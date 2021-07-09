Видеозапись о том, как в Новоуральске (Свердловская область) женщину прогнали из автобуса после её призывов надеть защитные маски, спровоцировала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

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"Молодец женщина! Было бы больше таких, быть может, меньше болело бы людей!» — отмечает Татьяна В.

Многие пользователи одобрили поступок женщины, ведь в Свердловской области ещё никто не отменил требование о ношении защитных масок в транспорте. Другие, наоборот, указывают на то, что никто не обязан был выполнять требования какой-то недовольной дамы.

«Вдруг люди уже переболели, и у них есть антитела. Вдруг кто-то не надел маску, потому что у него есть свежий анализ об отсутствии болезни. Вдруг кто-то сделал вакцину и маску носить не хочет. И не надо говорить, что, мол, вакцинированные переносчиками тоже могут быть. Да, могут. Но вероятность мала. А из-за этой маленькой вероятности носить маски ближайшие несколько лет никто не хочет. У каждого человека ситуация разная, почему он не надел маску. Они не обязаны отчитываться перед этой женщиной за это. Не нравится — иди пешком», — указывает Тая К.

Некоторые комментаторы отмечают, что носить маски просто так не имеет никакого смысла, потому что они сами после долгого использования могут стать источником заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках

«Маску надо менять каждые два часа, иначе она становится бесполезной. Не думаю, что подобные поклонники масок меняют их чаще, чем раз в месяц», — предполагает Геннадий Б.

Часть людей считает, что ехать в переполненном автобусе в жару, да ещё и пенсионеру, не представляется возможным, потому что риск смерти от теплового удара или недостатка кислорода будет выше, чем гипотетически скончаться от коронавируса.

«Дышать в маску, будучи в автобусе или ещё где-то при температуре + 30 — ну, это уже конец полнейший. У этой дамочки-то маска была надета? Или она решила повыпендриваться на телефон? Её с автобуса проводили совсем не из-за маски, всего скорее, а потому что слишком буйная была», — считает Максим И.

Ряд пользователей указывает на то, что не стоило женщине предъявлять претензию водителю автобуса, который просто возит людей, это его работа.

Кондуктор не пускает в трамвай пассажира без маски во время эпидемии «испанки». 1918. США

«Водила — человек маленький. Ему и так не сладко. Зашла бы и с людей требовала, а то ишь ты, нашла крайнего», — возмущается Анатолий Б.

Нашлись и те, кто убеждён, что закон в России — что дышло: куда повернул, туда и вышло. Поэтому странно удивляться тому, что в общественном транспорте не все соблюдают масочный режим.

«В России законов столько, сколько бумаги произвели. И нет ни одного человека, кто бы соблюдал их все. Поэтому призывать людей строго соблюдать масочный режим — глупо», — поделился своим мнением Tom S.

Напомним, 9 июля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как в Новоуральске (Свердловская область) женщину прогнали из автобуса после её призывов надеть защитные маски.