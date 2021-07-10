Соцсети: «Сколько уже можно?» — Байден пригрозил России из-за кибератак
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».
«Опять байду несёт. Истинное назначение санкций — это принуждение России к отказу от суверенитета и возврат Российской Федерации статуса западной колонии», — считает Илья М.
Многие пользователи считают, что Соединённые Штаты уже даже не пытаются как-то доказать вину России в кибератаках. Наша страна отныне является «кибертеррористом» для США по определению.
«Даже не утруждаются искать реальных виновников, во всех косяках винят только Россию. Наверное, потому что им так надо, а виновата наша страна или нет — это их совершенно их не волнует. Мерзкие, низкие особи», — указывает Людмила П.
Некоторые комментаторы отмечают, что данное заявление сложно воспринимать всерьёз, потому что всё, что делает Америка, так это обвиняет Россию во всех смертных грехах.
«И что нам с этими угрозами делать? Положить в сундук или просто порвать и выкинуть? Америка тоже перестала интересовать Россию, как и Украина. Надоело это пустословие», — поделился своим мнением Петя М.
Часть людей считает, что Россия сама постоянно страдает в экономическом плане от деятельности Соединённых Штатов, поэтому не Байдену следует жаловаться на Российскую Федерацию.
«А ответят США за каждодневные атаки на структуры бизнеса и правительства РФ? Молчат, не говорят, уже два десятилетия умники американских служб это делают. У нас же совершенно беззубое правительства и органы, которые ничего с этим поделать не могут», — отмечает Сергей Я.
Ряд пользователей указывает на то, что Россия слишком сильно зависима от Америки, поэтому она будет постоянно под угрозой удара со стороны руководства США.
«К сожалению, пока в России есть бизнес, ориентированный исключительно на Запад, и есть люди, для которых Россия — лишь место, где можно хорошо заработать и не более того, такая вероятность угроз будет присутствовать. Вообще законы страны уже ориентированы на капитализм!» — пишет Коля Н.
Нашлись и те, кто убеждён, что Соединённые Штаты не откажутся от своей санкционной политики в отношении России. Граждане заявляют, что санкции будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не получит достойного ответа из Москвы.
«Что ни заявление — то угрозы России новыми санкциями. Сколько уже можно? Заезженная пластинка. Это вообще имеет хоть какой-то смысл? Разве в Российской Федерации ещё кто-то сомневается в том, что санкционная политика против страны надолго?» — задаётся вопросом Олег Е.
Напомним, 9 июля президент США Джозеф Байден заявил журналистам, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон.