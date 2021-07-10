Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом стал одной из обсуждаемых тем в социальных сетях. Пользователи прошлись не только по поднятым темам, наиболее эмоционально раскручивая в дискуссиях тему кибербезопасности, но и додумывали детали диалога и размышляли о возможных последствиях.

Иван Шилов ИА REGNUM США – Россия

О чём говорили президенты

Вечером 9 июля пресс-служба Кремля сообщила, что главы двух государств продолжили начатый на российско-американском саммите в Женеве «диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью».

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Подробнее:Ни одного обращения по кибератакам — Кремль о разговоре Путина с Байденом

Позже из прессы стало известно, что Джо Байден рассказал журналистам о возможной встрече 16 июля американских и российских представителей для обсуждения вопросов кибербезопасности. И ответил утвердительно на вопрос, будут ли последствия от кибератаки.

По неофициальным данным, общение длилось около одного часа. Также отмечается, что во время телефонного разговора была затронута ситуация в Сирии.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что по итогам встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня «было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности». Также тогда главы двух государств подняли проблемы стратегической стабильности, обсудили региональные конфликты, а также торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

(сс) James N. Mattis Кибератака

«Борьба с кибертараканами»

В ходе обсуждения пользователи поинтересовались, на каком языке ведут переговоры два лидера, полагая, что если был поднят вопрос о «русских хакерах», то и беседа могла бы идти на русском языке.

«Не могу представить Байдена, говорящего на русском», — замечает Ekaterina S.

«На украинском», — вставляет реплику Олег Н.

«Путин знает английский и иногда поправляет переводчика, если тот неправильно перевёл текст», — уверена Любовь Р.

В соцсетях также фантазируют, как мог пройти диалог двух президентов, делая акцент на возможных деталях и оттенках диалога.

«Привет, это Джон, мы тут Афганистан профукали и Сирию», — додумывает Иван Б.

«А я налог придумал на воздух», — подхватывает Айдар Т.

«Не ты, а я. Он у нас уже давно есть», — парирует Иван Б.

Другие пользователи с иронией обсуждают очередные нападки на Россию из-за хакеров и кибератак, кто-то даже высказывает мнение, что такими темпами Байден «превзойдёт по клоунаде Зеленского».

«Борьба с кибертараканами в мозгах началась!» — делает для себя вывод aleksandr m.

«Сколько лет уже эти хакеры мешают процветанию великой Америки и всех её союзников? Как «страна-бензоколонка с разваленной экономикой в клочья» © Б. Обама) в чём-то может мешать мировому гегемону всея вселенной с её внешпланетными технологиями, невероятными открытиями и разработками, великими умами в области киберпространства?» — недоумевает Дмитрий Б.

Blue Coat Photos Кибератака

«Что, в других странах нет хакеров? Конечно есть. На наши хакеры самые хакерные. Дорогие русские хакеры, вы гении», — полагает Филя Р.

«Ещё бы США всё-таки удосуживались доказывать вину, как в правовом государстве (они так считают), а то все на уровне «хайли лайкли» — отмечает Люда С.

«Почему Владимир Владимирович не скажет прямо этому Байдену молчать, в конце концов?» — не понимает makish.

«Слушай, Байден, ты бы своих проверил, а то свои же и пакостят, а на Россию сваливаешь!» — возмущён nikolay e.

«Не верю, что президент США мог говорить с президентом России по таким мелочным вопросам. Или я ещё остаюсь столь высокого мнения о США, что уже отстаёт по экономике от коммунистического Китая? Тогда что-то с «демократией» в Америке страшное случилось», — рассуждает Valery S.

«Не давайте Байдену на снегоходе кататься. Вдруг технику уже хакнули», — добавляет Анастасия О.

«Будешь крякать, хакеры у тебя дома холодильник выключать будут постоянно», — грозит Александр I.

«Какой-то абырвалг»

Отдельный блок дискуссий посвящён возможным последствиям телефонного разговора Путина с Байденом, а злые языки замечают, что теперь «каждые полчаса будут репостить щенячьи восторги по поводу того, что «Байден Путину звонил».

«Афган сдал… Афган принял», — полагает Сергей Н., говоря о других вероятных темах беседы.

«О чём Путин договорились с Байденом, то в мире и будет происходить», — не сомневается Павел И.

«Либо с точностью до наоборот», — не согласен Александр К.

«Значит, будут очередные санкции, Байден просто так не звонит», — прочит Иван У.

«Байден ответил утвердительно на вопрос о последствиях на последствия от последствий кибератаки», — добавляет S.

«Ой, боюсь, боюсь, боюсь…» — добавляя смайлики в пост, пишет пользователь «Россия ответила».

«И что с этими угрозами делать? Положить в сундук или просто порвать и выкинуть? Америка тоже перестала интересовать Россию, как и Украина», — полагает Петя М.

«Да там каждый со своей колокольни вещает. И понятное дело, что они ни о чем не договорились», — настроен пессимистически Андрей Стефановский.

«Удар, сотрудничество, угроза последствиями, ответ… Какой-то абырвалг! [«абырвалг» — первое слово героя повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шарикова, которое профессор Преображенский расшифровывает как «главрыба»]» — выстраивает цепочку действий пользователь с ником «Прохожу мимо».

В ответ на иронию и смех им замечают, что они «зря смеются», потому что США «не так слабы», напоминая, что нельзя преуменьшать и недооценивать силу оппонента.