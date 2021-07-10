Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российские хакеры

«Опять байду несёт. Истинное назначение санкций — это принуждение России к отказу от суверенитета и возврат Российской Федерации статуса западной колонии», — считает Илья М.

Многие пользователи считают, что Соединённые Штаты уже даже не пытаются как-то доказать вину России в кибератаках. Наша страна отныне является «кибертеррористом» для США по определению.

«Даже не утруждаются искать реальных виновников, во всех косяках винят только Россию. Наверное, потому что им так надо, а виновата наша страна или нет — это их совершенно их не волнует. Мерзкие, низкие особи», — указывает Людмила П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Некоторые комментаторы отмечают, что данное заявление сложно воспринимать всерьёз, потому что всё, что делает Америка, так это обвиняет Россию во всех смертных грехах.

«И что нам с этими угрозами делать? Положить в сундук или просто порвать и выкинуть? Америка тоже перестала интересовать Россию, как и Украина. Надоело это пустословие», — поделился своим мнением Петя М.

Часть людей считает, что Россия сама постоянно страдает в экономическом плане от деятельности Соединённых Штатов, поэтому не Байдену следует жаловаться на Российскую Федерацию.

«А ответят США за каждодневные атаки на структуры бизнеса и правительства РФ? Молчат, не говорят, уже два десятилетия умники американских служб это делают. У нас же совершенно беззубое правительства и органы, которые ничего с этим поделать не могут», — отмечает Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия слишком сильно зависима от Америки, поэтому она будет постоянно под угрозой удара со стороны руководства США.

Gage Skidmore Джо Байден

«К сожалению, пока в России есть бизнес, ориентированный исключительно на Запад, и есть люди, для которых Россия — лишь место, где можно хорошо заработать и не более того, такая вероятность угроз будет присутствовать. Вообще законы страны уже ориентированы на капитализм!» — пишет Коля Н.

Нашлись и те, кто убеждён, что Соединённые Штаты не откажутся от своей санкционной политики в отношении России. Граждане заявляют, что санкции будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не получит достойного ответа из Москвы.

«Что ни заявление — то угрозы России новыми санкциями. Сколько уже можно? Заезженная пластинка. Это вообще имеет хоть какой-то смысл? Разве в Российской Федерации ещё кто-то сомневается в том, что санкционная политика против страны надолго?» — задаётся вопросом Олег Е.

Напомним, 9 июля президент США Джозеф Байден заявил журналистам, что Россия ответит за кибератаки, которым подвергается Вашингтон.