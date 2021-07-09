В случае федерализации Украины страна развалится. Об этом 8 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасев. По мнению эксперта, в стране нет «объединительных скреп».

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«Если разбить [Украину] на какие-то федеральные округа, то это путь к расколу и развалу… Когда мы делим Украину, часть уйдет под русский мир, часть уйдет под австрийско-галицкий мир и так далее… Объединительных нет скреп. Одна скрепа у нас сегодня… это государство и более-менее построенная вертикаль… Нет общей культуры единой…» — сказал эксперт.

Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Некоторые указали на то, что федерализация может помочь сохранить Украину, но тогда из Украины уже не получится анти-России.

«Карасев, альтернатива федерализации — Третий рейх или опять же развал. Что непонятно?» — спросил Вадим С.

«Так для вас образцы государств западной демократии — это Германия, Штаты, страны ЕС. А ничё, что большинство из них федерации или конфедерации? И, как ни странно, они не разваливаются…» — добавила Наталья Ч.

Ghenady Украинские девушки в вышиванках на День Независимости

«Унитарной существовать не может, а федерализация — развалит. Вот только не понимаю, почему второй вариант предлагается как аксиома. Это ведь просто обман населения. Вы не хотите это делать из-за банальной вещи — анти-Россию не построить. Вот в этом печалька. А украинство без такого существовать не может…» — пишет Frost.

«Да вы уже все нахрен развалили окончательно. Хватит жить фантазиями! Все про*рали: армию, экономику, образование, медицину, институты власти, народ, осталось только землю продать — и перемога (победа. — О. П.)!» — добавил Игорь В.

«Понемногу уже все начинают понимать, что Украину уже не спасти», — отреагировал Алексей П.

«А что плохого, если часть Украины уйдет под русский мир, другая под венгерский и т. д. У Украины был шанс в 1991 году создать единое государство… Увы. Не получилось», — написал Альберт З.

«Да и войну, врага придумали, чтобы как-то сплотить… Ну это все рухнет», — добавил Сергей.

«Ну так для людей будет хорошо, если они разойдутся туда, где им нравится», — пишет Вячеслав Л.

«Федерализация — единственное, что может сохранить Украину, сшитую из разных лоскутов. Украинцы настолько разные, что не смогут жить в едином унитарном государстве, без постоянных распрей и разногласий, вплоть до постоянной угрозы гражданской войны. По одному только языковому вопросу вы никогда не сможете договориться без федерализации. 30 лет споров тому доказательство. И таких проблем очень много», — отметил RNR.

«Такого государства — Украина — не было до 1991 года, как не было ни одного посольства Украины в других государствах до 1991 года. Украину «слепили» большевики и коммунисты (Ленин, Сталин, Хрущёв), и за 30 лет Украина не состоялась как единое государство. Хотя могла. Примеров много в той же Европе (Бельгия, Великобритания, Швейцария…). Остаётся вопрос: кто в этом виноват?» — поинтересовался Вадим.

«Время ушло, нужно рассматривать плохое и очень плохое, тут выбор между федерализацией или просто уничтожением страны», — отметил читатель под псевдонимом Клятый Москаль.

«Федерация устойчива, когда работает экономика», — отреагировал Алексей Ш.

«Украинцам надо не валить, а ставить памятники Ленину и Сталину как собирателям земель украинских», — пишет Игорь Ф.

Volodymyr D-k Памятник Ленину в момент падения. Хмельницкий, 21 января 2014 года

«Сам признал, что Украина в современных территориях — искусственное образование и её ничто, кроме формальности, не объединяет», — добавила Ольга А.

«Вы боитесь федерализации, потому что строите этнопатриотическое государство западноукраинского типа, а федерализация прекратит уничтожение и украинизацию всех других народов. И в первую очередь русского, который и создал Украину…» — отметил читатель под псевдонимом Скоморох и Боярин.

«Половина Украины по Днепру войдет в состав России… Остальная часть будет вечной нестабильностью, закончится все тем, что и та часть без принуждения, добровольно, самостоятельно начнет проситься в состав. И не будет там по-другому…» — подытожил steelwork.

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