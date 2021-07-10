Россия сказала, что намерена «предпринять действия по пресечению деятельности» криминальных онлайн-организаций в своей стране и согласилась, что за США остается право на реакцию на кибератаки, которые происходят с территории России. Об этом 9 июля сообщает The New York Times по итогам телефонного разговора между российским и американским президентами Владимиром Путным и Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Я ясно дал ему понять, что Соединенные Штаты ожидают, что если с его территории происходит операция по вымогательству, даже если они не спонсируются государством, мы ожидаем от него действий, и мы даем ему достаточно информации для того, чтобы он мог действовать в отношении тех, кто совершает это» , — рассказал Байден репортерам в Белом доме.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом

На вопрос о том, ждут ли Россию последствия после недавних кибератак в США, президент ответил: «Да».

Звонок состоялся через несколько дней после кибератаки 4 июля, в ходе которой группа под названием REvil взломала компанию из американского штата Флорида, которая поставляет программное обеспечение тысячам небольших фирм. На прошлой неделе российских хакеров также обвинили во взломе подрядчика Республиканского национального комитета.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Люди должны посмотреть полное интервью программы «60 минут», которое доступно онлайн. В нем Владимир Путин сказал, что он несколько раз обращался к властям США с просьбой о помощи, информации и сотрудничестве в поисках виновных и получил отказ», — пишет @bimbo0499.

«Джо Байден дал волю своему внутреннему Трампу», — иронизирует @Beaned.

«Взломы в США поддерживаются правоохранительными органами (например ФБР), поэтому Байден считает, что то же самое происходит и в России. Возможно, так и есть, но… кто знает?» — отмечает @PlatoNyc.

«Что делать Путину против хакеров из АНБ (Агентство национальной безопасности США)? Это не его ведомство… Байден — очень забавный старик», — указывает @MamboDd.

«Вместо того чтобы угрожать России по поводу проблемы, по которой у нас нет доказательств, как насчет того, чтобы США действовали в отношении проблем, которые мы можем решить? Например, наша хаотичная антисистема здравоохранения, которая приводит к резкому падению продолжительности жизни в США», — напоминает @Jazz_Phan.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Разве он уже не сказал ему об этом пару недель назад? Я думаю, пора переходить к фазе «защиты своего народа и критически важной инфраструктуры». Многократные предупреждения заставляют нас выглядеть слабыми», — считает @smithtodda.

«На что Путин предложил США взять под контроль своих военных преступников», — пишет @davidcsurin.

«Я надеюсь, что он примет меры против всех мошенников в Индии, которые выманивают миллионы у американской публики», — отмечает @abjab2345.

«Знают ли они вообще, где находятся киберпреступники — в России, на Украине или в какой-то другой стране, не говоря уже о том, контролирует ли их российское государство?» — интересуется @LarryBoorstein.

Напомним, 2 июня была произведена кибератака на мясокомбинаты компании JBS S.A. В мае 2021 года хакеры парализовали работу трубопровода Colonial Pipeline. Во всех хакерских атаках США обвинили Россию.