольно, будучи использованным втемную, некий дьявольский эксперимент над «социально чуждыми» ему, по Солженицыну, москвичами. Во-вторых, примерная статистка по 9-му числу Собянину была известна еще накануне. Почему? По аналогии с «предсказанным» им подскоком до рекордных 9-тысячных значений, которых уровень заболеваемости достиг 18 июня, еще 17 июня вечером. Так что «не знал, что подскочит» — это для круто наивных, которые тешат себя иллюзиями, будто узнают статистику одновременно с Собяниным. В-третьих, даже если мэр и действует строго по статистике: повышается — закручивает гайки, понижается — отпускает вожжи, — единственное, о чем это говорит, — о неспособности властей к планированию и принятию никаких даже не стратегических решений, а любых, отличных от ситуативной реакции «на все движущееся». То есть о профнепригодности. При всей однозначности оценки автором этих строк собянинского ковидобесия, как и его общего «наследия» в столице, предположить, что власть так деградировала, было бы чрезмерностью. По крайней мере пока, что и как будет дальше — увидим.

Mos.ru / М. Мишин Новый пункт вакцинации от коронавируса. Москва

Значит, вмешались привходящие обстоятельства. Иначе говоря, за утренний оптимизм градоначальник днем получил выволочку «сверху» и к вечеру созрел «исправиться» и дать «объективную и взвешенную» оценку, квинтэссенцией которой и стал наезд на предпринимателей с угрозой локдауна с 15-го числа. В пользу этой версии, заметим, говорят и другие факты. Например, признание Дмитрия Пескова, что привить 60% к началу сентября «не получится», что уж там говорить о середине июля. И потом пошли инсайдерские утечки, что в эти 60% «коллективного иммунитета» теперь включаются не только привитые и переболевшие в последние полгода, но и счастливые обладатели антител, то есть переболевшие «нелегально» и не обращавшиеся к «оптимизированным» Собяниным медикам, чтобы не навлечь на себя упомянутый «социальный мониторинг».

К сведению соответствующих «опричников»: это не значит, что при болезни не соблюдают самоизоляцию — соблюдают; просто нет желания «попадать на карандаш», унизительно отчитываясь перед теми, кому и руки подавать нельзя, чтобы не «заразиться». Все по известному армейскому принципу: «кратчайшей дорогой мимо начальства является кривая вокруг него», особенно, если доверия к этому конкретному начальству нет настолько, что ему и неоткуда взяться.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Дмитрий Песков

Русский народ изобретателен и не такие «инициативы» сверху перемалывал, способствуя утоплению в их водовороте самих инициаторов, которым, как известно из пословицы, — «первый кнут». Кому именно не понравился собянинский оптимизм? «Свечку», как говорится, «не держали», но потенциальный круг «недовольных» можно вычислить по ряду признаков. На этой неделе, например, нашумело заявление главы российского правительства Михаила Мишустина о 80−90%-ной вакцинации, которое радостно подхватила предводительница малиновых пиджаков «Роспотреба» Анна Попова. Обещанные Собяниным 60%, с недостижимостью которых он было смирился, оказались настолько ниже заданной новой планки, что кое-кому, видимо, пришлось мэру на это указать. Отсюда и столь мощный вечерний эмоциональный выброс с его стороны. Справедливости ради отметим, что тому же Пескову эти индикативные инновации хотя и понравились, но не вскружили голову и не позволили выйти за границы реальности. «Хорошо бы, конечно, всех их привить по несколько раз во все места, но разве это получится?» — примерно так посетовал кремлевский информационный начальник, явно намекая на «недостаточность исполнительской дисциплины в низах». Низы, разумеется, относительные по сравнению с настоящими «верхами», этим намеком расстроились. Вот и вышли из себя, в очередной раз подтвердив тем самым политический характер поразившего Россию в самую Москву злосчастного вируса, с некоторых пор на полном серьезе претендующего на роль отечественного «главного кадровика».

И если уж о справедливости, то еще один маленький нюанс. «Изменить модель вакцинации», подняв до уровня в 80−90%, премьер поручил Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Произошло это 7 июля, за два дня до начала кульбитов московского начальства. Однако прелюбопытно, что в тот же самый день, 7 июля, о «стабилизации» обстановки в Москве на совещании у президента России Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Несмотря на тяжелую ситуацию в целом по России, Москва на данный момент стала снижать темпы роста заболеваемости», — так это прозвучало. Так что московские власти, сделав поначалу 9-го числа ставку на утренний оптимизм, ориентировались на президентский статус совещания, с которого они получили позитив, что явно не понравилось тем, кто планку вакцинации задирает. Поэтому, видимо, и пришлось срочно «исправляться». Любопытно, что глава «Роспотреба», по настойчивым слухам от ряда инсайдеров, мечтающая о кресле профильного вице-премьера, в этой противоречивой и сложной для аппаратного восприятия ситуации вывернулась, как ей, наверное, кажется, филигранно. С одной стороны, вслед за премьером Мишустиным разнесла по городам и весям упомянутые 80−90%, а с другой, не забыла подстраховаться, повторив за вице-премьером Голиковой, подобно примерной ученице, новую «установку» о наиболее «рискованной» возрастной группе заболевающих. Уже не 65+, как в «эпохи» «первой и второй корон», а 18−49. И разве позавидуешь мэру Собянину в этой щекотливой ситуации, в которой как ни крутись, а на все стороны все равно не успеешь?

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Что во всей этой истории самое печальное? Прежде всего то, что все эти судорожные маневры чиновников, которыми они приносят в жертву непонятным и непрозрачным устремлениям остатки авторитета, не только своего, но и своих государственных должностей, максимально способствуют эрозии институтов и государства в целом. И это в нынешней, крайне сложной международной обстановке. Но главное даже не это. А то, что «большая игра», в которую вовлечен этот отечественный панопти… виноват, политикум, — не своя и откровенно нам навязана в целях, несовместимых с национальными интересами, настоящим и будущим России. И не неизвестно, откуда, а из вполне конкретного адреса, аффилированного с глобалистской «великой перезагрузкой». То есть с Запада, откуда и исходят постоянно растущие военно-политические угрозы. Несомненно, что, поддерживая ковид-истерию на фоне поиска ответов на западные же вызовы, власти впадают в натуральный когнитивный диссонанс, в котором причина путается со следствием, хаос с порядком, соперничество с партнерством. И т. д., вплоть до полного искажения визуальной картины окружающего нас мира. Мечтать о Европе, подхватывая для этого сомнительную европейскую повестку, сохраняя в ее рамках некие секретные обязательства, и противостоять западной экспансии, проделывая то и другое одновременно — отсюда и до шизофрении недалеко. Не кажется ли, читатель, что иначе объяснить происходящее вокруг становится все труднее, а скоро станет совсем невозможно?