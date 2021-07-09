Пребывание в сером списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в течение еще одного года является наименьшей из проблем Пакистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Следует надеяться, что настойчивость FATF в расследовании и судебном преследовании лидеров указанных ООН террористических групп, проживающих на территории Пакистана, не противоречит той роли, которую он хочет играть во влиянии на будущее соседнего Афганистана. Некоторые из террористических группировок, которые FATF хочет привлечь к ответственности и наказать, не только имеют убежище в Пакистане, но и являются главными элементами, препятствующими возвращению мира в раздираемый войной Афганистан после того, как Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из этой страны.

Shadow Hunter pk10 Пакистанский военный

FATF обратилась к Пакистану с просьбой выполнить сразу три задачи. Они заключаются в следующем: (1) демонстрация того, что расследования и судебное преследование в связи с финансированием терроризма направлены против физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию указанных физических или юридических лиц; (2) демонстрация того, что судебное преследование в связи с финансированием терроризма приводит к эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям; и (3) демонстрация эффективного осуществления целевых финансовых санкций в отношении всех 1267 и 1373 указанных террористов и тех, кто действует от их имени.

На своем пленарном заседании в прошлом месяце FATF отметила «серьезные недостатки» в действиях Пакистана по борьбе с финансированием терроризма. В конце встречи Группа сообщила Пакистану, что призывает эту страну продолжать добиваться прогресса в скорейшем решении одного важного вопроса, связанного с финансированием терроризма, и подтвердить, что расследования и преследования в связи с финансированием терроризма нацелены на старших руководителей и командиров террористических групп, указанных ООН.

Следующее пленарное заседание FATF состоится в октябре, и Пакистану трудно выполнить вышеуказанную задачу за такой короткий срок. Тем более что в действительности Пакистан не проявляет особой готовности принимать меры против лидеров террористических группировок. Но предполагается, что они будут предприняты против лидеров и командиров восьми террористических групп, ранее указанных FATF: афганский талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сеть Хаккани, Лашкар-и-Тайба (LeT) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Джейш-и-Мохаммед (JeM), Джамаат-уд-Дава (JuD), Фонд Фалах-и-Инсаният, Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пакистан на сегодняшний день привлек к ответственности старших руководителей LeT (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и JuD. Лидер LeT (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Саид отбывает тюремное заключение по делу о финансировании терроризма, однако есть сомнения в том, какое тюремное заключение грозит Саиду, учитывая слухи, будто он по мере необходимости продолжает поддерживать связь со своими сотрудниками. Глава JeM Масуд Азхар до сих пор избегал активных против себя действий, несмотря на то, что привлекался к ответственности за несколько террористических нападений. Против большей части руководства афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое проживает в Пакистане, также еще не предпринято никаких действий, и оно продолжает участвовать в кампаниях по сбору средств для своих террористических кампаний. А также вносит свой вклад в развязывание насилия и террористических атак в Афганистане в попытке захватить территорию на фоне вывода американских войск из страны.

Steve Evans Пуштун из Пакистана

С одной стороны, Пакистан предоставляет убежище и покровительство этим террористическим группировкам. С другой стороны, он стремится к тому, чтобы играть влиятельную роль для себя в Афганистане после вывода войск. Однако, если FATF вынудит Пакистан принять меры против этих террористических лидеров, его отношения с ними будут разорваны в клочья. Что не предвещает ему ничего хорошего, потому что эти террористические группы могут нацелиться уже на сам Пакистан.

Проблемы Пакистана усугубляются тем, что он буквально пришиблен новым планом действий, разработанным FATF и связанным с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Первые четыре из шести элементов плана таковы: (1) укрепление международного сотрудничества путем внесения поправок в Закон о взаимной правовой помощи; (2) демонстрация того, что иностранные страны запрашивают помощь в осуществлении положений Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН; (3) демонстрация того, что надзорные органы осуществляют надзор как на месте, так и за его пределами; (4) демонстрация того, что соразмерные и сдерживающие санкции последовательно применяются ко всем юридическим лицам и юридическим механизмам за несоблюдение требований о бенефициарной собственности.

Последние два пункта являются наиболее важными. Пятый — «демонстрация увеличения числа расследований и судебных преследований в области отмывания денег и того, что доходы от преступлений по-прежнему ограничиваются и конфискуются в соответствии с профилем рисков Пакистана, включая работу с иностранными партнерами по отслеживанию, замораживанию и конфискации активов». Это потребовало бы от Пакистана заморозить все активы террористических групп в стране и обратиться за помощью ко всем странам, где действуют эти террористические группы. Последний пункт касается обеспечения введения санкций в случае несоблюдения требований.

Как только Пакистан выполнит задачи по старому плану, FATF для проверки претензий Пакистана примет решение провести инспекцию на месте. Обычно FATF принимает решение об исключении страны из серого списка после успешного завершения инспекции. Однако в случае Пакистана это может быть не так, поскольку страна должна после этого завершить новый план FATF (состоящий из шести пунктов).

Президент FATF Маркус Плейер заявил средствам массовой информации, что в данном случае у его организации есть «параллельный план действий», и Пакистан также должен в значительной степени выполнить все его пункты. То есть исключение из серого списка не произойдет до тех пор, пока не будут завершены оба плана действий, более того, пока не будет видно, что достигнутые улучшения являются устойчивыми.

nomi887 Пакистанские рупии

Мячом теперь владеют пакистанцы. За последние два года стране каким-то образом удавалось избегать занесения в черный список FATF, предприняв достаточные действия, чтобы попасть «лишь» в серый список, всего на шаг от черного. Пакистану также приходится сталкиваться с пристальным вниманием к своим действиям со стороны Группы по обзору международного сотрудничества FATF, в которую входят США, Великобритания, Франция, Китай и Индия.

Однако существует неопределенность в отношении влияния FATF после вывода американцев из Афганистана. Пакистан, конечно, будет надеяться на ослабление влияния и найдет способ убедить Соединенные Штаты в своей значимости в качестве арбитра между конфликтующими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и национальными силами в Афганистане.