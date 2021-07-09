Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против компаний Facebook, Twitter и YouTube и их исполнительных директоров. Американские эксперты неоднократно высмеяли иск, сказав, что он «неверный по фактам, нелепый по закону и обреченный быть выброшенным из суда». Также иск назвали «безумной теорией» и «полностью неверным пониманием закона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

The Washington Post написал, что этот иск — шутка со стороны закона, но тем не менее он поднимает серьезный вопрос, потому что многие люди не находят заявления Трампа в этом случае такими уж и безрассудными.

Просто кажется неправильным, что исполнительные директора Марк Цукерберг (Facebook), Джек Дорси (Twitter) и Сундар Пичаи (Google) могут решать, каких политиков американцы могут слушать, а каких — нет. Всем, кто смеется над Трампом из-за неправильного толкования Первой поправки к Конституции США (гарантирует свободу слова и свободу прессы. — прим. Д.С.), было бы глупо отвергать это чувство, — пишет издание.

Ряд пользователей считают, что блокировка Трампа в социальных сетях была правильным решением, во-первых, потому что насилие не распространялось с помощью его комментариев, во-вторых, потому что он развалил бы страну, если бы продолжал комментировать с приходом к власти нового президента.

«Нет, у Трампа нет смысла. Есть прецеденты в этой стране. Бывшие президенты не имеют значения при новой администрации. Вы можете себе представить, что было бы, если у Трампа остались Twitter‑ и Facebook-аккаунты? Это было бы честно?» — поинтересовалась @legere_samantha.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Комментаторы отметили, что главный минус теории, в которой люди могут встать на сторону Трампа, заключается в том, что все должны быть равны и не нарушать правила, а Трамп их нарушил, соответственно, он должен понести наказание.

«Это мнение не выдержит критики по одной простой причине, демократы, как я, были отстранены от использования только за цитирование чьего-то публичного заявления. У меня не было претензий до тех пор, пока всех отстраняли за подобные твиты. Это социальные сети, а не открытый форум», — написал @RealTonyRiggio.

Пользователи также отметили, что бывший президент сам сделал выбор и теперь должен адекватно встречать последствия своих действий, а не обвинять всех вокруг в том, что его обидели.

«Трамп побуждал насилие, что прямо противоречит условиям использования. Facebook и Twitter не выбирают политиков, которые нарушают условия, политики сами делают выбор их нарушить. Вас или меня заблокировали бы за такое же поведение, почему у людей с большим влиянием должен быть бесплатный пропуск?» — прокомментировал @dplejeune.

«Почему они могут принимать такое решение? Потому что мы дали им это право, вот почему», — написал @Ambular_D.

В комментариях написали о том, что существует способ выиграть дело, но Трамп явно его не использует.

«Иск плохой, но я думаю, все же есть основания для оспаривания условий пользования социальными сетями (абстрактная возможность), поскольку компания нарушает свой подразумеваемый договор о добросовестности и честных отношениях (элемент, который закон прописывает в каждый договор). И я должен разъяснить, что я имею в виду под «заблокирован в социальной сети на основании нечестного или непоследовательного применения условий пользования, что означает отсутствие добросовестности и честных отношений». Теория, которую я использую, была реально протестирована в калифорнийском деле Мерфи против Twitter (2021). В этом случае суд применил федеральный закон (Раздел 230), который оставил иск без движения. Но в других штатах, например, таких как Техас, может вынести другое решение. В конечном счете, границы применения Раздела 230 — это федеральный вопрос, которые должен быть решен в Верховом суде, но договорная теория разрешает привести аргумент о свободе слова без обращения к Первой поправке, что в общем не сработает», — считает @AD5NL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я вернусь!

Некоторые пользователи отметили, что подобные иски нельзя пропускать в суд, потому что они аморальные, а юристов надо наказывать за помощь таким людям.

«Почему мы разрешаем пустые недостойные иски, которые направлены на травлю людей, и как будут наказы те юристы за их роль в трате американского времени и денег?» — спросил @pragmaticNYC.

Ряд комментаторов написали, что вопросы к ситуации с Трампом у них все-таки есть, например, почему его заблокировали только после беспорядков в Капитолии, ведь правила он нарушал и раньше.

«Единственный вопрос, который тут поднимается: почему так долго? Любой другой обычный человек был бы заблокирован задолго до того момента. К должностным лицам должны применяться такие же стандарты, как и ко всем отельным, или еще выше», — прокомментировал @Gwarsbane.

«Вообще, они слишком долго ждали, чтобы заблокировать его, делали все возможное, чтобы этого не делать, из-за его администрации. Он нарушал их условия пользования продолжительно, начиная с первого дня в кабинете и манипулировал платформами для своей выгоды», — отметил @BEERMAN03444.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

В комментариях предложили уже забыть об истории с Трампом, потому что она абсурдна, он не хочет добиться справедливости или защитить свои права, он хочет продолжать пиариться и зарабатывать деньги.

«Серьезный вопрос, как люди могут относиться к этому корыстному эгоисту серьезно. Когда уже люди поймут, что социальные сети это не право, и даже не продукт или сервис. Это платформа с правилами и ограничениями», — отметил @djmurphy0412.

«Для Трампа это лишь производство публичности и сбор средств», — написал @RadicalGoats.

Напомним, аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы после беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года, потому что комментарии Трампа могли спровоцировать дальнейшее насилие в США, что нарушает правила использования социальных сетей. После блокировки Трамп сказал, что создаст новую платформу и будет вести свой блог там, но забросил это дело через 29 дней и решил засудить популярные платформы за нарушение Первой поправки.