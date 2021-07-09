Заявление бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что он не считает, что его уволили из национальной команды, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Антон Зайцев Станислав Черчесов

"Верни деньги! Нулевые результаты работы за миллионные гонорары, а народу инфляция и обнищание? Это нечестно!» — считает Pavel P.

Многие пользователи сразу же забеспокоились о вложенных деньгах в бывшего тренера российской сборной по футболу. Люди уверены, раз Черчесов не показал убедительных результатов своей работы, значит, он должен вернуть выделенные ему средства.

«Да, вложенные в Черчесова деньги стоит вернуть, да еще и штраф взыскать, на развитие футбола в регионах, конечно», — предлагает Дмитрий Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

Некоторые комментаторы отмечают, что Черчесов, в отличие от других иностранных тренеров, не стал жадничать и остался при тех деньгах, что ему успели выделить за время его работы со сборной.

«Разберитесь для начала, сколько получил РФС от ФИФА и УЕФА, и потом говорите о деньгах. Во-вторых, Черчесов отказался от неустойки за полтора года контракта. А вот Фабио Капелло собирали чуть ли не всей страной неустойку, и не собрали. Пришлось выплачивать миллиард рублей Алишеру Усманову. Так о каких бюджетных средствах вы говорите? И каких денег вы требуете с Черчесова?» — задаётся вопросом Алексей Д.

Часть людей считает, что заявление Черчесова говорит о том, что, будь его воля, то он тренировал бы сборную вечно, невзирая даже на то, что команда не показывает никаких внушительных результатов.

«Черчесов до последнего гнёт свою линию. Будь его воля, он сидел бы и дальше на контракте, невзирая даже на позорный проигрыш своей команды», — подозревает Евгений Р.

Ряд пользователей указывает на то, что проблема не в тренере российской сборной, а в самих футболистах. Граждане убеждены, что государство не занимается отбором таланов по всей стране, а обращает своё внимание лишь на тех, кто дорвался.

«Пора давно понять, там не в тренере дело. Сами игроки — брёвна, ибо им платят огромные бабки и нет мотивации выигрывать. Вон, на Евро на последней игре тренер сказал, что у них план на игру был и команда не смогла по нему сыграть. Там либо молодняк с основой нормальных старичков с нуля тренить или супер тренер нужен, который за каждый косяк их жёстко наказывал бы. Штрафы, удары розгами, раскалённый утюг», — указывает Александр К.

Станислав Черчесов

Отдельные комментаторы уверены, что самая главная проблема, которая мешает российскому футболу, заключается в тотальной коррупции, которая не позволяет осуществлять отбор спортсменов и тренеров согласно их талантам.

«У нас всё через взятки и кумовство. И я уверен, что это идёт с самого начала пути футболистов — из детских школ. Поэтому туда не попадают действительно талантливые люди. У каких-то небольших стран есть свои высококлассные игроки, играющие за лучшие клубы планеты. Наши же в основном у нас и это о многом говорит. Навряд ли что-то изменится вообще», — предполагает Андрей Г.

Напомним, 9 июля портал «Р-Спорт» опубликовал информацию о том, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не считает, что его уволили из национальной команды.