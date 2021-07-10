В войне в Донбассе и потере Украиной контроля над территориями виновен майдан (государственный переворот на Украине). Об этом 9 июля в эфире украинского телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт смоделировал ситуацию, при которой на Украине к власти придет политик, который вернет в украинские школы советские учебники истории, на государственном уровне будут чтить героев Великой Отечественной войны, а в школах будет свободно изучаться русский язык. Политолог, проводя параллель с Донбассом, задал вопрос, каким образом себя поведет Западная Украина, будет ли возможность у украинской власти контролировать данные территории.

«Ключ ко всему [что происходит в Донбассе] не у Путина. Ключ ко всему в майдане (государственный переворот на Украине в 2014 году — О. П.)… Если завтра я приду к власти абсолютно конституционно и законно, возвращаю советскую историю в учебники и на Западной Украине обязаны будут чтить всех тех героев Великой Отечественной, которых чту я. Мы возвращаемся к условиям конституции, и будут русскоязычные школы и многое-многое другое. Скажите, пожалуйста, что произойдет на западной [Украине]?.. И будут обязаны на Западной Украине учить то, что я им скажу. Сильно вы сможете туда заехать, как сейчас в Донбасс, с этими идеями? Сильно они будут их [учебники истории] читать в школах?.. Ключ к этому всему лежит здесь» , — сказал эксперт.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Некоторые комментирующие отметили, что эксперт прав, но другие это тоже понимают, однако им важнее «удерживать» Украину посредством антироссийской пропаганды.

«Осталось им понять… чей Крым… А тут элементарно. Крымчан! Тех граждан, которые там живут! И у них есть своё мнение. Как и у тех, кто живёт в Донбассе!» — написал Oleg M.

«Да прекрасно они знают, что всё началось с майдана, а не с Путина, «захватившего» Крым и Донбасс. И отсечение Крыма и Донбасса их в принципе устраивает. Легче будет подмять остальную Украину, внедряя пропаганду про «плохую» Россию и Путина», — добавил Анатолий К.

«Майдан сделали по инициативе США и на деньги этой страны. И все эти приезжие заходенцы (активисты, которые были на майдане — О. П.) прекрасно знают, ибо заезжали в Киев эшелонами и автобусами с палатками и харчами в торбах», — отметил dal s.

«Ключ к тому, что Украина — мертворожденное государство. Она слишком огромна, чтобы ей кто-то помог. Она слишком коррупционная и продажна, чтобы возродиться самой», — считает Виктор К.

Украинский силовик на передовой. Донбасс mvs.gov.ua

«Удивил ежа голой *опой. Капитан очевидность. Только остальным это пофиг, они это и без тебя прекрасно понимают. Просто в этот раз Галичина одержала сокрушительную победу и назад отдавать ничего не собирается», — отметил Василий И.

«А вы представляете!.. В 2014 году Янык (Виктор Янукович, на тот момент президент Украины — О. П.) спокойно провел выборы, избрали бы другого президента, никакой войны, Крым наш, Донбасс наш, страна спокойно развивается, нет проблем с Россией и т. д. и т. п… Ну не идиоты?!» — задался вопросом Иван М.

«Правду-то… сказал, а дальше что? Галичина и Донбасс в одной стране находиться не могут. И? Кого-то отделять будете? Или проще распустить всю страну, а потом по всем областям провести референдумы: куда вы хотите, что вы хотите, с кем вы хотите? Нынешние усилия украинской власти напоминают попытки собрать расползающуюся квашню. Уже не соберёте. Украина — обломок СССР в миниатюре образца 1990 года. Абсолютно чужие и даже ненавидящие друг друга люди составляют одну страну и считаются единой нацией, как считались советской нацией литовцы, русские и таджики. Всё равно ваш рудимент позднего горбачёвского совка развалится. Лучше не тяните, а то будете не с Донбассом, а Львов с Киевом и Одесса с Днепропетровском воевать», — подытожил Vl. Go.

Юрченко Парад новобранцев дивизии СС «Галичина», Львов, 18 июля 1943

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Отметим, в соответствии украинскому законодательству, в стране официально запрещена советская символика, за публичную демонстрацию которой в стране можно получить тюремный срок. Украинские пропагандисты негативно оценивают советский период истории Украины. На Украине, в частности, запрещен термин Великая Отечественная война. Вместе с тем жителям всей страны в качестве «героев» навязываются нацистские коллаборанты, которые являются «героями» только для жителей Западной Украины и которые во время Великой Отечественной войны сотрудничали с гитлеровской Германией. Отметим, жители Юго-Востока Украины, а также Киева чтут героев Великой Отечественной войны и нацистские коллаборанты для них героями не являются.