Неужели кусочек тряпочки на лице так вам мешает, чтобы предпочесть ему трубку в горле и гроб? Уверена — любой даст отрицательный ответ на этот простой вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Интересно, что произойдет раньше — уход COVID-19 или взрыв звезды Бетельгейзе? Зрелище ожидается в весьма неопределенные сроки: как заявил РИА «Новости» Вячеслав Авдеев, астрофизик Астрокосмического центра Физического института РАН, «взрыв Бетельгейзе произойдет в ближайшее десятки-сотни тысяч лет».

«Взрыв звезды Бетельгейзе приведет к появлению на земном небе яркой звезды, которая будет видна даже днем… Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — слова Авдеева.

Судя по цифрам заражений в России, инфекция нас пока покидать не намерена. Более 700 смертей в сутки. На днях услышала по радио — когда падает самолет, все СМИ кричат об этом, называют число жертв, люди ужасаются. Но ковид уносит ежедневно в РФ по два Боинга. И ничего… Даже маски носить не хотят. Более того, хоть вакцинация набирает обороты, далеко не все понимают важность и нужность этого дела. А дело не просто важное, оно насущное. От слова «существовать», противоположное, как написали бы лексикографы — не существовать, умереть, не жить.

(сс) ALMA Детальное изображение нижней хромосферы Бетельгейзе

Неужели люди так стремятся на тот свет? Не поверю. Просто, как в случае с авиакатастрофами, они не соизмеряют события. Все мы помним, как для простых смертных объясняют теорию относительности Эйнштейна: час на сковородке и час с любимой — совершенно не одно и то же время получится. С любимой не заметишь часа, а на сковородке он покажется вечностью. Теперь впору приводить другое сравнение — ковидное, вот это с авиакатастрофой и смертями от COVID-19.

Власти призывают вакцинироваться. Тем более что наш «Спутник V» уже признал авторитетнейший журнал Nature. Написали в статье, что «Спутник V» — самый лучший препарат из доступных сегодня вакцин от COVID-19. Эффективность 98,7 процента». Приводят и цифры сравнений — 65−70% эффективности у признанных ВОЗ зарубежных вакцин, как, скажем, AstraZenecа и Pfizer. Обратите внимание, «Спутник» — почти 100%!

И такой вакциной люди даром не спешат прививаться! Я и сама не была готова — привилась более «спокойной» ЭпиВакКороной. Но теперь, скажу честно, ревакцинацию через полгода буду делать, скорее всего, «Спутником-лайт». Все же современная и такая хорошая вакцина вышла!

А то, что ее пока не одобрили ВОЗ с Европой, так это политические и экономические игры. Своя рубашка, как мы знаем, ближе к телу. И прибыли фармкомпаний никто не отменял — все хотят срубить денег на столь хлебном продукте!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски одноразовые. Производство Китай.

Тем не менее, как сказал герой известного романа, «лед тронулся, господа присяжные заседатели». Скоро всё встанет на свои места. Признают наши вакцины и наши сертификаты. Тем более что русские на туррынке всегда занимали весомое место. Они нужны и Италии, и Франции, и далее по списку.

Не надо забывать также, что у нас самих и морей много, и океанов, и гор, и пустынь, и Байкал, и заповедники Камчатки, и Долина гейзеров. Я уж замучилась перечислять. Если найдутся люди, воля властей и бизнеса, чтобы наладить туризм по доступным ценам внутри страны, то никому не придет в голову постоянно стремиться за пределы РФ. Жизни и отпусков не хватит, чтобы все красоты и достопримечательности России увидеть! Так что у «турецких берегов» и египетских пирамид есть сильные конкуренты здесь и сейчас. Они так за бугром все это прекрасно понимают, потому и спешат разрешить «руссо туристо» приехать к ним на Красные и Средиземные моря.

Единственное, что по-настоящему важно сегодня — это здоровье. Его нигде и ни за какие деньги не купишь. А для этого важно не подхватить ковид впервые или повторно. Именно поэтому поражает беспечность некоторых, причем довольно многих жителей страны бывшего СССР, а теперь России, которые выступают против вакцинации.

Сейчас к прежним фобиям и отрицаниям добавился новый аргумент — вакцины не гарантируют полной защиты. Но, простите, лучше хоть какая-то защита, чем никакой. Например, ученый-биолог из МГУ Максим Скулачев сообщил на днях, что лишь «5 процентов вакцинированных заболевает». Если взять 100 человек, то 5 из них заболеет. Но остальные 95 — нет! А это весомая цифра. Так что игра явно стоит свеч.

Насчет масок — сейчас в Москве, да и во многих регионах России установилась жара. Носить маску в +30 — испытание еще то. Многие не выдерживают. Или делают, как я — то на минуту стянут, то наденут. Главное, слегка отдохнуть и вздохнуть. Тем не менее всем советуют от масок не отказываться. Тем более сейчас, когда пандемия на подъеме.

Впрочем, «нет мира под оливами», то есть далеко не все вирусологи единодушны насчет масок. Известный доктор Леонид Рошаль — за маски.

«Мои дорогие! Не будьте дураками, — написал он в Twitter. — Продолжайте на улицах, в транспорте, в общественных местах носить маски».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19.

А вот противоположное мнение, причем, вирусолога. Павел Волчков — за «вирусную ингаляцию», т. е. маски вакцинированным не нужны. Он считает, что когда вакцинированный идет без маски, он как бы тренирует свой иммунитет. Поэтому и настаивает на том, чтоб вакцинированным их не носить.

Да вот беда — на лице не написано, вакцинированный человек или нет. Каждому в нос сертификат не будешь совать. Поэтому лучше уж всем соблюдать масочный режим. Это, конечно, лишь мое частное мнение. Но, как говорится, береженого Бог бережет! Вот в США — где уж больше демократии и свобод найдешь, как не рядом со Статуей свободы — там привито, по словам доктора биологических наук Анчи Барановой из Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, 50% граждан. Режим насчет масок не особо жесткий, она назвала его либеральным. Тем не менее если вы вошли в магазин, какое-то общественное место, где есть другие люди, обязаны надеть маску. Это правило жизни. И оно вызвано этой самой жизнью, а точнее, индийским штаммом вируса. Анча Баранова, говоря про либеральный режим масок в Америке, хотя он совсем не либеральный, как видим, настаивает на мерах профилактики. По ее словам, главная опасность индийского штамма — быстрое, практически молниеносное поражение легких, и как следствие — реанимация. Болезнь слишком стремительно развивается. Например, больной поступает с небольшим поражением легких, а уже через сутки — в реанимации.

«То есть функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года», — поясняет она

Так неужели кусочек тряпочки на лице так вам мешает, чтобы предпочесть ему трубку в горле и гроб? Уверена — любой даст отрицательный ответ на этот простой вопрос.