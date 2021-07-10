Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в ходе визита в Берлин обязательно напомнит о важности приостановки строительства «Северного потока — 2», заявил 9 июля на брифинге пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Зеленский

Спикер украинского президента сообщил, что Зеленский везёт Меркель некие «аргументы», которые должны убедить принимающую сторону в том, что газопровод вредит как Украине, так и странам Европы. Никифоров не уточнил, о каких именно аргументах идёт речь.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Также заявление пресс-секретаря Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что в проект «Северный поток — 2» были вложены огромные средства, и никто ради Украины и вопреки своим интересам не будет отказываться от запуска газопровода.

«Убедить Германию, что Германии плохо. Надо ещё мощных литовцев с собой взять», — иронизирует Вячеслав.

«Скажет, что мы перестанемсдерживать «российскую агрессию», — с сарказмом добавил Ilya.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

«Я так понимаю, что он везет десятки миллиардов долларов, которые надо будет вернуть бизнесу в случае отказа от СП-2», — также не без сарказма пишет L. Maks.

«Вот при Пете [Порошенко] все как-то более креативно было, когда чего-то нужно было выпросить… А сейчас все совсем уныло, как будто все сценаристы «Квартала» (студия «95 квартал», одним из основателей которой является Зеленский — О. П.) ушли в запой», — шутит Вадим.

«Пусть аргументы для европейских инвесторов, которые ввалили туда миллиарды, приготовит тоже. Ну и для простых немцев, которые не хотят втридорога покупать американский сжиженный газ», — добавил Dmitriy.

«Я вообще не понимаю, почему прицепились к этому СП-2. Наша главная проблема — это «Южный поток» (Турция). Потому, что он поставляет газ в те страны, в которые проходит [газ] через нашу страну. А СП-2 проблема Белоруссии, а не Украины», — написала Анастасия П.

«Так и вижу, что фрау Меркель, послушав дивные аргументы нашего нелоха (производное от фразы, сказанной Зеленским в 2019 году во время поездки в Донбасс одному из военных: «Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то…» — О. П.), побежит разбирать «поганую» трубу», — отметила Оксана М.

«Наконец мы станем независимыми. Газ «агрессора» не будет проходить по самостийной. А трубу сдадим в металлолом. Деньги потратим на огромные флаги или гербы», — с сарказмом отреагировала Татьяна Л.

«Бабушке в деревню отвези свои страхи. Германия заинтересована в этом проекте, так что как фанера летим», — добавил Альберт Х.

Nord-stream2.com Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток ‑ 2» в Финляндии

«Ведёт себя как маленький мальчик, у которого в песочнице отобрали лопатку», — пишет Ольга В.

«Какие аргументы может привести абсолютно неграмотный человек. Он лох в политике, дипломатии, экономике, да и вообще ничего не смыслит во взаимоотношениях с другими странами и личных интересах каждого», — указала Юлия Т.

«А чем же он мешает Украине, тем, что не будет газ идти по трубе и нечего будет «тырить?» — спросила Виктория Е.

«Свою трубу надо было доводить до ума. Строить консорциум с ЕС, Россией», — отметила Валентина Б.

«Опасность в том, что у каждого немца в доме будет газ по адекватной цене? Действительно, очень «опасно». Просто Германия отстаивает свои интересы, а Украина — чужие. Поэтому они Европа, а Украина — Африка», — подытожил Владимир К.

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