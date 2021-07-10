Украина последовательно идёт по пути деиндустриализации, наращивания дефицита специалистов и вытеснения рабочей силы из сельского хозяйства, заявил 9 июля директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш».

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

Такая политика, по словам эксперта, продолжается на Украине последние лет десять-пятнадцать.

«Если [на Украине] продолжится тот тренд, который был в эти все годы (последние 10−15 лет), то… население будет уменьшатся, оно просто не нужно будет… Если мы деиндустриализируемся, значит нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение, машиностроение… Мы уже полностью довели до ручки, автомобильное строение мы убили окончательно… Значит уже не надо столько рабочей силы, уже не надо 40 миллионов… Для того чтоб работали эти заводы должны быть инженеры, конструкторские бюро и так далее. А для этого… должны быть политехнические вузы, разнообразие институтов. Вот сейчас… идет образовательная реформа… начинают просто механически объединять вузы, сокращать людей… Если не нужны политехнические институты, не нужны студенты, — не нужны школы…» — отметил эксперт, подчеркнув, что страна «деградирует».

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Часть комментирующих отметила, что причиной деиндустриализации Украины является ее так называемая «евроинтеграция».

Константин Богаевский. Индустриальное строительство. 1930-е

"Украина из ведущей республики станет огородом Европы. Ну и что, зато Европы!!!» — с сарказмом написала Екатерина М.

«Впервые за долгое время Карасев здраво рассуждает. Но не говорит о причинах деградации — европейский выбор. И тем, кто ходил на майдан, тоже об этом не сказали», — отметил Вадим С.

«Уничтожение всего: народа, производственных мощностей, образования, медицины. Все признаки колонии», — добавил Анатолий Л.

«И никто бы не язвил в комментах, если бы Украина никого не унижала, не насмехалась эти 30 лет. Строила из себя бог невесть что — голубая кровь, светоч демократии… У нас, русских, свой путь. Да, тяжелый, непростой, но свой. Надо идти вместе. На Западе вы никто… Как и мы», — пишет один из читателей.

«Кстати, наберись смелости и скажи почему так. Слабо сказать, что допрыгались на майданах в Европу», — отреагировал Сергей Б.

«Лечение начинается с правильного диагноза. Гражданскую войну нельзя вылечить таблетками от поноса», — написал один из читателей.

«Прислугам Запада не нужно быть умными и развитыми, нужно просто служить хозяину и всё», — добавил Сергей К.

«Пока Украина не вернётся в Россию, ей будет гаплык (конец — О. П.)», — пишет читатель под псевдонимом Стрелок Снайпер.

«Когда-то Жермена де Сталь, характеризуя политическую систему постреволюционной Франции сказала: «Горе стране, которую ежедневно спасают». К современной Украине это относится в полной мере. Потенциальных спасителей очередь стоит, но никто из них не пытается руководствоваться государственным интересом. Так может его (интереса) и нет у этого случайно появившегося государства, которым руководят случайные люди?» — задался вопросом Альберт З.

«Украине хочу сказать спасибо! За то, что показала яркий пример, как делать ни в коем случае нельзя! И как цинично Запад может разлагать страну в своих финансовых целях!..» — отреагировал Павел З.

«Ежели украинская государственность сокращает население, то населению нужно собраться с духом и сократить-таки украинскую государственность окончательно. Да будет так», — добавил Дмитрий И.

Константин Трутовский. Украина. 1880-е

«Да все давно об этом предупреждали, потому что всей любимой Европе и Америке не нужны конкуренты. Сейчас идет война за рынки сбыта, а как можно выиграть в этой войне? Разрушить у соседа всю промышленность, чтобы производитель уже стал потребителем и посадить его на 100% на импорт всего, чего только можно. Достаточно вспомнить, сколько было на Украине сахарных заводов. Да вот когда уже поймут, что задача Запада нас уничтожить и та же Великобритания всегда была колонизатором других земель, как и Испания, и Франция, ну то же самое Германия. Вот с какими агрессорами патриотам нужно бороться. Весь так называемый цивилизованный Запад всю свою историю занимается колонизацией. Их сущность не поменялась, изменились только подходы», — написал читатель под псевдонимом Крипто Миллионер.

«Как мне кажется, Украину уже планово разделят на части в силу «интересов стран участниц»… Заранее подготовив ее к этому морально, идеологически, финансово. Все помнят про 5 миллиардов потраченных на демократию (от США). И Европа примет часть, свою — западную. Вот история такая, очевидная, хоть и не всем…» — подытожил Иван Б.

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