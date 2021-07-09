Затопленный на выходных Нью-Йорк вновь пострадал от ливней на фоне того, как 9 июля до города добрался тропический шторм «Эльза». В результате многие станции метро оказались затоплены, а машины стали буквально плавать на скоростном шоссе Мейджор Диган в Бронксе. Другие дороги города также оказались затоплены после менее чем трехчасового дождя.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

При этом некоторые пассажиры городского метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти «плыть» для того, чтобы выбраться из него.

Американские пользователи Twitter начали бурно обсуждать происходящее и делиться последними новостями с мест происшествия. При этом некоторые видео из метро напоминают сцены из фильма Титаник, где по лестницам в замкнутом пространстве с бешенной скоростью бежала вода, а главным героям приходилось плыть, держась за трубы, чтобы передвигаться по коридорам.

«Вот и пришло изменение климата. Это случается во всем городе. Проливной дождь начался только около 2:30, и наша инфраструктура не может с ним справиться», — рассказывает @JoshuaPotash.

Цитата из видео на YouTube Женщина в затопленном метро Нью-Йорка

«Наводнение затопило метро и основные магистрали. У нас проблемы с сигналами, которые задерживают региональное железнодорожное сообщение. Наша инфраструктура не справляется, мы не готовы к изменению климата», — пишет @BillyFreelandNY.

«Я думал, что мы способны построить нормальную инфраструктуру или что-то вроде того, чтобы вода не попадала на людей. Но я летала в облаках, вы правы, вы правы, вода течет вниз», — отмечает @datcasss.

«Ну хоть лестницы наконец-то будут чистыми», — комментирует @barrettbuss кадры, на которых вода бежит по лестнице метрополитена.

«Это происходит с 1990-х годов, ничего нового, к сожалению. Добро пожаловать в Нью-Йорк — адский город», — указывает @MariaNicoleBata.

«Представьте, что с городом сделал бы ураган», — пишет @Eris0303.

«Секунду, а разве система не должна справляться с этим?» — удивляется @Hiyamalaika.

«Если бы они добавили музыку и освещение, то за просмотр этого можно было бы взимать плату», — иронизирует @johnsonn_olan.

«Капитализм не смог решить проблемы инфраструктуры, но компенсировал это тем, что люди стали настолько отчаянны, что они готовы прыгать в воду по пояс в грязном метро», — пишет @lapsu.

«Спасибо, мэры, за ваши инвестиции в нашу инфраструктуру. Каждый день жители Нью-Йорка вынуждены пробираться через токсичные отходы, чтобы добраться до работы и заработать на жизнь, чтобы заплатить за квартиру, чтобы вы их не выгнали на улицу», — осуждает @PaulleeWR.

«Лол, я родился и вырос здесь и скажу, что нет ничего сложного или почетного в том, чтобы пробираться через буквальные сточные воды. Не нужно романтизировать это»,— считает @FrancheskaG 76 со ссылкой на видео, где женщина прыгает по пояс в воду, чтобы дойти до поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с разгулом стихии временный глава Управления транзитных перевозок города Нью-Йорк Сара Фейнберг призвала жителей крупнейшего в США мегаполиса по возможности не покидать свои жилища.

При этом она пояснила, что наводнения произошли из-за «очень сильных дождей в короткий промежуток времени» и подчеркнула, что «системы водостока работают хорошо».