Реакция общественности, в том числе и крайне негативная, на извинения со стороны компании «ВкусВилл» за использование нетрадиционных пар в своей рекламе стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета.

Добужинский Мстислав Валерианович. Поцелуй. 1916

«Если ты ориентируешь свою рекламу на 1% населения, то вероятно, что ты просто не квалифицирован для работы и продаж», — считает Михайло Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая реакция общества означает, что рекламная кампания «ВкусВилл» оказалась полнейшим провалом. Никакого позитивного результата, даже в виде «чёрного пиара», бренд не получил.

«Это самый провальный маркетинговый ход за всю историю маркетинговых ходов. Если уж решили заигрывать с этими ребятами, так идите до конца. А так получается, свою аудиторию, если не потеряли, то как минимум проредили, и с другого фланга получают за то, что дали заднюю. Им точно надо нормального маркетолога найти», — отмечает Денис Д.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ-активистки

Некоторые комментаторы отмечают, что среди тех граждан, которые не одобрили извинения, оказались радикально настроенные лица, которых ни в коем случае нельзя подпускать к рычагам управления страной.

«Вот теперь представьте, чисто гипотетически, что это мизерное агрессивное меньшинство, которое якобы борется за равноправие, вдруг придёт к власти. Я думаю, мы бы увидели такой фашизм и тоталитаризм, которого не знал бы до селе мир! Вполне вероятно, что эти «люди» поставили бы гильотину, и рубили бы головы всем тем, кто не такие, как они. Всё дело в том, что эти «люди», прибывая в своем пороке, сошли с ума и готовы затравить любого, кто посмел не принять их «стиль» жизни», — написал Доктор Л.

Часть людей считает, что общественности необходимо постоянно напоминать, какие устои в России доминируют и чего делать непозволительно.

«Правильно! Нужно дать понять, что никакая попытка ЛГБТ не пройдет в России, пусть уходят в Европу или США. Поэтому возмущённая публика идёт лесом. Большинство выступило против пропаганды», — указал Нектар М.

Ряд пользователей указывает на то, что стойкость населения России перед внедрением ЛГБТ-пропаганды является залогом того, что в нашей стране не укоренится безумие, которым уже заражено население на Западе.

Roberto Gordo Saez Марш ЛГБТ в Европе

«Ничего против ЛГБТ не имею, и против той рекламы тоже. Но лучше уж пусть общественность придушит подобную рекламу, чем позволит развиться ситуации до западного ЛГБТ-безумия», — поделился своим мнением Антон Ш.

Отдельные комментаторы заявили, что им наплевать на какую-либо пропаганду, ведь, по их мнению, главное, чтобы еда в магазине была качественная.

«Мне без разницы, пусть там хоть голых на стенах клеят. Главное, что я могу в этом магазине купить нормальное мясо, молоко и хлеб. Покупать в других магазинах — это как питаться на помойке», — пишет Truevivere O.

Напомним, реакция общественности, в том числе и крайне негативная, на извинения со стороны компании «ВкусВилл» за использование нетрадиционных пар в своей рекламе стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета.