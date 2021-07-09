В недавнем интервью для журнала Glamour Magazine звезда фильмов Marvel Скарлетт Йоханссон сказала, что в Голливуде женщинам не платят столько, сколько они заслуживают.

Marvel.com Постер кинокомикса «Чёрная Вдова»

Издание попросило актрису и ее коллегу Флоренс Пью рассказать о том, почему они стали «собственными союзниками».

Йоханссон, которая была на вершине списка самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав $56 млн в 2019 году, сказала:«Как женщина, вы должны быть [своим собственным союзником] все время. Потому что нас не берут в расчет, не обслуживают, недооценивают и нам недоплачивают — вы должны быть своим союзником».

Актриса 36 лет рассказала, что ее мать научила ее, когда она была маленькой, постоять за себя, потому что она не хотела, чтобы дочь страдала из-за дискриминации по половому признаку.

(сс) Shenrich91 Черная вдова

«Равная зарплата является большой частью этой борьбы, — объяснила женщина. — Даже когда я была подростком в индустрии или девушкой, я должна сказать, моя мама вела такие разговоры. Типа: «Почему она не получает (ту же зарплату)?»

В конце интервью Йоханссон подытожила, что она до сих пор ведет борьбу за равную зарплату, и указала, что в этом участвуют все женщины в бизнесе развлечений.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Справедливости ради, в некоторых случаях это действительно так. Галь Гадот получила менее $1 млн за «Чудо-женщину», а Крис Пайн — несколько миллионов. Тем не менее зарплаты актеров, как я слышал, зависят от бюджета, звездной силы и хороших агентов!» — пишет @davidknight89.

«Дайте угадаю, самая успешная актриса своего времени делает обоснованный комментарий о своей индустрии, затем кучка чуваков с гораздо меньшим личным опытом или знаниями в этой области критикуют ее, пока не наберут достаточно материала для статьи», — указывает пользователь под ником @thegood66 на тех, кто критикует актрису за подобного рода высказывания.

«Это все спрос и предложение. Каждому платят столько, сколько он стоит и какую ценность он создает», — уверен @BCro16.

«Эти женщины никогда не жалуются на неравенство в оплате труда в таких областях, как модельный бизнес и индустрия фильмов для взрослых, где женщины зарабатывают гораздо больше, чем их коллеги-мужчины», — отмечает @roguedoga.

«44 460 профессиональных актеров в США, и она занимает 7-е место среди самых высокооплачиваемых представителей своей профессии независимо от пола. Ей также не хватает 2 миллионов, чтобы войти в пятерку самых высокооплачиваемых. Еще три женщины входят в первую десятку», — уточняет @NeugledniT.

«Им платят % от показов и коммерциализации. Они получают зарплату в зависимости от того, сколько производитель зарабатывает и планирует заработать на продукте. Все дополнительные доходы зависят от контракта. Но Скарлетт закатывает истерику ради политического и рекламного внимания», — считает @CobyPotter.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной Вдовы

«Ну, вы должны быть кассовыми. Режиссеры, создающие фильмы, ориентированные на женщин или женских персонажей в целом, просто не могут оставить в стороне политику идентичности и принудительный феминизм. Никто не хочет смотреть на это дерьмо. Покажите сильных женщин, таких как Рипли, и перестаньте, наконец, «ставить мужчин на место», — просит @cvwriter.

«Согласна! Просто сделайте отличный фильм, а не гендерный выкидыш», — поддерживает @CisPeoplekind.

«Черная Вдова обладает высокой квалификацией и отлично выполняет свою работу, но у нее нет таких сверхспособностей, как у Халка, Капитана Америки или Тора. Возможно, именно поэтому им платят больше? Хотя ведь Тони Старк тоже является обычным парнем в технологическом костюме, но зарабатывает большие деньги. Нам действительно стоит разобраться в этом вопросе», — иронизирует @rbrigid1.

Напомним, это не первый раз, когда Йоханссон заявила о разнице в зарплате в Голливуде. В 2016 году она сказала Cosmopolitan, что думает, что «каждая женщина ощущает недоплату. Это часть более широкого разговора о феминизме в целом».

Она продолжила: «Мне очень повезло, я действительно хорошо зарабатываю, и я горжусь тем, что я актриса, которая зарабатывает столько же, сколько многие мои коллеги-мужчины на данном этапе».