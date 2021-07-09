Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что России надо привить от COVID-19 всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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"А такую вакцинацию тоже добровольной надо будет считать? Все единогласно примут решение привиться, потому что это добровольный выбор из одного варианта?» — задаётся вопросом Владимир С.

Многие пользователи считают, что инициатива является правильной. Люди отмечают, что руководству России необходимо обратить свой взор на опыт таких стран, как Китай, где власти стремятся вакцинировать как можно больше людей.

«Правильно! Китай уже больше миллиарда населения привил. Там вот дисциплина есть, а у нас сплошные раздолбаи», — поделилась своим мнением Марина К.

Некоторые комментаторы уповают на то, что российский народ какой-то неправильный, в отличие от прогрессивных граждан на Западе. По их видению, люди должны проявить гражданскую сознательность и прислушаться к голосу правительства, которое призывает население к вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

«У нас народ предпочитает «авось, пронесет», таскаться без масок везде, ездить на курорты в разгар пандемии, заражать друг друга и дохнуть в муках каждый день по полтысячи. Какой там коллективный иммунитет или шанс перенести болезнь в более легком варианте… Все объяснения врачей и науки о том, что при отпоре вирусу необходимо минимум 60% привитого населения с выработанным иммунитетом — всё псу под хвост. А при цифре 14%, как сейчас, остальные будут только полигоном для дальнейших мутаций и распространения новых штаммов», — предполагает Kamen V.

Часть людей считает, что вакцинация не даст того результата, о котором грезит Попова, потому что к тому моменту, как будет вакцинировано всё население, Россию накроет новым штаммом коронавируса и все прививки окажутся бессмысленными.

«Дак от новых штаммов ещё толком нет вакцин, а китайским ковидом почти все уже успели переболеть. К короне как гриппу, считаю, что нужно относиться. С гриппом как-то жили и не тужили», — отмечает Юлия П.

Ряд пользователей указывает на то, что российские чиновники выставляют вакцинацию в таком свете, что создаётся впечатление, что это не результат научных трудов, а некое мистическое действо, пройдя через которое, можно избавиться от проклятия под названием коронавирус.

Torange.biz Прививка

«А от какого штамма надо прививаться? Или Попова предлагает вакцинировать всех всеми вакцинами сразу, чтобы далеко не ходить? Это вообще научный подход или в правительство России пробрались мракобесы, которые вакцинацию считают магическим ритуалом по очищению душ от ковидной скверны?» — пишет Олег Е.

Нашлись и те, кто убеждён, что власти попросту упустили из своих рук доверие населения, поэтому процент привитых людей в России столь низок в сравнении с другими странами.

«Вакцинация нужна, но принуждения быть не должно. Нужно разъяснять людям достоверную инфу, а люди сами вправе решать, делать им прививку или нет», — считает Денис М.

Напомним, 9 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в Telegram, что России надо привить от COVID-19 всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.