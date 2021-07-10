Предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) приведет к активизации боевых действий в Донбассе и к тому, что украинское государство «начнет сыпаться». Об этом 9 июля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Если, условно говоря, западные партнеры решат нас «отдать» России, то они предоставят нам ПДЧ. Потому, что вслед за этим у нас разморозятся боевые действия на востоке (в Донбассе — М. Р.), и у нас начнет сыпаться государство. То есть это будет возможность, повод формальный, «красная тряпка» для России, [чтоб] «применять свои вооруженные силы» в целях защиты своих граждан, коих уже 600 тысяч, скоро будет несколько миллионов, проживающих в Донецке и Луганске… Запад будет осуждать, вводить санкции, «выторговывать» у России (Путина) больше каких-то уступок по другим фронтам, но при этом ни одного натовского солдата вы не увидите на территории Украины, защищающего интересы Украины, кроме разного рода добровольцев, правых радикалов, которые и так сюда приезжают, воюя в наших подразделениях», — сказал Бортник.

Ngu.gov.ua Украинские военные. Донбасс

Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие не согласились с экспертом, подчеркнув, что России не нужна Украина.

«Зачем нам больная страна, да еще в голове с признаками фашизма. Не надо к нам. Идите куда шли», — отреагировала Елена Ш.

«Если Запад решит отдать вас России, то она вас не возьмет», — добавила Ося В.

«Зачем России разоренная Украина, да еще и фашизированная. Самая бедная страна Европы. Она украинцам не нужна. Только Западу пока нужна как анти-Россия», — написала Лариса К.

«Украинство и государственность — несовместимые вещи. Это еще Богдан Хмельницкий понимал. Так что скачите, ребятки, дальше к логическому концу», — отреагировал Александр К.

«Невеста не первой свежести, без приданого, с долгами бывшего мужа собирается найти лоха, который будет оплачивать свадебный банкет, да ещё купит самое дорогое свадебное платье. Ну вы фантазёры», — иносказательно добавил Вячеслав П.

«Вас печеньками покормили, что еще вам надо? А как обычно для украинцев — надо ничего не делать, лежать в теньке, и чтобы галушки сами в рот залетали. За печеньки надо платить», — отметил читатель под псевдонимом Veselyi Rodger.

Встреча

«Только вот России вы зачем? Живите на свои!» — отреагировал Борис К.

«Кто же колонию отдаст, пока все соки не выжмет, а зачем потом колония кому?..» — пишет Виталий П.

«А зачем России развалины восстанавливать, как после войны, и кормить нациков? Закатывайте рукава и сами выкорчевывайте то, что нагородили», — добавила Irina S.

«Никто Украину не примет в НАТО. Это что в бочку меда ложку догтя влить», — пишет Коля Г.

«Украину уже давно сдали. Их цель сейчас — как можно больше развалить Украину, чтобы России потом было дороже ее восстанавливать», — считает Марина К.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.