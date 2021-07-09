В своем выступлении на собрании партийной группы президент Тайип Эрдоган, подав сигнал о вмешательстве в социальные сети, заявил следующее: «Мы бы поняли, если бы единственной проблемой в вопросе лжи и клеветы был человек, стоящий во главе (оппозиционной) РНП. Но это превратилось в разрастающуюся проблему в СМИ и социальных сетях. Эта проблема обсуждается везде, где правит демократия, от Европы до США. Многие страны принимают различные правовые нормы в борьбе с этой угрозой. Нам необходимо срочно включить в нашу повестку дня аналогичные правовые шаги».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В связи с этим руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, выступая на «Семинаре по Интернет-СМИ и журналистике», организованном Управлением по связям с общественностью 29 июня, сказал: «Сегодня необходимы новые правовые нормы в контексте интернет-журналистики».

В период, когда СМИ в Турции полностью находятся на повестке дня у правительства, лица, немного выдохнувшие на просторах социальных сетей, стали обсуждать это заявление опять-таки в социальных сетях.

Один из учредителей ПСР проф., д-р Бурхан Кузу публикует следующий твит в поддержку необходимости введения новых правовых норм:

@BurhanKuzu: «Готовятся новые правовые нормы относительно киберпреступности; нам следует признать, что: «социальные сети — это не значит безответственные СМИ». Мы должны содержать их в чистоте. Социальные сети — это не место для совершения преступлений; подстрекательство людей к преступлениям и оскорблениям запрещено во всем мире».

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

Архитектор Эрхан Демирдизен реагирует на это сообщением следующим вопросом:

@EDemirdizen: «Уважаемый Кузу, вы, как представитель власти, пытаетесь прикрыть свои ошибки другими ошибками; кому пошла на пользу политика запретов на протяжении веков? Вы не можете требовать, чтобы социальные сети были лишь местом выражения мыслей; будут и сплетни, люди будут изливать свои чувства, это тоже необходимо».

Пользователь Озгюр Кёклю отвечает:

@ozgurkoklu: «Правительство заявило, что не будет какого-либо вмешательства или перекрытия доступа в социальных сетях. Однако будьте готовы, они могут прикрыть лавочку в любой момент».

Эксперт в области IT Онур Ырмак объясняет необходимость социальных сетей на следующем примере:

@OnurIrmak: «Женщина, которую избивал муж в Самсуне, много раз жаловалась. Почему не вмешались раньше? Или женщине нужно непременно терпеть насилие и умереть? Как только о проблеме стало известно в социальных сетях, вмешались власти. Неужели непременно нужно, чтобы такая информация попадала в социальные сети?»

Пользователь по имени Ягмур Джансу публикует ответ, приводя цитаты из заявлений Эрдогана:

@YamurCansu20: «Заявления президента Эрдогана в интернете: Яд проник в дом; Социальные сети перестали быть средой, в которой наши граждане могут свободно делиться своими мыслями и критикой, и стали средой, где доступ к информации становится все более затруднительным».

Адвокат Явуз Селим Каткат приводит следующий пример относительно невозможности претворения в жизнь сказанного Эрдоганом:

@Av_SelimYavuz: «Журналист Джем Бахтияр, которого осудили за то, что под одним из сообщений Эрдогана в социальных сетях он написал: «не говори ерунды!», был оправдан. Прокурор в своем заявлении отметил, что «в тексте сообщения нет элементов, которые могут привести к преступлению в виде оскорбления». Интересно, а кто же был прокурором, подготовившим обвинительное заключение?»

Yuri Samoilov Блокировка

Главный редактор журнала Kripteks Джелал Эрен Челик на следующем примере объясняет, что запрет не является решением проблемы:

@yazparov: «После того как вышло решение о блокировке доступа к аккаунтам в социальных сетях Седата Пекера, появились следующие заголовки в немецкой прессе: «Сумка, набитая деньгами, прибыла в Германию», «президент Эрдоган по-прежнему не может противостоять серьезным обвинениям в адрес министра внутренних дел Сойлу». Если вы запретите писать об этом здесь, они опубликуют это в другом месте».

Шевкет Озкан, который, как говорят, является членом ПСР, пишет следующий комментарий:

@isevketozkan: «Это нужно сделать во всем мире. Миллионы молодых избирателей не знают прошлого Турции. Большинство из них не выходят из своих комнат и устанавливают взаимоотношения с миром только через социальные сети. Социальным сетям следует уделять внимание на том же уровне, как и личной встрече.