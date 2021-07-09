В четверг, 8 июля, на нефтяном рынке прошла крайне волатильная торговая сессия, однако к закрытию ценам на черное золото, достигшим в какой-то момент трехнедельного минимума, все-таки удалось совершить отскок вверх на фоне позитивной статистики от Минэнерго США (EIA). Поводом для позитива стали данные EIA о сокращении американских запасов нефти и бензина, которые снизились соответственно на 6,9 млн и 6,1 млн баррелей. В то же время совокупные поставки нефтепродуктов, которые являются косвенным показателем спроса, продемонстрировали рост на 0,6 млн баррелей на минувшей неделе, достигнув, таким образом, 21,5 млн баррелей. Такие показатели являются отражением сильного спроса, поддерживая уверенность инвесторов в том, что восстановление продолжится и далее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Отметим, что сокращение запасов нефти происходило на фоне увеличения нефтедобычи на 0,2 млн баррелей в сутки. Увеличился и чистый импорт: объемы поставок выросли на 0,56 млн баррелей в сутки. Несмотря на это, запасы упали сильнее прогнозов. Если говорить о росте поставок бензина, то они могли быть вызваны таким разовым фактором, как длинные выходные перед национальным праздником — Днем независимости США.

Теперь, глядя на статистику EIA, демонстрирующую достижение нового постпандемийного рекорда по добыче, достигшей 11,3 млн баррелей в сутки, нельзя исключать, что прогнозы по нефтедобыче в США будут пересмотрены в сторону повышения. В частности, уже на этой неделе (5−11 июля) Минэнерго США повысило свою оценку по добыче на 2021 год с 11,08 до 11,1 млн баррелей в сутки. Прогнозы на III и IV кварталы составили соответственно 11,17 и 11,34 млн баррелей в сутки.

Нежданно затянувшиеся переговоры между Саудовской Аравией и ОАЭ о возможности продления сделки ОПЕК+ в 2022 году остаются в фокусе внимания инвесторов. Напомним, что крупнейший экспортер альянса — Саудовская Аравия — отстаивает свою позицию, с которой предлагает продлить сделку с апреля 2022 года до декабря 2022 года. ОАЭ, в свою очередь, готовы пойти на эту уступку, однако взамен хотят получить ослабление квоты, что позволит стране увеличить добычу на 0,6−0,7 млн баррелей в сутки. Очевидно, что несогласие Саудовской Аравии с требованиями Арабских Эмиратов связано с тем, что, пойдя навстречу одной стране, альянс рискует столкнуться с эффектом карточного домика, когда, ослабив квоту одному экспортеру, ОПЕК+ придется идти на уступки и другим странам, которые могут выступить с аналогичными требованиями для себя. В то же время до тех пор, пока крупнейшие нефтеэкспортеры ОПЕК+ не придут в этом вопросе к согласию, параметры сделки по итогам июня остаются незафиксированными и члены альянса могут понимать их по-своему, создавая риск неконтролируемого роста нефтедобычи.

Carey Akin Буровая установка

Как следует из сообщений СМИ, Россия и Кувейт взяли на себя роль переговорщиков между королевством и ОАЭ, дабы согласовать обсуждаемое ранее увеличение добычи после июля и не допустить развала ОПЕК+ в целом.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше $74 за баррель, не демонстрируя серьезного потенциала для продолжения растущего тренда. Полагаем, что до того момента, когда результаты переговоров по сделке ОПЕК+, наконец, проявятся из тумана, котировки на нефть будут преимущественно находиться в боковике.