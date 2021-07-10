Памятная дата, согласно которой 30 лет назад вступил в должность первый президент России Борис Ельцин, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Ельцин и Рютаро Хасимото

«Алкаш, распродал и пропил страну, сдал с потрохами Западу. Теперь наши навальнята боготворят его, ведь он же предатель», — пишет Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Ельцин сыграл однозначно негативную роль в истории своей страны.

«Для России алкаш стал уже вполне однозначным политиком. Те воры и бандиты, пришедшие при нём к власти и ставшие хозяевами Российской Федерации, до сих пор владеют государством и не дают ему расправить крылья», — считает Михаил Ф.

White House Photograph Office Борис Ельцин и Билл Клинтон

Некоторые комментаторы вспоминают то, как тяжело им пришлось во времена правления первого президента России. Люди уверены, что ничего хорошего в приходе данной фигуры к власти не было.

«Самый ненавистный из бывших. Люди заработную плату получали на заводах халатами ситцевыми да засушенными пряниками, в то время как наверху государство делили и природные ресурсы под себя грабили. Все накопления со Сбербанк-книжек обесценились. Ещё Америку славил, что помогли СССР развалить. Иуда», — указывает Кристина В.

Часть людей считает, что Ельцин, как и первый президент СССР Михаил Горбачёв, заслуживают того, чтобы быть преданными суду. Справедливость должна восторжествовать, пишут граждане.

«Судить его нужно! Горбачева и его, пускай даже посмертно. Из-за собственных амбиций и корысти развалили огромную страну, кинули людей в топку гражданских войн. Будьте вы прокляты!» — обращается Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что не всё во времена правления Ельцина было ужасным. Граждане отмечают, что именно их жизнь была наполнена множеством позитивных событий.

«Не знаю как вам, но для меня это было хорошее незабываемое время, потому что это было моё детство и юность. Есть что вспомнить! С удовольствием бы вернулся обратно хоть на чуток! А либерасты при любой власти будут ныть», — отмечает Елесей Е.

Vyacheslav Bukharov Полноростная скульптура Бориса Ельцина в «Ельцин-центре». Екатеринбург

Нашлись и те, кто убеждён, что Ельцин принимал негативные решения не специально, но тем не менее результаты его трудов оказали на Россию плохое воздействие.

«Он, конечно, не сознательный предатель Родины, но, как сказал классик: «Есть простота, что хуже воровства». Для меня самое печальное последствие его правления — это выросшее при условиях развала страны поколение, которое научилось только ломать и воспитало своих детей такими же. Конечно, есть нормальные, адекватные молодые люди, но, увы, впечатление такое, что недоумков и неадекватов стало больше на душу населения. Выросло два поколения людей, которым нет ничего дороже доллара», — поделился своим мнением Андрей Р.

Напомним, 10 июля в сети вспомнили и обсудили то, как 30 лет назад вступил в должность первый президент России Борис Ельцин.